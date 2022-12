Primii pași în afaceri: oportunitatea „Overstock”

Întrebarea frecventă a fost cum să pornească un business folosind un capital mai mic. Dragii mei, după Revoluție au venit mulți români stabiliți în America și Canada să-și încerce norocul în Țara Mamă. Unii au reușit, dar, din păcate, cei mai mulți n-au reușit. Pentru că nu aveau acel har al negustoriei și nici cunoștințe despre cum să faci o afacere.

Vă pot da un exemplu, o afacere începută cu un capital mic și care s-a bazat pe o necesitate din piața românească. Până în 1990 era imposibil să procuri o pungă de cadouri, frumoasă, elegantă, colorată... Până atunci, cadourile erau împachetate într-o banală hârtie albă și… cam atât. Sigur că încă de la începutul anilor ‘90 au fost unii care au adus pungi de cadouri. Dar erau scumpe. Uneori costa punga mai mult decât conținutul. Eu învățasem câte ceva despre „Overstock”. Am dat sfoară în Canada și am găsit acolo un stoc uriaș de pungi de cadouri, de toate mărimile, formele și culorile. Desigur nesortate. Vânzătorul canadian voia să scape de ele și să curețe depozitul pentru că îl costau și depozitarea, și paza. Sigur că puteam să le sortez și să le vând cu prețul pieței. Dar nu așa se face treaba. Când este vorba de Overstock, lucrurile sunt simple, dragii mei. Principiul este să cumperi ieftin și să vinzi ieftin. Lăcomia nu are ce căuta în businessul de Overstock.

Eu am adus în mai multe containere o cantitate uriașă. Am găsit un angrosist corect și nu a durat mult până când toate magazinele din țară aveau pungi de cadouri frumoase, elegante, pentru orice ocazie cu prețuri absolut decente. La vremea aceea s-a și scris un articol „Punguța cu doi bani”!

Profitul a fost frumușel. N-am mai repetat afacerea, dar am dat tonul pe piață. Am lăsat loc pentru alții care, acum, alergau după Overstockuri. Noul preț de piață, pe care-l stabilisem practic eu, făcea legea.

Afacerea Overstock este una dintre cele mai sigure, ieftine și cu profit frumos afaceri din lumea noastră. La ceva timp a apărut un alt articol în presa românească, un interviu cu câteva sfaturi: „A câștiga puțin și sigur, dar pe termen lung". Încă de atunci le împărtășeam celor interesați din experiența mea.

Dragii mei, când te apuci de o afacere trebuie să riști și să fii curajos. Să nu accepți decât compromisuri calculate și să negociezi dur. Iată un exemplu de insistență pe care l-am pus în practică. Când s-a votat legea privatizării, la 1 martie 1990, eram, la 5 dimineața, al doilea la rând să-mi înregistrez Prima Agenție de Turism din Județul Prahova. Am înregistrat-o, dar pentru asta îmi trebuia un spațiu. Am mers la Prefectură și am primit o coșmelie dărăpănată, o fostă tutungerie într-un cartier mărginaș. Ăsta era „capitalismul" în opinia lor. Desigur, capitalismul cu șpagă. M-am dus la prefect, era cu unii în birou, secretara nu a apucat să facă nimic să mă oprească, am intrat peste el și am bătut cu pumnul în masă. Îl cunoșteam. A doua zi aveam tot spațiul unei tutungerii de colț, dar într-un bloc nou. Uneori mai merge și-așa dragii mei.

Am mai făcut un business cu Overstockurile de ciocolată de Crăciun și de Paște. Cu investiții mici. Dar repetate în fiecare an, aducătoare de profit decent care se transformă în capital pentru alte afaceri mai mari.

Sigur că vom scrie împreună o Carte de Negustorie pentru ca afacerile să nu însemne numai tunurile unor așa-ziși businessmani, ci și comerțul corect, al unor oameni care vor să trăiască mai bine, care nu au visuri să devină miliardari peste noapte. Din propria experiență vă spun că îmbogățirea realizată cinstit peste noapte nu există.

Dragii mei cu Jurnalul sub braț, ne vedem vinerea viitoare cu sănătate și bună pace. Doamne Ajută!

