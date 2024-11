Candidații la parlamentare și își etalează avuțiile: Gigi Becali ia pensie de la Bruxelles, Dăncilă mută mobilă, Blaga a ajuns la 48 de terenuri

Cea mai spectaculoasă revenire în lupta electorală este a latifundiarului din Pipera George Becali, care candidează la Camera Deputaților pe listele AUR. Averea declarată de acesta odată cu depunerea dosarului la Biroul Electoral Central este și mai spectaculoasă. Sute de milioane de euro în terenuri, zeci de milioane de euro în împrumuturi acordate și o pensie pe care o încasează în calitate de fost europarlamentar. Revine în politica internă și fostul strateg al campaniilor electorale ale lui Traian Băsescu, celebrul Vasile Blaga, care vrea un post de senator, pe listele PNL. Acesta se laudă cu un împrumut familial, acordat fiicei sale, în valoare de 140.000 de euro, dar și cu două pensii, din care una specială, și cu venituri fabuloase de la Parlamentul European. La care se adaugă cele 48 de terenuri intravilane pe care le deține împreună cu soția. Viorica Dăncilă, fost prim-ministru, candidează la Camera Deputaților pe listele PNRC și declară că este salarizată, în prezent, de o firmă din Argeș care se ocupă cu servicii de mutări. Iar Victor Ponta, care se vrea deputat PSD de Dâmbovița, se prezintă cu un apartament la Istanbul, Turcia, cumpărat în plină pandemie, și cu dividende de aproape 900.000 de lei încasate, anul trecut, de la firma de consultanță pe care o patronează.

Celebrul om de afaceri George Becali candidează la alegerile parlamentare din data de 1 decembrie 2024, la Camera Deputaților, pe poziția a doua a formațiunii AUR, în circumscripția electorală București. În această calitate, la data de 18 noiembrie 2024, Becali a completat o declarație de avere, document mai mult decât spectaculos.

Latifundiarul din Pipera precizează că deține în proprietate, împreună cu soția sa, Luminița, nu mai puțin de 1.625.817,01 metri pătrați de terenuri intravilane, extravilane și bălți, pe raza județelor Ilfov, Iași, Argeș și Vâlcea. Pe piața imobiliară, aceste proprietăți au o valoare care poate varia între 200 și 500 de milioane de euro, conform evoluțiilor tranzacțiilor la metrul pătrat.

Concret, George Becali arată că deține, la Iași 642,01 metri pătrați de curți pentru construcții, cumpărați în anul 2002. În Ilfov, el arată că are o suprafață de terenuri extravilane și intravilane de 83.200 de metri pătrați, cumpărată între 1993 și 1996. Tot în Ilfov, mai deține o suprafață de 32.642 de metri pătrați de terenuri intravilane și curți pentru construcții, achiziționată în anul 2001, dar și un alt teren intravilan, cu suprafața de 8.323 de metri pătrați, cumpărat în anul 1997. De asemenea, Becali mai deține o suprafață de teren extravilan și intravilan de 500.000 de metri pătrați în județul Vâlcea, cumpărată în perioada 2021 - 2022, la care se mai adaugă un teren intravilan în Ilfov, cumpărat în 2016, în suprafață de 31.000 de metri pătrați.

Pe lângă acestea, candidatul AUR mai are o suprafață de 900.000 de metri pătrați de teren extravilan la Pitești, județul Argeș, cumpărată în anul 2019, dar și o baltă, cu suprafața de 70.000 de metri pătrați, cumpărată în 1999.

La capitolul clădiri, George Becali este mult mai modest decât alți candidați sau demnitari, aceștia din urmă neavând, oficial, calitatea de milionari. Omul de afaceri declară două case de locuit. Una în municipiul Iași, cumpărată în anul 2002, cu suprafața de 453,07 metri pătrați, iar a doua, în Ilfov, construită în 2024, cu suprafața de 290 de metri pătrați.

Ca bunuri de valoare, declarația de avere este relativ modestă. Apar, aici, ceasuri evaluate la 50.000 de euro și bijuterii evaluate la 100.000 de euro.

În ultimul an fiscal, George Becali precizează că a vândut două terenuri, contra sumei totale de 377.000 de euro, iar un alt teren a fost donat, anul acesta, către Teodora Becali.

40 de milioane de euro, date cu împrumut, pe persoană fizică

Cele mai spectaculoase precizări în această declarație de avere vizează însă domeniul financiar. George Becali a acordat împrumuturi în nume personal în valoare totală de 39.590.000 de euro.

Astfel, un împrumut de 45.825.140 de lei a fost acordat Fotbal Club FCSB SA. Apoi, către compania Imunomedica Provita SRL au fost acordate împrumuturi de 45.837.754 de lei și de 800.000 de euro.

Alt împrumut, în sumă de 4.215.285 de lei, a fost făcut către Uzina Mecanică Dragomirești SA. 39.800.000 de lei și 600.000 de euro reprezintă împrumuturile acordate companiei Alexandra Becali Imobiliare SRL.

Există și credite acordate unor persoane fizice. Spre exemplu, George Becali l-a împrumutat pe finul său Horia Culcescu, un om de afaceri care activează în zona comerțului cu legume, suma de… 8.500.000 de euro. Nu în ultimul rând, a împrumutat un văr primar, al cărui nume nu este dezvăluit, cu suma de două milioane de euro.

Pe lângă aceste sume împrumutate, Becali mai are promisiuni de vânzare din partea a șase persoane juridice în cuantum total de 27.050.000 de euro. Trăgând linie, se poate observa că valoarea acestor active se ridică la 66.640.000 de euro.

Colecție de mașini de lux și o pensie de europarlamentar

În totală contradicție cu aceste sume uriașe, în conturi și depozite bancare latifundiarul din Pipera deține numai 560.000 de lei. Este vorba despre trei conturi, dintre care unul la Exim Bank SA, de 300.000 de lei, și două la CEC Bank SA, de 160.000 de lei.

Un detaliu de culoare din această declarație de avere constă în aceea că milionarul Gigi Becali încasează o pensie de fost membru al Parlamentului European în sumă de 71.666 de lei pe an. Iar alt detaliu interesant este că Becali deține opt mașini: Land Rover din 2019, Land Rover din 2014, Mercedes Benz din 2016, două Mercedes Benz din 2017, Mercedes Benz din 2019, Bentley din 2018 și Martz din 2019, toate dobândite prin contracte de vânzare-cumpărare.

Vasile Blaga se întoarce. Candidează la Senat, cu o avere la fel de spectaculoasă

O altă vedetă, de această dată politică, înscrisă în lupta electorală pentru un fotoliu de parlamentar este celebrul Vasile Blaga, strategul PDL și ex-europarlamentar PNL. Acesta candidează la Senat, din partea formațiunii conduse de Nicolae Ciucă, poziție din care, la data de 10 octombrie 2024, a completat, la rândul său, o declarație de avere.

Din acest document, rezultă că Vasile Blaga, împreună cu soția sa, Violett Blaga, deține, la Bihor, în localitatea Cihei, nu mai puțin de 48 de terenuri intravilane, toate cumpărate în anul 2007, cu suprafața totală de 24.852 de metri pătrați. La o valoare estimată pe piața imobiliară la 80 de euro metrul pătrat, această suprafață de teren ar putea valora 1.988.160 de euro.

Familia Blaga mai are în proprietate un apartament, în București, cumpărat în 2006, cu suprafața de 209,1 metri pătrați, dar și un alt apartament, a cărui locație este anonimizată, cumpărat în anul 2013, cu suprafața de 148,87 de metri pătrați.

Candidatul PNL la Senat declară posesia unor „diverse” bunuri de valoare, dobândite în perioada 2019 - 2024, evaluate la 30.000 de euro. Iar în conturi și depozite bancare are economii de 133.408 lei, 359.577 de euro și 11.250 de dolari SUA, depășindu-l cu mult pe George Becali la acest capitol.

Ca om de dreapta, Vasile Blaga a făcut și plasamente. De fapt, doar un singur plasament, tradus într-un împrumut familial de 140.000 de euro, cu scadență în anul 2034, acordat fiicei sale, Aghate Cristina Blaga.

Cunoscutul politician are și datorii. Istorice. A contractat, în 2007, de la Dorina Stoina un împrumut de 600.000 de lei și de la Valer Crișan un împrumut de 500.000 de lei. Această sumă, de 1,1 milioane de lei, trebuie restituită în cursul anului 2027.

În ultimul an fiscal, Vasile Blaga a încasat de la Parlamentul European 262.393 de euro, adică 21.866,1 euro pe lună. Concret, a încasat un salariu de europarlamentar în cuantum de 93.863 de euro pe an, o diurnă de la Parlamentul European de 51.376 de euro pe an, o indemnizație de transport de la Parlamentul European în cuantum de 68.818 euro pe an și o sumă forfetară de la Parlamentul European de 57.336 de euro pe an.

Pe lângă aceste sume, Vasile Blaga încasează și două pensii. Una pe contributivitate, de 131.268 de lei pe an, iar cea de-a doua, specială, de fost parlamentar, de 75.276 de lei pe an. În total, din pensii, Blaga a încasat anul trecut 206.544 de lei, adică 17.212 lei pe lună. Soția sa a realizat, anul trecut, tot din pensii, venituri de 66.000 de lei pe an, ceea ce înseamnă 5.500 de lei pe lună.

Doi foști premieri PSD vor în Parlament. Unul este salarizat de o companie privată, celălalt este patron de firmă

Pe listele de candidați la alegerile parlamentare din data de 1 decembrie 2024 avem și doi foști premieri social-democrați și ex-candidați PSD la alegerile prezidențiale din România. Unul dintre aceștia este nimeni alta decât Viorica Vasilica Dăncilă, care candidează, la București, pe listele Partidului Național Conservator Român (PNCR), condus de Cristian Terheș, pentru funcția de deputat.

În declarația de avere completată la data de 15 octombrie 2024, Viorica Dăncilă precizează că deține, la Giurgița, județul Dolj, un teren agricol cu suprafața de 20.000 de metri pătrați și un teren intravilan de 1.200 de metri pătrați, ambele moștenite în anul 2015. De asemenea, mai declară un teren, fără a menționa locația, cumpărat în anul 2000, cu suprafața de 544 de metri pătrați.

Tot la Giurgița, Viorica Dăncilă a mai moștenit, în 2015, și o casă de locuit, cu suprafața de 140 metri pătrați. Fostul premier mai deține o casă de locuit, cumpărată în 2007, într-o locație nespecificată, care are suprafața construită de 156 de metri pătrați și suprafața desfășurată de 417 metri pătrați.

Viorica Dăncilă mai are în proprietate un autoturism Volkswagen Touareg fabricat în anul 2021 și bijuterii, dobândite în perioada 2017 - 2024, de 10.000 de euro.

În 11 aprilie 2024, Dăncilă a vândut către o persoană fizică un apartament situat la Videle, pe care a încasat 50.000 de euro. Apoi, în 11 iunie 2014, a vândut către o firmă un apartament la București, pentru care a încasat un avans de 50.000 de euro. În conturi și depozite bancare, fostul premier are economii de 38.340 de lei și de 152.279 de euro.

În ultimul an fiscal, Viorica Dăncilă a lucrat în cadrul companiei SC Carpați Spedition SRL Topoloveni, Argeș, de unde a încasat un salariu anual de 140.000 de lei, adică 11.667 de lei pe lună. Soțul, Cristinel Dăncilă, a realizat venituri din pensii în cuantum de 176.436 de lei pe an, respectiv de 14.703 lei pe lună.

Potrivit datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, SC Carpați Spedition SDK SRL Topoloveni, Țigănești, Argeș, este o companie înființată în 12 octombrie 2012, care are ca obiect de activitate „transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare”. Firma este deținută de o anume Mioara Dinu, în calitate de unic asociat.

Ponta a făcut achiziții imobiliare în Turcia

Al doilea fost premier social-democrat care candidează la aceste alegeri parlamentare este însuși Victor Viorel Ponta, care deschide lista PSD la Dâmbovița, pentru Camera Deputaților. În data de 9 octombrie, acesta a completat propria declarație de avere, din care aflăm că nu deține niciun teren. Are, în schimb, două apartamente, dintre care unul, cu suprafața de 200 de metri pătrați, se află amplasat în Istanbul, Turcia, și a fost cumpărat de Victor Ponta în cursul anului 2021. Celălalt apartament se află în București, are 94,88 de metri pătrați, și a fost achiziționat în anul 2012.

Ponta nu deține mașini și nici bunuri de valoare. Are, în schimb, în conturi și depozite bancare economii totale de 65.755,57 de lei, 84.678,41 de euro și 45.602 dolari SUA.

Fostul prim-ministru nu precizează vreun plasament sau vreo investiție, dar nici datorii. Însă la capitolul venituri realizate aflăm că Victor Ponta a câștigat, în 2023, 10.453,1 lei pe lună. Concret, a încasat de la propria firmă, SC VP Projects Advisers SRL, un salariu de 45.437 de lei pe an (3.786,42 de lei pe lună) și de la Camera de Comerț și Industrie a României un salariu de 80.000 de lei pe an (6.666,7 lei pe lună).

Din chirii, Ponta a mai câștigat, în ultimul an fiscal, suma de 100.000 de lei, iar dividendele ridicate de la compania SC VP Projects Advisers SRL s-au situate la valoarea de 749.475 de lei. În total, veniturile lui Ponta în ultimul an fiscal au fost de 874.912 lei.

