Achiziții la Camera Deputaților, în an de criză! Cea mai scumpă fantezie, 12 milioane de euro, băgate în "terasa circulară"

Cei mai mulți bani – 90 de milioane de lei, s-au dus pe lucrări de reparații. Aici intră stâlpii de iluminat exterior, suporturile drapelelor de la intrarea în Casa Poporului, o terasă circulabilă, mobilier, un electrostivuitor și alte câteva servicii de organizare de șantier. Pe locul secund se află achizițiile de IT și de securitate, care au scos din bugetul Parlamentului peste 30,3 milioane de lei, urmate de echipamentele de electricitate și climatizare - încă 29,7 milioane de lei. Parcul auto a mai necesitat o cheltuială de aproape 7 milioane de lei, în timp ce biletele de avion, pe rutele interne, cumpărate pentru deputați, au mai costat 3,1 milioane de lei.



Echipamentele IT și de securitate par să fi reprezentat o prioritate pentru administrația Camerei Deputaților, în 2022. Încă de la începutul anului, din luna ianuarie, instituția condusă de Marcel Ciolacu a cheltuit pe aceste obiective 30.342.212,4 lei cu TVA (6.192.288,2 euro). Primul contract vizează servicii de interconexiune privind apelurile de la posturile de telefonie fixe cu numere de interior, unde, pentru 12 luni, Camera Deputaților a plătit 25.200 de lei cu TVA. Apoi, în 11 mai 2022, a fost încheiat cu societatea SC A.C. Comfort & Safety Systems SRL, un contract de 237.405 lei cu TVA, pentru livrarea a 10 camere de supraveghere rotative și a 50 de camere de supraveghere simple.

La data de 27 mai, se încheie alte două contracte. Primul vizează servicii de suport tehnic pentru echipamentele de securitate și protecție a traficului web și pentru acces la serverul de poștă electronică (359.979,8 lei cu TVA – contract adjudecat de Dataware Consulting SRL) și de suport echipamente de securitate pentru acces la internet (96.001,1 lei cu TVA – contract adjudecat de Best Internet Security).

Firma SRI nu lipsește de pe lista furnizorilor

Mai departe, în 24 mai 2022, Camera Deputaților a cumpărat de la SC Stream Network SRL, componente PC în valoare de 257.900 de lei cu TVA. Două zile mai târziu, au fost închiriate, de la SC Verasys International SRL și de la SC GTS Telecom SRL, licențe informatice în valoare totală de 256.639 de lei cu TVA. Apoi, în data de 2 iunie 2022, autoritatea contractantă a achiziționat de la SC Endress Power SRL, 12 surse UPS, în valoare de 79.968 de lei cu TVA. În data de 14 iunie 2022, Camera Deputaților a încheiat cu SC Logic Computer SRL și cu Regia Autonomă RASIROM (firma oficială a SRI), contracte de 2.100.669,6 lei cu TVA, pentru achiziția de switch-uri de rețea. Tot compania SRI a mai efectuat revizii și reparații la sistemul de detecție a incendiilor, pentru suma de 106.556,3 lei cu TVA, dar și două echipamente de stocare date, în valoare de 216.622,5 lei cu TVA.

Cea mai interesantă achiziție, la acest capitol, a avut loc pe data de 5 iulie 2022, când Camera Deputaților a cumpărat de la Cess Plus Solutions SRL 600 de măști contra gazelor, pe care a plătit 267.750 de lei cu TVA.

Revenind la IT, au fost achiziționate, în 28 iunie, calculatoare de 1.083.042,8 lei cu TVA de la SC Dante International și SC Union Co SRL. Celebra companie UTI Construction and Facility Management SRL a primit, în 14 iulie, un contract de 5.509.610,8 lei cu TVA pentru furnizarea unui sistem de control antiterorist.

De la podiumuri inteligente, la stații radio portabile

Lucrurile au continuat, la 10 iulie 2022, cu un contract de 1.509.865 de lei cu TVA, încheiat cu SC Optical Data SRL, pentru servicii de intervenție pentru repararea rețelei informatice. Companiile Dante International și Stream Networks au fost contractate de Camera Deputaților la data de 25 iulie 2022, pentru a livra echipamente informatice în valoare de 358.316,1 lei fără TVA.

Compania Eltexk Multimedia SRL a primit, la data de 1 august 2022, de la aceeași instituție, două contracte. Unul de 241.347,5 lei cu TVA, pentru livrarea a 100 de afișaje pentru informații digitale și receptoare TV, iar al doilea, de 797.300 de lei cu TVA, pentru o coloană de sistem audio.

În 4 august, Camera Deputaților a contractat de la Stage Expert SRL sisteme de iluminat și filmare în valoare de 199.854,6 lei cu TVA. În aceeași zi, Dataware Consulting SRL a livrat echipamente de trafic de internet, în valoare de 88.097 de lei cu TVA. În 12 august, și SC 2M Digital SRL a livrat Camerei Deputaților 22 de proiectoare și ecrane de proiecție, în valoare de 239.625,4 lei cu TVA.

Începând cu luna septembrie, Camera Deputaților a reluat seria achizițiilor. Au fost cumpărate accesorii PC, unități de stocare și alte echipamente, de 137.072,5 lei cu TVA, 50 de copiatoare multifuncționale de 2.422.970,9 lei cu TVA, un podium modular și un ecran de signalistică în valoare de 3.243.858 de lei cu TVA, 12 seturi de instalații de conferințe și sonorizare în valoare de 3.541.199,1 lei cu TVA, alte proiectoare și ecrane, în valoare de 421.126,4 lei cu TVA, precum și 50 de stații portabile radio, pe care a plătit 307.735 de lei cu TVA.

În 7 septembrie, Camera Deputaților a cumpărat, spre exemplu, de la SC Tryamm Trading SRL, două sisteme mobile de videoconferință, în valoare de 230.199,6 lei cu TVA. Apoi, în 9 septembrie, a fost parafat cu celebra Felix Telecom SRL, un contract în valoare de 997.540,1 lei cu TVA, pentru extinderea sistemului unificat pentru comunicații telefonice, IP, digitale și analogice.

Compania SRI, RASIROM RA, a furnizat, în 19 septembrie, un sistem de detecție perimetrală, în valoare de 1.999.989 de lei cu TVA. În 27 septembrie, SC Magic View SRL a livrat un sistem videowall, în valoare de 1.416.666,4 lei cu TVA.

Clădirea, curtea și iluminatul de la Casa Poporului – 90 de milioane

Clădirea, curtea și anexele Palatului Parlamentului au înghițit, în anul 2022, din bugetul Camerei Deputaților, nu mai puțin de 90.794.266 de lei cu TVA (18.529.442 de euro). Astfel, în 18 mai 2022, a fost atribuit companiei Plastrom Construct SA un contract de 1.799.445,3 lei cu TVA, pentru reparații și extindere a sistemului de arborare a drapelelor de la intrarea de protocol din Corpul C1, de la parterul Casei Poporului.

În 26 mai, aceeași firmă și-a adjudecat un contract de 300.000 de lei cu TVA, pentru livrarea, montarea și punerea în funcțiune a unei platforme autoridicătoare pentru persoanele cu dizabilități la intrarea în corpul C1. Tot Plastrom a efectuat lucrări de reparații ale porților de acces de la Palatul Parlamentului, pentru care, la 2 iunie, a încasat 2.589.740,2 lei cu TVA, iar compania Aqua Queen a efectuat lucrări de reparații în spații interioare, de 724.295,6 lei cu TVA.

În 10 mai, Camera Deputaților a încheiat cu SC Specific Urban SRL un contract de 13.923 de lei cu TVA, pentru servicii de actualizare a documentației de avizare a reabilitării platformei exterioare de la Palatul Parlamentului. Iar Milconstruct SRL a primit, în 17 iunie, un contract de 5.731.850,5 lei cu TVA pentru lucrări de reparații în spațiile interioare aferente corpurilor A3, F și G. În 25 iulie, au fost contractate de la Smart Design SRL, servicii de proiectare a lucrărilor de intervenție pentru refacerea terasei circulabile a corpurilor A2-B2-B4-C6, în valoare de 245.140 de lei cu TVA.

Mobilier de 6,3 milioane de lei

Camera Deputaților a cumpărat, în 7 iulie, popice de delimitare a spațiului și piloni de delimitare cu bandă pentru interior și pentru exterior, pentru care a plătit 193.196,5 lei cu TVA. O zi mai târziu, instituția a cumpărat mochetă pentru săli și pentru cabinete, în valoare totală de 395.764,2 lei cu TVA.

La 14 iulie, Camera Deputaților a cumpărat de la Mercedes Benz Truks & Buses România SA un utilaj multifuncțional special cu bazin și plug pentru zăpadă, pe care a plătit 1.292.090,1 lei cu TVA. În 25 iulie, au fost contractate de la SC Ideal Invest Serv SRL, servicii de manipulare, transport, asamblare și dezasamblare, în valoare de 154.699,5 lei cu TVA. Apoi, în 27 iulie, au fost cumpărate, de la Hansen Studio SRL, 46 de scaune pentru traducători, în valoare de 285.576,2 lei cu TVA. Ulterior, în 17 august 2022, SC Ovo Design Furniture Group SRL și Casa Design SRL au livrat mobilier pentru conferințe, mobilier pentru depozitare, mobilier pentru cabinete și mobilier de birou, în valoare totală de 6.301.853,3 lei cu TVA.

Cea mai costisitoare lucrare – terasa circulară

Au mai fost achiziționate, în aceeași perioadă, echipamente de grădină, în valoare de 116.620 de lei cu TVA, un electrostivuitor de 3,5 tone, în valoare de 213.962 de lei cu TVA, dar au fost închiriate și panouri, și materiale de compartimentare în valoare de 520.403,3 lei cu TVA. Alte elemente de compartimentare de tip expozițional au mai scos din bugetul Camerei Deputaților suma de 3.322,2314,6 lei cu TVA.

În 28 iunie 2022, a fost încheiat un contract de 6.645.301,5 lei cu TVA, pentru lucrări de reparații la drumurile aferente corpurilor B2-C1-B1. În 10 august, SC Construcții Erbașu și Plastrom Construct au primit un contract de 59.698.437,7 lei cu TVA, pentru refacerea terasei circulabile și a luminatoarelor acelorași corpuri. Nu în ultimul rând, serviciile de dirigenție de șantier au mai costat 250.000 de lei cu TVA.

Locul 3 – instalațiile electrice și de climatizare

Un alt obiectiv de investiții de la Palatul Parlamentului în anul 2022 îl reprezintă instalațiile de iluminat și instalațiile electrice, care au costat 29.702.190,3 lei cu TVA (6.061,671,5 euro). 17.177.560,1 lei cu TVA a costat acordul-cadru încheiat cu Speeh Hidroelectrica pentru furnizarea energiei electrice în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023. 3.933.093,1 lei cu TVA a costat reparația stâlpilor pentru iluminat exterior de la Palatul Parlamentului. 300.000 de lei cu TVA a costat proiectarea și elaborarea studiului de fezabilitate pentru sistemul de cogenerare de înaltă eficiență. Alte 3,1 milioane de lei cu TVA au costat lucrările de infrastructură electrică, la care se adaugă 3,5 milioane de lei cu TVA serviciile de instalare a unor instalații electrice de distribuție și alimentare cu energie electrică.

Camera Deputaților a cheltuit, la 22 septembrie, 848.708 lei cu TVA pentru achiziția a 50 de seturi de agregate de climatizare. Iar 900.000 de lei cu TVA au mai costat serviciile de reparații la instalațiile pentru alimentarea de rezervă cu energie electrică.

Bilete de avion de aproape 7 milioane de lei

Anul trecut, Camera Deputaților a contractat materiale sanitare și de igienă, precum și servicii de curățenie, în valoare de 919.767,4 lei cu TVA. Mașinile noi, asigurările, reparația și piesele de schimb, la care se adaugă instalarea unor stații de alimentare cu energie pentru autoturisme, au mai costat 6.788.173,7 lei cu TVA.

Biletele de avion, pe cursele interne regulate, cumpărate de la TAROM, au mai scos din bugetul Camerei Deputaților suma de 3.127.753 de lei cu TVA.