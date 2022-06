Viceprimar Buzău: Proiectul Școala circulară ajută 2000 de elevi să utilizeze eficient resursele naturale

"Proiectul Școlii gimnaziale 11, numit Școală circulară, este o premieră națională și pe porțile acestei școli intră zilnic aproximativ 2000 de elevi, deci puterea de diseminare este foarte mare ca impact în mediul local.

Conceptul de economie circulară, pe scurt, vizează trei aspecte. În primul rând reducerea costurilor, reducerea pierderilor, promovarea reciclării selective cu impact asupra elevilor noștri și utilizarea resurselor naturale.

Chiar dacă lucrul acesta se făcea și înainte, din momentul în care s-a implementat Proiectul Școala circulară, copiii învață să recicleze deșeuri selectiv, astfel încât în curtea școlii, dar și în clase avem acele recipiente în care se colectează selectiv aceste deșeuri. Învață să cultive pământul. În sera didactică, seră care face parte tot din acest proiect, și în care se aplică conceptul de permacultură. Raportat la vârsta copiilor, bineînțeles că și activitățile pe care le desfășoară în sfera didactică sunt diferite. Cei din învățământul primar merg și desfășoară orele de explorare a mediului, cei din învățământul gimnazial orele de biologie, de educație tehnologică, dar cu toții au ceva de învățat.

Conceptul de permacultură l-am aplicat la cei mari prin implementarea unui curriculum la decizia școlii, numită Agricultură urbană, pe care vrem să-l extindem în anul școlar următor. Avem în lucru și un Ghid de implementare a elementelor de economie circulară pentru a face cunoscut tuturor coelgilor, dar mai ales copiilor, pentru a reuși să avem și proprietatea termenilor. Acest proiect de școală circulară se va extinde la nivelul mai multor școli și, fiind noi promotorii, vrem să facem acest ghid pe care să-l folosească și celelalte școli.

Toate activitățile pe care le-am desfășurat a fost cu impactarea comunității din proxima apropiere a școlii dar și din oraș. Ecotombola, pe care am organizat-o pentru a colecta deșeurile reciclabile pe toate categoriile, și care a avut un impact deosebit pentru că elevii școlii au împărțit flayere în cartier și au reușit să mobilizeze întreaga populație a cartierului în colectarea deșeurilor.

Am reușit să obținem o sumă de 85.000 de lei prin câștigarea unui proiect de la fondul comunitar buzoian, sumă care a fost suplimentată de Primăria Buzău cu încă 20.000 de lei pentru a realiza proiectul Grădina Muzicală. Am realizat un mini parc în care avem intrumente muzicale exterioare iar tot ce înseamnă amenajare este făcută din materiale reciclabile. Copii au fost implicați în campania Capace muzicale. Am reușit să strângem mii de dopuri de la peturi cu care am realizat aleile. Tot copiii au mers pe la diverși agenți economici și i-au convins să strângă aceste dopuri o perioadă de 3 săptămâni, astfel că mai avem rezerve și pentru următoarele proiecte.

Am mai câștigat 30.000 de lei tot de la această fundație comunitară și vrem să amenajăm un parc stem cu instalații în mărime la o scară mai mare realizate din materiale reciclabile, cu aparate care să ilustreze efecte optice sau diferite experimente care se fac la fizică, chimie. Avem inserat un sistem solar.

Toate acestea contribuie la formarea unui comportament și a unei conduite în ansamblu a elevilor astfle încât să-și insereze în propria personalitate ideea de a face cât mai puțin deșeuri, de a colecta selectiv și să contribuim la protejarea mediului.Apa meteorică este adunată în trei bazine pe care o folosim ca apă menajeră dar și pentru a iriga spațiile verzi și sera. Și tot ceea ce înseamnă resturi vegetale, avem o stație de compost. Acolo copiii pot să vadă la ce folosesc deșeurile biodedgradabile", explică Oanja Matache.