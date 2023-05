Lecții de scăpat de pușcărie. Ex-procuroarea Bica, în bancă. Interlopul Sorin, la catedră

Cine a ajutat-o pe Bica

Jurnalul a intrat în posesia înregistrării unei discuții la care au participat mai multe persoane, printre care și Florin Busuioc. Acesta dezvăluie o parte din mecanismul prin care Alina Bica a reușit până acum să scape de extrădare, dar și o parte din prețul plătit. Busuioc a explicat că primul care l-a ajutat a fost un celebru interlop. „Eu m-am dus la Sorin ca să iau o hârtie, că-mi trebuia un document cum a fost el eliberat ca să-l folosesc, cumva pentru Alina, că așa m-am gândit eu. Hârtia aia am luat-o. Pentru asta am făcut prieteni, eu m-am împrietenit cu Sorin, Alina nici nu-l știa”, explică prietenul Alinei Bica. Hârtia despre care vorbea Busuioc era sentința care-l salvase pe „Sorin” de extrădare.

Cine este Sorin?

Sorin Udrea, liderul interlop timișorean care, în 2016, a fost primul din România care a folosit legislația din Italia pentru a scăpa de închisoare după condamnarea de acasă. Acesta și-a făcut rezidență în Italia și a plecat înainte să fie condamnat definitiv, într-un dosar al DIICOT, de Curtea de Apel Timișoara la şase ani şi opt luni de închisoare, fiind acuzat de constituire de grup infracţional organizat, complicitate la contrabandă, șantaj și alte infracțiuni. După ce autoritățile din Italia au respins extrădarea, Udrea a ispășit o mică parte din pedeapsă „la seral” – era obligat ca în fiecare seară să fie la domiciliu până a doua zi dimineața. Interlopul și-a făcut cartierul general la Desenzano di Garda și a continuat să sfideze autoritățile din România. A ajuns ca în live-uri pe Facebook să-l amenințe pe procurorul DIICOT care l-a anchetat. „La mine e problema cu ziaristul și cu procurorul. Am pentru ei surprize plăcute – o să le pun gheață pe inimă. Pe mine nu poate să mă supere nimeni, eu îi supăr pe ei. I-am supărat tare rău. Ei mă vor la pușcărie, dar eu vreau afară. Fac ei pușcărie și pentru mine. O să facă toți”, transmitea sfidător Udrea din Italia.

Fugarul s-a fotografiat, de-a lungul timpului, cu mai mulți fotbaliști ai echipei naționale de tineret a României care erau la campionatul european sau, cel mai recent, cu un alt fugar celebru – Mario Iorgulescu. Sorin Udrea a fost sfătuitor și sprijin pentru un alt celebru interlop timișorean – Lucian Boncu. Cei doi au fost prinși împreună în Italia după ce Boncu a fugit din România și încerca să-și depună actele de rezidență.

Tovărășia fostei șefe DIICOT cu interlopii

Florin Busuioc a susținut că, în primă fază, Sorin Udrea nu știa cine este „clienta” pe care o ajută. „Și îi zic – uite frate, de fapt pentru cine, că eu sunt cu Alina (Alina Bica, n.a.), frate. Bă, ești nebun. Alina așa. Da. Băi, du-te-n p..., băi, de când vreau eu să vorbesc, dă-o încoace. Acum nu e ea pregătită să vorbească. Hai sună să vorbesc. În fine. Atât de mult a insistat să o cunoască, încât în situația în care era - nu ieșea nici să se uite pe geam - a trebuit, pentru că era dorința aia și insistența să o cunoască pe Alina, să o vadă, să facă prietenie, tovărășie, că eu nu știam exact de toate jocurile astea pe dedesubt, pe alea și ce intenții avea el… am dus-o într-o zi la un restaurant unde era el, bine am fost plecați de la Milano la Lago di Garda. Frate, erau numai din ăia. Am zis, bă frate, ești nebun că femeia asta nu cunoaște lumea asta. Noi am mai văzut, suntem băieți, asta e, altfel ai primul impact, dar ea când a văzut a rămas, pfuai de mine, numai mari”, a povestit iubitul Alinei Bica. Relația dintre Bica și Udrea s-a „sudat” – „el tot vorbea cu Alina aproape zilnic, să-și întărească prietenia, tovărășia”. Spusele lui Busuioc confirmă informațiile publicate anterior de presă că Alina Bica a devenit consultanta interlopilor din jurul lui Sorin Udrea.

Bica, discuții cu un procuror DIICOT

Din înregistrare mai reiese un lucru halucinant – interlopul Sorin Udrea i-a făcut legătura, în februarie 2022, fugarei Alina Bica cu un procuror din structura centrală DIICOT, procurorul Cristina Ioana Bartha, aceasta pensionându-se la finalul anului trecut. „Maimuța asta (Bartha, n.a.) a ajuns la Sorin, a noastră nu știa nimic. A noastră îi spun la Alina, nu știa absolut nimic și sună Sorin, trimite un mesaj – poți să vorbești? Da. Pot să-ți dau pe cineva la telefon? Pe cine? Uite, pe o fostă colegă, vrea să te salute Și o dă așa cu tupeu la telefon, fără să trimită mesaj înainte, fără să o anunțe, fără nimic. (...) Ea a înmărmurit. Mamă. Eram cu ea în pat, în casă pe canapea, era într-o după amiază ceva. Și zice știi cine e asta, e una care o fost colegă, ce caută asta pe aicea (...) Femeia aia nu a vorbit decât în momentul ăla de la masă – bună, ce faci, cum ești, tu ești aici, nu sunt aici, de jos, mă bucur pentru tine, știu ce s-a întâmplat, Dumnezeu să te ajute, vrăjeli de astea”, a fost varianta „romanțată” a lui Busuioc.

În realitate, legăturile dintre cele două erau mult mai vechi. O recunoaște chiar Bartha, care, contactată, a refuzat în primă fază să confirme discuțiile cu fugara Bica. „Nu am ce să comentez cu privire la acest aspect. Am discutat la telefon, am fost colege de facultate, am fost colege de grupă, puteți să menționați asta, nu este nicio problemă”, a declarat Bartha pentru Jurnalul. Întrebată dacă Sorin Udrea a fost cel care i-a făcut legătura cu Bica, Bartha a negat, iar când a fost întrebată cum a dat de fugară, a răbufnit „haideți acum să nu mai discutăm”, după care a închis telefonul. DIICOT a confirmat pentru Jurnalul.ro că Bartha nu și-a anunțat superiorii de discuția cu Alina Bica, la momentul respectiv aceasta fiind pe lista de urmăriți internaționali. „Nu a fost identificată vreo informare întocmită de către doamna procuror Bartha Cristina, cu privire la activitățile desfășurate pe teritoriul Italiei, în luna februarie a anului 2022, altele decât cele aferente cauzei penale instrumentate”, se arată în comunicarea structurii antimafia.

Jocurile interlopilor cu mâna DIICOT

Interesant este și pentru ce dosar s-a dus Bartha până în Italia ca să se întâlnească cu Sorin Udrea, pe care l-a audiat ca martor. În 2014, interlopul timișorean Jean Crihan a fost împușcat cu trei focuri de pistol, în stradă, în localitatea italiană Rivoltella. Carabinierii încep o anchetă, iar printre primii suspecți pe listă era chiar Sorin Udrea. Ancheta autorităților italiene a rămas fără niciun rezultat. În mai 2019, Cristina Bartha deschide la structura central a DIICOT un dosar pentru trafic internațional de droguri, vorbindu-se despre zeci de kilograme de cocaină, printre cei vizați fiind și Alin Huc „Oiță”, la vremea respectivă un apropiat al lui Lucian Boncu. Două luni mai târziu, Crihan depune o plângere la Bartha în care susține că Huc și un alt interlop au organizat planul să-l execute. Din 2014 și până în 2019, Crihan a fost „frate” cu cel pe care l-a denunțat, petrecând concedii împreună. DIICOT cere autorităților din Italia să trimită o copie a dosarului cu împușcarea lui Crihan.

În 10 iulie 2019, Boncu este audiat de Bartha într-un alt dosar de trafic internațional de droguri și pleacă de acolo după ce-și „sifonează” dealerul de cocaină. Ce nu știa Boncu era că, în momentul în care a fost chemat la București, DIICOT Timișoara îl monitoriza într-o altă investigație. Interceptările telefonice făcute au dezvăluit că liderul interlop a ieșit zguduit de la audieri: „Am plecat de acolo fleașcă! Hai să îți zic ceva… Toți îs bărbați! P…a! Când îs acolo…se fleșcăiesc toți”. În octombrie 2019, DIICOT Timișoara destructurează gruparea interlopă condusă de Lucian Boncu, printre cei ridicați fiind și Alin Huc. În următorii ani, apare o „fractură” majoră între Boncu și Huc, văzut ca „trădător” pentru că nu a mers în anchetă pe linia grupării mafiote. Lucian Boncu și Sorin Udrea, aflat în Italia, pun la cale o adevărată operațiune de decredibilizare a anchetatorilor de la DIICOT Timișoara, dar tentativa eșuează.

Ancheta în dosarul împușcării lui Crihan zace din 2019 până în februarie 2022 când Bartha pleacă în Italia să audieze mai mulți martori, printre care și fugarul Sorin Udrea. Acesta susține că este angajat ca măcelar și că nu știe nimic despre incidentul din 2014. Audierile se înviorează brusc după vizita din Italia și încep să „curgă” declarațiile împotriva trădătorului Huc – traficanți de cocaină trimiși în judecată de Bartha și Boncu, căruia îi curgeau condamnările și dosarele penale. Prin rechizitoriu, se dă clasare pentru faptele de trafic internațional de droguri, dar Huc și alți inculpați sunt trimiși în judecată pentru împușcarea lui Crihan, fiind condamnați în primă instanță de Tribunalul Timiș. La scurt timp după ce a trimis în instanță acest dosar, procurorul Cristina Bartha s-a pensionat la cerere.