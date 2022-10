Nicoleta Pauliuc, senator PNL: Consilierea psihologică este necesară atât pentru pacientul oncologic, cât și pentru aparținător

"Poate cineva se întreabă ce caută un avocat, președintele Comisiei de Apărare la o astfel de dezbatere. Vin aici într-o triplă calitate. Sunt senator de Ilfov, sunt pacient, supraviețuitor de cancer și unul dintre membrii Parlamentului care au inițiat o serie de legi venite să îmbunătățească calitatea vieții bolnavului de cancer și a supraviețuitorului de cancer.

Dacă vorbim de sănătate, țin legătura cu locuitorii Ilfovului, cu autoritățile publice locale pentru a înțelege care sunt nevoile pentru a putea promova în Parlament inițiative legislative", explică aceasta.

Ziua Națională a Supraviețuitorilor de Cancer se sărbătorește în a doua duminică din luna iunie.

"În calitate de parlamentar am inițiat cred, vreo 80 de proiecte legislative dar, dintre toate, cea mai apropiată sufletului meu ar fi inițiativa supraviețuitorilor de cancer. Proiect de lege care dă posibilitatea să vorbim și să sărbătorim viața. Pentru prima dată, România a sărbătorește, în prima duminică din luna iunie, Ziua Națională a Supraviețuitorilor de Cancer. Această inițiativă legislativă s-a născut din experiență, din ceea ce am trăit sau ceea ce trăiește un bolnav de cancer, din înțelegera misiunii pe care mi-am asumat-o. Aceea de a împărtăși tuturor că dincolo de diagnostic, dincolo de ciocanul care te lovește în momentul în care primești acest diagnostic, există viață și se poate trăi, poți învinge, poți ajunge la linia de sosire. Pentru a ajunge la această linie de sosire ai nevoie de 5 ingrediente. Ai nevoie de ajutorul bunului Dumnezeu, de tine, ca pacient oncologic să fii echipat cu o emoție pozitivă, să-ți scuturi praful de pe visele tale și să-ți creezi propriul drum. Să-ți faci vise de o zi, de două zile, de o săptămână, de un an, vise de o viață. Pentru că numai în momentul în care ești echipat, ești pregătit să pleci la drum, atunci vine medicina, prin echipele de medici, vine tehnologia și te ajută.

Pentru că există studii foarte multe care spun că pe un corp mort, care nu-și dorește să meargă mai departe, care nu-și dorește să lupte, care nu mai vrea să-și facă vise, indiferent ce tehnologie ai aplica, rezultatul este zero. Și atunci încă un rol, al cincilea element pentru a ajunge la linia de sosire este sprijinul familiei, prietenilor, societății. Pentru că bolnavul de cancer nu are nevoie de o etichetă. Are nevoie de iubire în acele momente", spune senatoarea.

Consilierea psihologică este foarte importantă, atât pentru bolnavii de cancer, cât și pentru familie.

"După Ziua Națională a Supraviețuitorilor de Cancer, al doilea proiect de lege pe care l-am inițiat în Parlament, și care astăzi este pus în practică, este consilierea psihologică, atât pentru pacientul oncologic, cât și pentru aparținător. Pentru că în momentul în care primești diagnosticul, pacientul onologic rămâne cantonat în acele întrebări hamletiene De ce eu? De ce mi se întâmplă mie? Cu ce am greșit? Ce pot să fac să merg mai departe? Sunt sentimente pe care probabil nu le-ai avut până când primești diagnosticul. De gelozie, de furie, de ură, de dispreț, de negare a tot ceea ce ai făcut. Și în acele momente ai nevoie de sprijinul specialiștilor, să te regăsești pe tine, să-ți cauți resursele în tine să mergi mai departe", povestește Nicoleta Pauliuc.

Parlamentarul atrage atenția și asupra depresiei, în România înregistrându-se circa 900.000 de cazuri.

"Dar, în același timp, aparținătorii au problemele și dilemele lor. Cum trebuie să se comporte cu pacientul oncologic? Care e rolul lor? Ce trebuie să le spună? Poate pacientul oncologic vede în membrii familiei că e ceva ce nu li se comunică. Le văd lacrimile. Și atunci problemele tale se accentuează pentru că nu reușești să depășești acele momente. Și de multe ori au fost situații când paientul oncologic reușește, ajunge la linia de sosire dar aparținătorii pierd această luptă. Și trecem la o nouă etapă, la depresie. Care în România cred că înregistrază o formă avansată. Sunt înregistrate, cred, vreo 900.000 de cazuri".

Aparținătorii bolnavului de cancer au dreptul la 45 de zile libere.

"În momentul în care mergeam la tratamentul oncologic, lângă mine, la un moment dat, am văzut o doamnă, după 6 ore de tratament, sună pe cineva din familie și spune Am terminat. Vino și mă ia. De la celălalt capăt i s-a spus Mamă, nu pot să vin.

Cea de-a doua compoenentă a proiectului meu de lege este 45 de zile libere pentru aparținători. Când pacientul oncologic spune Am nevoie de iubire. Am nevoie de iubire atunci, în momentul câmnd eu fac tratamentul. Nu am nevoie de iubire când eu nu mai fac tratamentul. Și acea doamnă a rămas ca un bagaj uitat până la ora 6."

