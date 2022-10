Petre Daea spune care sunt primele măsuri care trebuie luate împotriva deșertificării României

"Prima măsură este reabilitarea sistemului de irigații și extinderea lui folosind toate resursele de apă pe care le are România, care are un bazin hidrografic foarte bogat de apă dulce iar din cei 132 de miliarde mc care trec pe teritoriul țării, luăm sub 1% în sistemul de irigații. Resursele de apă pe care le are România sunt de 68% pe Dunăre și 28% pe râuri și pârâuri interioare. Primul obiectiv pe care trebuie să-l avem în vedere, indiferent cine administrează țara, indiferent în ce perioadă, indiferent ce sorginte politică are guvernul care gestionează treburile țării, acest obiectiv este numărul 1 pentru agricultura România", spune demnitarul, care precizează că 68% dintre resursele de apă ale României sunt pe Dunăre și 28% pe râuri și pârâuri interioare.

Obiectivul este avem circa 2,6 milioane de hectare irigabile până în 2027.

"Al doilea, având legea care impune prin suma de 1,5 miliarde de euro, cât a stabilit Parlamentul, să realizăm până în 2027, 2,6 milioane hectare irigabile. Să păstrăm integritatea culturilor prin sistemul de combatere a factorilor distructivi, cum este combatera grindinei și stimularea precipitațiilor. Există o strategie de dezvoltare ca până în 2027 să acoperim întreaga țară pentru a prevenit efectele distructive a factorilor naturali", explică Petre Daea.

Alte obiective sunt oprirea deșertificării și cultivarea de soiuri rezistente la secetă, dar și digitalizarea agriculturii.

"Al treilea obiectiv este să facem perdele de protecție, acolo unde este cazul, în așa fel încât să putem să oprim deșertificarea unor zone pe care le cunoaștem foarte bine. În zona Olteniei, 450.000 de hectare sunt predispuse la o asemenea stare.

Este sectorul de cercetare care trebuie angrenat în direcția găsirii celor mai pretabile soiuri și hibrizi care să fie angrenată în conduita vremii, știind că vom avea din ce în ce mai puțină apă și metode chimice de a interveni atunci când plantele sunt atacate de diverși factori externi. Să găsim prin biotehnologie posibilitatea de a pune la îndemâna fermierilor soiuri și hibrizi rezistenți la secetă și la atacul de boli și dăunători.

Să folosim metodele tehnice actuale și de perspectivă în direcția gestionării optime, digitalizarea fenomenului agricol pentru a evita excesul de consum de resurse sau factori de vegetație care sunt costisitori și fac presiune atât asupra fermierului, cât și asupra țării", explică ministrul Agriculturii.

