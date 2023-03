Petre Daea, ministrul Agriculturii: Să realizăm energie verde pe suprafețele care sunt slab productive

"Scopurile comune pe obiectivele statale ne-a determinat să facem această combinație a intereselor între a ceda suprafața agricolă care produce hrană și să dăm aceste suprafețe pentru panouri fotovoltaice, în așa fel încât să putem să avem și acest element important care stă la baza activității.

Am găsit în litera legii posibilitatea de a face obiectivele respective pe o suprafață de maxim 50 de hectare. Aici este lege și de aici încolo putem discuta dar trebuie aplicată în spiritul și în litera ei. Ministerul Agriculturii nu face derogări la legi. Eu nu promit și nu mă duc cu gândul decât până acolo unde am siguranța că lucrurile se pot împlini, de aceea aplicăm legea așa cum este. Dacă nevoia o determină o putem analiza.

Petre Daea nu are atâta imaginație ca să facem și agricultură și energie, în condițiile în care știu protecția plantelor și exploatarea unor terenuri. La eoliene poți să faci și agricultură, poți să faci și energie dar sub panourile solare, când ai aceste perimetre închise cum faci? Procesul de fotosinteză cum se desfășoară? Sunt cercetări în domeniu și soluții tehnice, dar ele trebuie bine construite. Sunt restricțiile date de suprafața arabilă a țării care trebuie să asigure hrana. Hrana este tot atât de importantă, dacă nu mai importantă decât energia. Și aici înțeleg lucrurile bine și nu pot fi decuplat de acest inters statal pe care îl am.

Să realizăm energie pe suprafețele care sunt slab productive, nefertile și incapabile de a fi reluate în circuitul productiv

Statul român mai are în proprietate 320.000 de hectare. Sectorul privat spune că statul îl concurează, dar eu zic că cele două sectoare nu se concurează, pot coabita cu reguli clare și cu interese comune dar cu obiective statale", a spus Petre Daea.