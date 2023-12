Achiziție de final de an la IGPR: Poliția Română combate contrabanda cu țigări la graniță cu drone de 20.000 de euro bucata

Dronele au fost cumpărate fără licitație, printr-o procedură de cerere de ofertă și sunt livrate de o companie din Cluj-Napoca, abonată la alte contracte cu statul, printre care la contracte încheiate cu Parchetul General, cu IGSU sau cu diverse unități militare.

Inspectoratul General al Poliției Române a demarat această afacere în data de 18 octombrie 2023 când a publicat pe SEAP (Sistemul Public al Achizițiilor Publice) un anunț prin care și-a făcut cunoscută intenția de a achiziționa șapte sisteme de vehicule de tip aeronave fără pilot, punând pentru aceasta la bătaie un buget estimat la 902.527 de lei fără TVA, respectiv de 1.074.067,82 lei cu TVA inclusă. Practic, poliția era dispusă să plătească pentru o singură astfel de dronă maximum 153.438,3 lei cu TVA, adică 31.313.9 euro.

Potrivit documentației de atribuire, echipamentele urmează să fie livrate la sediul operațional al instituției, din Șoseaua Ștefan cel Mare, sector 2, București, iar, în vederea achiziționării lor, Inspectoratul General al Poliției Române a organizat o procedură de cerere de ofertă, nefiind, însă, organizată o licitație deschisă.

La această procedură, autoritatea contractantă a primit o singură ofertă, pe care a declarat-o admisibilă, iar, la data de 20 noiembrie 2023, a și atribuit contractul nr. 969474/2023, în valoare finală negociată de 834.750 de lei fără TVA, respectiv de 993.352,5 lei cu TVA inclusă (202.735 de euro). Astfel, pentru fiecare dronă cumpărată, IGPR plătește 141.907,5 lei, adică 20.272,5 euro.

Compania care și-a adjudecat acest contract se numește SC Survey Topo Solutions SRL.

Traficul cu tutun, „fenomen de amploare”

Conform caietului de sarcini care a stat la baza acestei achiziții, obiectul contractului parafat se referă la sisteme de supraveghere video aeriană și este finanțat prin PMI Detect – Enhanced Capabilities for Detecting and Investigating Tobacco Smuggling at EU Borders. Poliția susține, în acest document, că, în conformitate cu legea 2018/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, IGPR are ca atribuții aplicarea de măsuri pentru menținerea ordinii și siguranței publice, pentru prevenirea și combaterea fenomenului infracțional și terorismului, de identificare și contracarare a acțiunilor elementelor care atentează la viața, libertatea, sănătatea și integritatea persoanelor, a proprietății private și publice, precum și a altor interese legitime ale comunității.

În acest context, Poliția desfășoară activități pentru combaterea faptelor penale și efectuează cercetări în legătură cu acestea.

„Contrabanda cu țigări, în prezent, este evidențiată ca fiind un fenomen infracțional de amploare, iar, la nivel operațional, prin structurile specializate, IGPR joacă un rol important în operațiunile de combatere a contrabandei cu tutun. (…) Prin folosirea sistemelor de vehicule aeriene fără echipaj uman la bord, specialiștii reușesc să desfășoare activități specifice de poliție judiciară și să documenteze activitatea infracțională din zonele de frontieră și din interiorul țării”, se arată în documentul citat.

Viteză de 20 de metri pe secundă

Polițiștii susțin că „în situații deosebite, în care activitățile polițienești vizează persoane sau grupări infracționale specializate în măsuri de contracarare a metodelor și mijloacelor polițienești de documentare a activității infracționale a acestora, este necesară o strategie bazată pe utilizarea optimă și integrată de către structurile specializate ale Poliției Române a unor mijloace tehnice moderne”.

Astfel, este justificat scopul specific al cumpărăturii făcute la finalul lunii trecute, anume acela al dotării cu șapte sisteme de supraveghere video aeriană, care vor fi utilizate „pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse de magistrați”.

Tehnic, echipamentul se numește „Vector aerian Paybad – sistem de comandă și control”. Vectorul aerian este de tip multicolor, cu o masă maximă la decolare de 9,5 kilograme și este dotat cu cameră optică, cu 20X zoom optic, cu rezoluție video HD, echipat cu laser de măsurare a distanței.

Echipamentul mai este prevăzut cu o cameră termică cu minimum 16X zoom. Aparatul are o viteză pe verticală de 4 metri pe secundă și o viteză pe orizontală de 20 de metri pe secundă, fiind radio comandat prin telecomandă cu ecran tactil. Drona vine la pachet cu 4 elice de tip „Low Noise”.

Furnizorul a încheiat contracte similare cu mai multe instituții de stat

Potrivit datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), SC Survey Topo Solutions SRL, compania care și-a adjudecat acest contract pus la bătaie de Poliția Română, este o entitate din Cluj-Napoca deținută, în proporție de 69 la sută, de către SC Melny SRL Cluj. Ceilalți acționari sunt Adina Maria Melniciuc, Vasile Răzvan Iusan și Bogdan Ioan Presecan.

În baza de date a SEAP, această companie figurează, în ultimii ani, cu alte 15 contracte derulate cu statul român, în valoare totală de 8.572.074,8 lei cu TVA. Astfel CNAIR a parafat cu această societate un contract de 179.808,7 lei fără TVA, pentru achiziția unei drone. De asemenea, Distribuție Energie Electrică SA a cumpărat de la această companie drone cu licențe de zbor, în valoare de 99.000 fără TVA. Universitatea București a achiziționat de la firma în cauză echipamente de măsurare de 2.546.385 de lei fără TVA.

Și Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași s-a dotat de la compania respectivă cu o aeronavă fără pilot la bord, pentru punctul Victoria Sculeni, în valoare de 53.000 de lei fără TVA, iar Universitatea Babeș Bolyai a cumpărat un pachet de drone în valoare de 148.500 de lei fără TVA. UM 01751 Râșnov a încheiat cu această societate două contracte, din care primul în valoare de 193.277 de lei fără TVA, pentru drone de supraveghere, iar al doilea, de 232.000 de lei, pentru alte avioane fără pilot.

SC Survey Topo Solutions SRL a mai derulat astfel de contracte și cu Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor (181.500 de lei fără TVA), cu Parchetul General (25.800 de lei fără TVA), cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (144.000 de lei fără TVA), cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași (1.914.420,5 lei fără TVA), cu Primăria Toplița (494.000 de lei fără TVA) și cu Romgaz (834.750 lei fără TVA).

