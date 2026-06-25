MApN a anunțat cumpărături de 4,9 miliarde euro de la Rheinmetall

Ministerul Apărării Naționale a publicat, ieri, în SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice), la o distanță de 25 de zile de la semnarea lor, trei dintre contractele parafate cu Rheinmetall pentru achiziția de tehnică militară prin programul SAFE. Este vorba despre trei afaceri a căror valoare totală se ridică la aproape 4,9 miliarde de euro, care fac obiectul unor contracte încheiate fără nicio procedură concurențială de selecție și fără ca documentația de atribuire, caietele de sarcini sau criteriile care au stat la baza selectării Rheinmetall să fie aduse la cunoștința opiniei publice. Rheinmetall și-a adjudecat aceste contracte prin trei entități diferite: o subsidiară din Italia va livra muniție, o filială din Germania va furniza sisteme de apărare antiaeriană, iar o companie din Mediaș, România, controlată de o altă subsidiară din Germania va furniza, în următorii șapte ani, aproape 300 de mașini de luptă pe șenile. Ca sursă de finanțare a acestor contracte este menționat bugetul de stat, în baza împrumuturilor pe care România le-a luat prin programul SAFE.

Primele trei contracte încheiate, noaptea, la finalul lunii mai a acestui an, cu nemții de la Rheinmetall, au fost publicate în Serviciul Electronic al Achizițiilor Publice. Mai exact, Ministerul Apărării a publicat, ieri, în SEAP doar anunțurile de atribuire, fără anunțuri de participare, fără caiete de sarcini, fără fișe ale achizițiilor sau alte documente care să arate modul în care a fost făcută evaluarea astfel încât aceste afaceri să fie adjudecate de o anumită companie, nu și de altele.

Prima afacere din cele trei publicate face obiectul anunțului de atribuire nr. 1170198 din 24 iunie 2026, prin intermediul căruia Ministerul Apărării Naționale - UM 02550 București (Direcția Generală pentru Armamente) face cunoscută achiziția de muniție calibrul 35 milimetri (C + RAM + Oerliken + Skyranger, inclusiv AHEAD). Este vorba despre o cantitate totală de 401.760 de proiectile.

Concret, MApN arată că această achiziția a fost efectuată prin intermediul instrumentului SAFE, iar ca procedură de achiziție a fost utilizată atribuirea contractului fără publicarea prealabilă a unei invitații la vreo procedură concurențială de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Muniția, livrată de o subsidiară din Germania

Din anunțul de atribuire citat, aflăm că Ministerul Apărării Naționale nu a organizat o licitație deschisă, o licitație restrânsă, o procedură de selecție de oferte și că a negociat în mod direct cu un ofertant dinainte stabilit, punând la bătaie un buget estimat inițial la 450.000.000 de euro fără TVA, respectiv de 544.500.000 de euro cu TVA inclusă.

Ofertantul cu care MApN a negociat și care și-a adjudecat contractul este Rheinmetall Wafe Munitions GMBH, cu sediul în Unterluss, Germania. Iar la data de 29 mai 2026, între cele două părți a fost parafat contractul SAFE_RO_1.S_021/1/041/C/2026, la un preț final negociat de 449.950.000 de euro fără TVA (câștigătorul a făcut un discount de 50.000 de euro), respectiv de 544.439.500 de euro cu tot cu TVA.

Autoritatea contractantă arată că a fost utilizată procedura negocierii directe fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare. Această procedură este utilizată doar în cazuri speciale și bine justificate, cum ar fi urgența extremă survenită ca urmare a unor evenimente care nu puteau fi prevăzute, în situații în care produsele sau serviciile pot fi furnizate doar de un anumit ofertant sau când este vorba despre achiziția unor bunuri cotate pe o piață de materii prime.

Muniția contractată constă în proiectile inteligente care se fragmentează înainte de impact, pentru a distruge ținte rapide, precum dronele sau rachetele. Platformele de tragere ale instalațiilor antiaeriene Shyrenger folosesc muniție de calibrul 35 de milimetri.

Sistemele, furnizate de filiala din Italia

Așa ajungem la cel de-al doilea contract, pentru care, tot ieri, MApN, prin aceeași UM 02550 București, a publicat în SEAP anunțul de atribuire nr. 1170196/2026, având ca obiect furnizarea sistemului mobil de apărare antiaeriană Skyranger 35, a sistemului artileristic dislocabil de apărare aeriană cu baza la sol SKYNEX, la care se adaugă sistemul de apărare antiaeriană foarte apropiată marca Millennium.

Concret, în acest contract intră două sisteme portabile de apărare antiaeriană cu rază scurtă de acțiune VSR - CUAS - Skyranger35, ce urmează să fie livrate în Focșani și la Constanța, despre șapte sisteme artileristice dislocabile de apărare aeriană cu baza la sol, cu capacități C-UAS și CRAM SKYNEX, ce urmează să fie livrate la Constanța, și două sisteme de apărare antiaeriană foarte apropiată (CIWS) Millennium, care urmează să fie, de asemenea, livrate la Constanța.

Durata contractului este de 40 de luni, finanțarea este asigurată din fonduri bugetare, inclusiv prin accesarea instrumentului SAFE, iar atribuirea a fost făcută tot prin negociere directă cu un singur ofertant. Acesta este Rheinmetall Italia SPA, cu sediul la Roma. Nici de această dată nu sunt făcute publice documentațiile de atribuire.

Valoarea inițială estimată a contractului fusese de 982.000.000 de euro fără TVA, respectiv de 1.188.220.000 de euro cu TVA inclusă, iar la data de 29 mai 2026 MApN a atribuit companiei în cauză contractul nr. SAFE_RO_2.S_013-014-108/1/CFA-C/2026, la un preț final negociat de 981.950.000 de euro fără TVA (a fost aplicat, din nou, un discount de 50.000 de euro), respectiv de 1.188.159.500 de euro cu TVA inclusă.

Mașinile de luptă, adjudecate de compania din Mediaș a aceluiași lanț

Cel mai consistent contract din această serie este cel care face obiectul anunțului de atribuire publicat în SEAP, ieri, sub numărul 1170195/2026, prin care MApN - UM 02550 București face cunoscut faptul că a făcut o achiziție de mașini de luptă pentru infanterie pe șenile.

Este vorba despre o cantitate cuprinsă între 232 și 298 de astfel de mașini de luptă, iar conform anunțului de atribuire citat, „în urma procedurii de atribuire, s-a încheiat Acordul-Cadru de furnizare SAFE_RO_1_S.009/1/041/C/2026, cu o valoare de 3.337.000.000 de euro, având o durată de 84 de luni”.

Din același anunț, aflăm că nici de această dată nu s-a procedat altfel, folosindu-se aceeași procedură de negociere directă, fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare. Negocierea s-a purtat de această dată cu ofertantul Rheinmetall Automecanica SRL Mediaș, România, cu care, la data de 29 mai 2026, Ministerul Apărării Naționale a parafat contractul în valoare finală negociată de 2.600.815.385,74 de euro fără TVA, respectiv de 3.146.986.616,75 de euro cu tot cu TVA.

Rheinmetall Automatica SRL Mediaș este deținută de Rheinmetall Landsysteme GMBH cu sediul în Germania, și de cetățeanul român Nick Striban, domiciliat în Mediaș, județul Sibiu.

În total, valoarea acestor trei contracte se ridică la 4.879.585.616,75 de euro cu tot cu TVA.