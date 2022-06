Primarul municipiului Buzău: Educația este cea mai mare investiție pe care o putem face într-un oraș, chiar dacă nu aduce voturi

"Am ales educația cu mare drag și am început încă de când am fost ales să venim cu tot felul de idei care să ne ajute pentru că acele testul PISA, în care unul din doi copii este analfabet funcțional ne pune permanent pe egânduri și atunci nu am mai așteptat de la Ministerul Educației și am început cu oamenii de aici, cu profesorii de aici, cu învățătorii de aici, cu directorii d e aici să gândim altceva.

Și așa au apărut multe proiecte care pentru Buzău în momentul ăsta și, fără lipsă de modestie, suntem în poll position în ce privește schimbarea de jos în sus pentru a ajunge la o educație de înalt nivel. Pentru că, până la urmă, este cea mai mare investiție pe care o putem face într-un oraș, chiar dacă din punct de vedere politic nu îți aduce voturi. Rezultatele se văd după mult timp, 10-15 ani probabil, dar noi am luat-o ușor și iată că aceste proiecte au început să lase urme.

Și m-aș referi la ultimul, primele clase clase de inspirație finlandeză. Am început cu 2.000 de elevi din 15 școli, și vom extinde acest proiect la toate școlile din municipiul Buzău. Cu această școală circulară, prima din România, care a fost remarcată mai întâi de Ministerul federal al Medicului și Schimbărilor Climatice din Germania, unde am câștigat din 344 de proiecte.

Am fost câștigător la Ambasada Franței, la capitolul Orașe Durabile, tot cu școala circulară, Școala 11 de la Buzău", a explicat edilul orașului proiectele aflate în derulare.