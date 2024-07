Contestația la controlul judiciar, amânată cu o săptămână. Coldea are nevoie de 17 zile ca să-și citească dosarul

Ieri dimineață, Curtea de Apel București a luat în discuție, la primul termen, plângerea împotriva măsurii controlului judiciar pe cauțiune, instituită față de fostul adjunct al Serviciului Român de Informații, însă instanța nu a soluționat plângerea, ci a decis amânarea judecării cauzei.

Concret, Curtea de Apel a dispus amânarea cauzei și alocarea următorului termen pentru data de 29 iulie 2024, la ora 12.00, pentru „studierea dosarului de urmărire penală”. Reamintim că, în 17 iulie 2024, Florian Coldea a dat publicității un comunicat de presă, în care dezvăluia faptul că se afla în posesia unei copii a dosarului de urmărire penală încă din seara zilei de 12 iulie 2024. „În contextul evoluțiilor în dosarul cu nr. 52/1/P/2024, instrumentat la nivelul DNA, fac următoarele precizări: În pofida solicitărilor repetate, formulate în termenele legale, am intrat în posesia unei copii a dosarului abia în seara zilei de 12 iulie a.c., când aceasta a fost pusă la dispoziția apărării, la peste 50 de zile de la dispunerea măsurii de punere în mișcare a urmăririi penale. (…) în cadrul audierii la care am fost convocat în 15 iulie a.c., dat fiind și termenul scurt avut la dispoziție pentru studierea întregului conținut al dosarului, am amânat formularea unei declarații cu privire la acuzațiile care mi-au fost aduse la cunoștință cu acel prilej, în calitate de suspect, dar am pus la dispoziție o serie de precizări și clarificări în susținerea nevinovăției mele”, scrie Florian Coldea în comunicatul citat.

A vorbit timp de două ore și zece minute în fața instanței

Practic, Florian Coldea a avut acces la dosarul de urmărire penală, conform propriei afirmații, cu 11 zile înainte de termenul de ieri de la Curtea de Apel București. Însă acest răstimp nu i-a fost suficient și a mai primit un răgaz de șase zile pentru studierea dosarului.

În același comunicat, Coldea a mai precizat că „în data de 17 iulie a.c., după consultarea cu apărătorii mei, am făcut plângere împotriva prelungirii măsurii preventive a controlului judiciar pe cauțiune”. De fapt, nu doar el a contestat măsura prelungirii controlului judiciar pe cauțiune, ci încă doi inculpați din același dosar. Este vorba despre generalul Dumitru Dumbravă și despre avocatul Doru Trăilă care, în aceeași zi de 17 iulie 2024, au înregistrat pe rolul Secției I Penală de la Curtea de Apel București plângerea împotriva controlului judiciar pe cauțiune, instituit în baza articolului 216 Cod procedură penală. Cauza a fost repartizată Completului C12 de drepturi și libertăți, iar primul termen a fost stabilit pentru ieri, la ora 9.00. Din dosar lipsește omul de afaceri Dan Tocaci, care nu a contestat măsura controlului judiciar pe cauțiune.

Procesul a durat nu mai puțin de trei ore și jumătate, din care două ore și zece minute a vorbit Florian Coldea. După care, au luat cuvântul, pe rând, generalul Dumitru Dumbravă și avocatul Doru Trăilă, care și-au susținut punctele de vedere timp de oră și 20 de minute.

La finalul audierilor, judecătorii au dispus amânarea procesului pentru luni, 29 iulie, la ora 12.00, pentru motivul deja amintit mai sus.

Nu poate părăsi România de două luni

Însuși Florian Coldea a precizat, la ieșirea din sala de judecată, că „rezultatul a fost amânat din diferite rațiuni” și a adăugat că, așa, va avea timp să „vadă dosarul pentru o apărare mai bună”.

Reamintim că măsura controlului judiciar pe cauțiune în acest dosar a fost instituită de către procuroarea DNA Mihaiela Moraru Iorga încă din data de 24 mai 2024, pentru o perioadă de 60 de zile. Această măsură a fost prelungită în 15 iulie 2024, cu încă 60 de zile, odată cu extinderea urmăririi penale în această cauză, unde generalii Florian Coldea și Dumitru Dumbravă, precum și avocatul Doru Trăilă și omul de afaceri Daniel Victor Tocaci au calitatea de inculpați, fiind acuzați de trafic de influență și constituirea unui grup infracțional organizat.

Coldea, Dumbravă și Trăilă a fost obligați, cu prilejul instituirii acestei măsuri, să depună, fiecare, o cauțiune în cuantum de 500.000 de lei, în timp ce Tocaci a depus o cauțiune în cuantum de 150.000 de lei.

Odată luată această măsură, niciunul dintre cei patru nu au voie să părăsească teritoriul României, nu au voie să comunice între ei, nici direct, nici indirect, pe nicio cale, dar nu au voie să ia legătura nici cu martorii din dosar sau cu denunțătorii. Mai mult, ei trebuie să se prezinte, în mod regulat, la secția de poliție și în fața procurorului, ori de câte ori sunt solicitați. Iar încălcarea cu rea-credință a obligațiilor ce le revin se poate solda cu înlocuirea măsurii controlului judiciar pe cauțiune cu arestul la domiciliu sau chiar cu arestarea preventivă.

500.000 de euro plus TVA, „tariful” standard pentru „optimizarea” sentințelor

Generalii Florian Goldea și Dumitru Dumbravă, împreună cu avocatul Doru Trăilă și cu omul de afaceri Dan Tocaci au fost puși sub acuzare de DNA în 24 mai 2024, în urma denunțului lui Cătălin Hideg, căruia i-au cerut 600.000 de euro plus TVA pentru a-i optimiza sentința, la Tribunalul București și la Curtea de Apel București, într-un dosar în care fusese trimis în judecată de EPPO.

Ulterior, în 17 iulie 2024, DNA a extins urmărirea penală față de primii trei, deoarece, anul trecut, i-au cerut primarului PNL al orașului Rovinari, Robert Filip, tot 600.000 de euro plus TVA, sumă în schimbul căreia „ar fi lăsat să se creadă că au influență asupra unor magistrați din cadrul unor instanțe de judecată și că i-ar putea determina pe aceștia pronunțe hotărâri favorabile martorului într-un dosar penal în care acesta era judecat”.

Procurorii arată că primarul din Rovinari, prin intermediul bunicii sale, a remis inculpaților o plată parțială din folosul pretins, respectiv suma de aproximativ 234.000 de euro.

