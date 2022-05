Orașul Galați a intrat pe harta marilor proiecte de investiții

De această dată, tema dezbaterii a fost „Infrastructura, soluție antisărăcie și șansa pentru dezvoltare”. Ținta aleasă a fost zona Galați, una care s-a confruntat cu mari turbulențe economice și sociale în ultimii 30 de ani. Acum, Galațiul și zona, în general, se află într-o situație mult mai bună datorită marilor proiecte de infrastructură care se derulează sau sunt pregătite să înceapă.

Cea mai mare concentrare de proiecte investiționale

Pentru zona Galați-Brăila, conflictul de la granița României poate fi transformat într-un avantaj, având în vedere că multe firme străine din Ucraina vor să se relocheze. Ca de fiecare dată însă, problema pe care și-o pun investitorii înainte de a lua o astfel de decizie este starea infrastructurii de transport. Din acest punct de vedere, zona are, la această dată, cea mai mare concentrare de proiecte de infrastructură din România, după cum a subliniat vicepremierul și ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

Avantajele zonei sunt mari

Prezent la dezbateri, Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați, a declarat că „pentru prima dată această regiune are un program de dezvoltare concret și coerent”. Unul dintre aceste proiecte vizează modernizarea liniei de cale ferată pe ecartament lat, de tip sovietic, care vine din Ucraina și ajunge până în Portul Galați. Linia va permite scoaterea rapidă din Ucraina a 20 de milioane de tone de grâu. De asemenea, zona are cea mai mare flotă de transport fluvial pe Dunăre, iar săptămâna viitoare va fi semnat contractul pentru construirea unui centru intermodal la Galați.

Se pregătește construirea unui aeroport

Un alt proiect care va crește interconectivitatea zonei Galați-Brăila va fi construirea unui aeroport. „Toți gălățenii, brăilenii și-au dorit ca și în această zonă, Galați-Brăila, să fie un aeroport. S-a reușit în 2022, cu eforturile autorităților locale, cu sprijinul europarlamentarilor, parlamentarilor și domnului ministru (Sorin Grindeanu, n.r.) să introducem în Masterplanul de Transport al României un aeroport în zona Galați-Brăila”, a mai afirmat președintele CJ Galați.

Centura ocolitoare, un proiect întârziat 15 ani

Un alt proiect important care a fost deblocat este cel al construirii Centurii ocolitoare a orașului Galați, un proiect care contabilizează o întârziere de aproape 15 ani, după cum a dezvăluit europarlamentarul PSD Dan Nica. „Proiectul de variantă ocolitoare a Galațiului a început de mult, l-am semnat eu în 2009, cu indicatorii tehnico-economici, deci se fac în curând vreo 15 ani”, a spus Dan Nica.

Liberty Galați, investiții de un miliard de euro

Prezent la conferința națională „Infrastructura, soluție antisărăcie și șansa pentru dezvoltare” a fost și directorul general al Combinatului de oțel Liberty Galați, Aida Nichifor. Combinatul este cel mai mare agent economic din zonă, iar implicarea sa activă în dezvoltarea ei este un mare avantaj. Asta înseamnă o producție de oțel de 2,38 de milioane de tone anul trecut, 7.000 de angajați și contractori și un impact pe orizontală de 45.000 de oameni. Planurile combinatului prevăd investiții de un miliard de euro pentru producerea oțelului verde. Obiectivul este decarbonarea profundă a combinatului, în concordanță cu planul Green Deal al Comisiei Europene și Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) al României.

În următoarele săptămâni, combinatul va anunța un parteneriat pentru producerea oțelului verde. De asemenea, va depune un proiect pentru construirea unui parc fotovoltaic, finanțat prin PNRR, energia electrică produsă urmând să fie utilizată pentru consumul propriu.

Interes sporit al investitorilor străini

Un alt avantaj al zonei este și zona liberă Galați, care oferă avantaje fiscale investitorilor, a amintit, la rândul său, ministrul Economiei, Florin Spătaru. „În momentul în care am preluat mandatul ca ministru al Economiei, am avut întâlniri cu multe companii care doresc relocarea, doresc să investească în România. Accesul la infrastructură, care sunt celelalte companii, sectoarele economice care funcționează în zona respectivă și resursa umană au fost întrebările puse. Din acest punct de vedere, am putea spune că zona metropolitană Galați-Brăila oferă avantaje incontestabile”, a subliniat ministrul Economiei.

„Mai avem un element important care ne-a lipsit mult timp. Accesul la informație, accesul la informația privind capitalul uman, la informația privind polii de competitivitate, demografie, informații economice necesare pentru a lua o decizie în timp foarte scurt. Acolo, la Ministerul Economiei, avem o hartă economică, atlasul economic al României, care poate pune la dispoziția investitorilor aceste informații necesare. Este un proiect interactiv dezvoltat de Ministerul Economiei, care va ajuta, cu siguranță, dezvoltarea ulterioară”.

Florin Spătaru, ministrul Economiei

803 milioane de lei, investiți prin PNDL

Dezvoltarea zonei Galați a fost sprijinită de Ministerul Dezvoltării, în special după 2015, prin PNDL. Au existat obiective care au vizat investițiile în zona de apă, dezvoltare rurală, sisteme de iluminat, drumuri comunale și județene. Prin PNDL1, care se va încheia la sfârșitul lui 2022, au fost finanțate 66 de proiecte în valoare de 255 de milioane de lei. Prin PNDL2 s-au selectat 141 de proiecte, dintre care 81 finalizate deja, în valoare de 548 de milioane de lei.

