Direcția Permise din MAI se curăță de 600.000 de lei

Patronul companiei este membru în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și a Autorității Judecătorești, iar, în anul 2012, era secretarul executiv al partidului lui Dan Diaconescu (PP-DD) din Sibiu. În ultimii ani, această firmă, dar și o altă societate controlată de Sârbu au derulat mai multe contracte cu statul.

Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, a publicat, în data de 20 ianuarie 2023, pe SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice), un anunț prin care și-a făcut cunoscută intenția de a contracta servicii de curățenie pentru sediul din Șoseaua Pipera 42. Aceste servicii urmau să fie contractate pentru perioada 1 martie – 31 decembrie 2023, cu posibilitatea prelungirii cu până la patru luni, începând cu data de 1 ianuarie 2024, „în funcție de existența fondurilor alocate cu această destinație”.

Pentru aceste servicii, instituția contractantă a organizat o procedură simplificată de selecție de oferte, punând la bătaie un buget inițial estimat la 672.000 de lei fără TVA, respectiv la 799.680 de lei cu TVA inclusă, procedură la care s-au înscris doi ofertanți declarați admisibili. Pentru ca, în final, la data de 3 aprilie 2023, Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări din cadrul MAI să încheie contractul nr. 429485/2023, în valoare de 503.300 de lei fără TVA, respectiv de 589.927 de lei cu tot cu TVA (122.230 de euro).

Compania care și-a adjudecat contractul se numește SC Tassid Holding SRL, este din Sibiu și, potrivit unei încheieri de anul trecut a Oficiului Național al Registrului Comerțului, este deținută de doi asociați persoane fizice. Este vorba despre Ionel Daniel Sâbu și despre Dorina Sârbu, cei doi controlând câte 50 la sută din capitalul social al firmei.

SC Tassid Holding SRL a luat ființă în anul 2012, sub denumirea de SC Dorsid Auto SRL, având aceiași doi asociați, și se ocupa, la acel moment, cu comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule.

Unul dintre patronii companiei, Ionel Daniel Sârbu, este una și aceeași persoană cu actualul vicepreședinte pe comunicare al Organizației Municipale Sibiu a Partidului Național Liberal, organizație condusă, la nivel județean, de către deputata PNL Raluca Turcan. Acest detaliu este menționat într-o declarație de interese pe care același Ionel Daniel Sârbu a completat-o și depus-o, la data de 20 iunie 2020, în calitate de membru în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești. În acesg document, se mai menționează că Sârbu este, totodată, membru al Consiliului de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate Sibiu și asociat la SC Tassid Holding SRL (compania care a primit contractul de la MAI) și în SC Tassid Trans SRL.

De altfel, Ionel Daniel Sârbu a mai depus, în trecut, o declarație de avere și una de interese, în calitate de candidat la Consiliul Local. Documentele au fost completate în 24 aprilie 2012, la vremea aceea actualul liberal precizând că era secretar executiv al Organizației municipiului Sibiu a Partidului Poporului – Dan Diaconescu (PP-DD).

Revenind la contractul încheiat cu Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări, aflăm, din caietul de sarcini, că societatea controlată de Ionel Daniel Sârbu va trebui să curețe 8.001,33 metri pătrați de suprafețe din ciment, piatră naturală, faianță și gresie, 3.844,72 de metri pătrați de pardoseli din linoleum, 187,49 metri pătrați de pardoseli din parchet, 940,86 metri pătrați de podea tehnologică, 68,16 metri pătrați de podea elastică, 1.860 de metri pătrați de suprafețe cu geamuri, 240 metri pătrați de suprafețe de uși din aluminiu și 1.600 de metri pătrați suprafața luminatorului.

De asemenea, în contract mai intră întreținerea a 4.400 de metri pătrați de parcare, 1.050 metri pătrați de trotuare, 4.700 metri pătrați de carosabil, o curte de 803 metri pătrați din beton, 450 metri pătrați de rampe de acces și 4.417.4 metri pătrați de spații verzi.

Aceste operații, care constau în curățare și dezinsecție, măturare și ștergere, trebuie operate cu o mașină pentru frecat/ aspirat pardoseli din piatră naturală, pentru trafic intens și pentru trafic ușor, aspiratoare, o mașină de tuns iarba cu autopropulsie pe benzină sau motorină, o motoscară cu autopropulsie și semnalizatoare pentru podele umede.

Firma vicepreședintelui pe comunicare al Organizației municipale Sibiu a PNL nu se află la primul contract cu instituții publice. Aflăm acest amănunt din aceeași declarație de interese, depusă la 20 iunie 2022, în calitate de membru în CA al Casei de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și a Autorității Judecătorești.

Ionel Daniel Sârbu menționează, în acest document, cinci contracte pe care firmele sale le-au încheiat, până la momentul depunerii lui, cu instituții publice, în valoare totală de 2.694.392,05 lei cu TVA (2.264.195 de lei fără TVA).

Astfel, compania SC Tassid Holding SRL a încheiat, la data de 15 octombrie 2021, cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), prin procedură simplificată, un contract, cu durata de un an, în valoare de 1.902.600 de lei. Apoi, la 2 februarie 2022, aceeași firmă a primit de la Tursib SA, tot prin procedură simplificată, un contract pe un an, având ca obiect servicii de igienizare interioară a autobuzelor, în valoare de 263.995 de lei. La 21 aprilie 2022, societatea a mai încheiat cu Drumuri și Poduri SA, prin atribuire directă, un contract de curățenie, pe un an, în valoare de 73.200 de lei. Iar, la data de 9 mai 2022, a mai încasat, tot prin încredințare directă, de la ISCIR, un contract de servicii de curățenie cu durata de 8 luni, în valoare de 6.400 de lei.

Cea de-a doua companie controlată de Ionel Daniel Sârbu, SC Trassid Trans SRL, a încheiat, la rândul ei, la data de 9 iulie 2021, cu Serviciul Public Administrare Parcuri și Zone Verzi Sibiu, prin încredințare directă, în contract de servicii de curățenie, valabil un an, în valoare de 18.000 de lei.

