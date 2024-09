Scăpăm de aglomerația de pe Valea Prahovei cu RO-LA și de cozile de la Podul Prieteniei cu RO-RO. Autostrada Comarnic - Predeal, șoseaua așteptată de 20 de ani

Grupul Grampet a pus la punct un proiect care prevede apelarea la transportul feroviar pentru a ajuta mașinile de mare tonaj să traverseze Valea Prahovei, fiind vorba despre celebrul sistem RO-LA, folosit pe scară largă în vestul Europei. Practic ele vor fi încărcate pe platforme speciale de tren în zona localității Florești și descărcate la Predeal. Potrivit lui Sorin Chinde, vicepreședintele Grampet Group, din componența căreia face parte Grup Feroviar Român, liderul pieţei de transport marfă pe calea ferată, proiectul este în faza discuțiilor cu autoritățile locale din zonă, pentru că ele emit autorizațiile necesare realizării lui.

„Intenția este să încărcăm mașinile în zona Florești ( jud. Prahova - n.red) și să le descărcăm în zona Predeal. Realizarea proiectului ar dura doi ani din momentul în care el va avea toate aprobările”. Sorin Chinde, Grampet Group

Transportul de tip RO-LA (Rollenden Landstrassen - „şosea rulantă” - n.red.) reprezintă o formă de transport combinat în care vehicule rutiere sunt transportate pe calea ferată, în trenuri compuse din vagoane specializate. Sistemul este utilizat deja în țări precum Austria, Italia, Elveţia, Franţa, Slovenia, Germania şi Ungaria.

Construcția secțiunii de autostradă Comarnic - Predeal, o istorie de 20 de ani

Construcția secțiunii Comarnic - Predeal, de pe Autostrada București - Brașov (A3) are o istorie îndelungată. Epopeea ei începe pe vremea premierului Adrian Năstase. În 2003-2004 au fost atraşi în joc francezii de la Vinci, cu care s-a semnat contractul de construire a 36 de kilometri dintre Comarnic şi Predeal. Construcția trebuia realizată în parteneriat public - privat, dar francezii nu au reușit să atragă fondurile necesare construirii. În 2010 se mai face o încercare, de data asta pentru întreg tronsonul Comarnic - Braşov. De această dată sunt interesați de realizarea proiectului francezii de la Vinci împreună cu grecii de la Aktor. După numai câteva luni, consorțiul denunță unilateral contractul. În 2015 a fost reluat subiectul și a fost organizată o licitație pentru atribuirea contractului, dar la începutul lui 2016 licitația pentru construcţia lotului Comarnic - Predeal al autostrăzii Comarnic - Braşov este anulată pentru că s-au primit doar oferte inacceptabile. Ulterior, în perioada 2018 proiectul autostrăzii era mutat la Comisia Națională de Prognoză, care selecta în 2019 drept câștigătoare asocierea chinezo-turcă CCCC - Makyol. În 2020, Guvernul Ludovic Orban a renunțat la acest contract. Dacă Lotul 1 Comarnic - Predeal nu a fost cu noroc, în schimb, pentru Lotul 2 Predeal - Cristian (6,3 kilometri profil de autostradă şi 3,7 kilometri profil de drum naţional cu patru benzi) a fost semnat în mai 2019 contractul cu Asocierea SC Alpenside SRL - SC Specialist Consulting SRL, iar drumul era deschis circulației rutiere la sfârșitul anului 2020.

Traversarea Dunării cu navă RO-RO

O altă problemă pe care o întâmpină acum șoferii este blocajul de la Podul Prieteniei care leagă România de Bulgaria în zona Giurgiu - Ruse. Pentru a elimina acest blocaj, care înseamnă acum zeci de ore pierdute de șoferi, în special de transportatori, este avută în vederea de către Grupul Grampet realizarea unui proiect RO - RO. „Intenționăm să-l facem din Giurgiu Nord până la Ruse. Acum suntem la stadiul de a identifica o locație în zona Giurgiu Nord și vrem ca până la sfârșitul anului să-i dăm drumul. Traversarea Dunării ar urma să dureze sub o oră”, a declarat Sorin Chinde, vicepreședintele Grampet Group, în cadrul conferinței „ROMÂNIA, DIN NOU PE ȘINE, Investiții și Decizii Rapide și Eficiente pentru Transportul Feroviar”, organizată de postul de televiziune Antena 3 CNN și revista economică Income Magazine. Traversarea Dunării ar urma să se facă cu o navă RO-RO (roll on/roll off) care este specializată pentru transportul vehiculelor rutiere, trailerelor cu containere, vehiculelor pe șenile, autobuzelor etc. Accesul în navă se face pe rampe speciale, situate la prova, pupa sau lateral, prin deschideri mari în corpul navei și prevăzute cu porți.

