Jale în dosarul „M-am pus singură manager”. Clotilde Armand, inculpată și dezlănțuită: atacă judecătorii ca pe dușmanii politici

Clotilde Armand a „luat foc” și a acuzat, pe Facebook, că procurorii vor să o scoată din cursa electorală. Anterior, edilul a mai scris că nici instanțele de judecată nu sunt bune, deoarece, în procesul pe care îl are cu ANI, la Curtea de Apel București, a fost schimbată judecătoarea de caz. Magistratul cel nou ar face parte din categoria judecătorilor „antireformiști”, iar schimbarea ar fi avut loc „fără nicio justificare”.

Surpriză de proporții pentru Clotilde Armand, chiar în ziua în care se aștepta o soluție pe fond de la Curtea de Apel București, în procesul prin care primărița USR de la Sectorul 1 a contestat raportul Agenției Naționale de Integritate prin care a fost declarată în conflict de interese și în incompatibilitate penală. Clotilde Armand a scris pe pagina sa de Facebook că a fost sunată de procurorul de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, care i-a adus la cunoștință faptul că i-a fost schimbată calitatea procesuală din suspect în cea de inculpat în acest dosar deschis ca urmare a sesizării inspectorilor de integritate. Cu alte cuvinte, edilul progresist a aflat că a fost pusă în mișcare acțiunea penală împotriva sa.

„Campania electorală începe mâine (astăzi - n.red.), iar Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă au nevoie de știri cu primarii USR care să fie filmați în fața parchetelor și să fie atacați în prime-time de televiziuni”, a scris Clotilde Armand în această postare. Potrivit acesteia, ancheta „s-a derulat într-un mod defectuos”, aducând acuzații grave procurorilor. „Au schimbat trei procurori până au găsit pe cineva care să semneze actele de acuzare împotriva mea. Cel care conduce ancheta este un polițist care a promovat, anul trecut, în timpul anchetei, de la Poliția Sectorului 1 la Poliția Capitalei. Avocații mei au cerut informații de la procuror despre aceste schimbări. Nu am primit niciun răspuns. Am făcut plângeri la șefii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 și din Parchetul General cum este posibil să fie schimbați, fără nicio explicație, procurorii de caz. Nu am primit niciun răspuns. Am făcut plângeri și la Inspecția Judiciară. Nu am primit niciun răspuns. Se pregătesc să termine rapid rechizitorul și să mă trimită în judecată până pe 9 iunie”, se plânge primarul USR.

Nemulțumită că i-a fost schimbată judecătoarea de caz

Lamentările nu se opresc aici. Ieri, Curtea de Apel București a decis să amâne verdictul din procesul lui Clotilde Armand cu ANI. Într-o altă postare, tot de pe Facebook, acesta susține: „Tocmai au schimbat judecătorul din dosarul prin care solicit anularea raportului ANI și cer sesizarea CCR cu o excepție de neconstituționalitate. Schimbarea judecătoarei a fost făcută fără niciun fel de informare, fără niciun argument. Brusc, o nouă judecătoare a preluat cazul și a respins cererea de a se pronunța pe sesizarea CCR și de a suspenda cauza până la soluționarea acesteia”.

Clotilde Armand mai precizează: „Până acum, fosta judecătoare a admis toate cererile noastre și a administrat obiectiv toate probele. Pare că n-a fost bine asta pentru justiția epocii PNL-PSD. A venit această nouă judecătoare, promovată în luna decembrie 2023, și a hotărât să se pronunțe acum”.

Acuzațiile merg și mai departe, USR-ista susținând: „Colegiul de Conducere al Curții de Apel București a schimbat completurile de judecată. Magistrați care judecă dosare importante au fost schimbați prin decizii arbitrare date de acest Colegiu, iar procesele au fost preluate de magistrați care fac parte din mișcarea antireformistă din justiție”. Clotilde Armand mai anunță că a formulat cerere de recuzare împotriva acestei judecătoare din dosarul său.

Decizii semnate în folos propriu

Reamintim că, în noiembrie 2023, Agenția Națională de Integritate a constatat existența unui conflict de interese administrativ și a stării de incompatibilitate și a sesizat Parchetul General împotriva primarului USR al Sectorului 1, Clotilde Armand.

Edilul este acuzat că s-a numit pe sine în funcția de manager al proiectului „Îmbunătățirea capacității locale privind dezvoltarea, implementarea și promovarea măsurilor anticorupție”, finanțat din fonduri europene. Prin aceste decizii, a fost produs un folos material pentru Clotilde Armand de 18.720 de lei, încălcând Legea 161/2023.

Cele cinci dispoziții semnate de primăriță, spun cei de la ANI, reprezintă numirea în funcția de manager de proiect, precum și majorarea indemnizației lunare cu până la 30 la sută.

Agenția Națională de Integritate a sesizat, atunci, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru existența indiciilor referitoare la comiterea de către Clotilde Armand a infracțiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane, infracțiune prevăzută și pedepsită de articolul 301 Cod penal.

Primărița USR este „penală” din luna august a anului trecut

În data de 26 august 2023, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 a dispus efectuarea urmăririi penale față de Clotilde Armand pentru cinci fapte de folosire a funcției în folosul unor persoane, în formă continuată. În ordonanța de începere a urmăririi penale, procurorii arată că suspecta a semnat o dispoziție prin care s-a desemnat manager al proiectului finanțat din fonduri europene și, ca urmare a acestui act, a realizat foloase materiale constând în venituri aferente activităților prestate în calitate de manager de proiect.

Clotilde Armand mai este acuzată că a semnat o dispoziție prin care și-a majorat indemnizația de bază aferentă lunii august 2022 cu suma de 3.744 de lei. Apoi, a mai semnat o dispoziție prin care și-a majorat, pentru luna mai 2022, indemnizația cu 5.616 lei. Pentru luna iunie a mai semnat o dispoziție de majorare cu 3.744 de lei, iar pentru luna iulie - cu 5.616 lei.

În instanță, USR Sectorul 1 a încercat să intervină în proces, în favoarea primăriței, în condițiile în care USR Sector 1 este condusă chiar de Clotilde Armand.

Procesul a început la Secția a IX-a de Contencios administrativ și fiscal de la Curtea de Apel București în data de 13 martie 2023, instanța decizând, deși Clotilde Armand spune, acum, că fosta judecătoare din dosar a admis toate cererile, să respingă solicitarea de suspendare a raportului de evaluare al ANI, ca lipsită de interes. Apoi, în 19 iunie 2023, instanța a respins, ca inadmisibilă, și cererea de intervenție voluntară formulată de USR Sectorul 1.

