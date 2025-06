„The Magic of Radio Big Band” închide stagiunea de jazz la Sala Radio

În fiecare lună de stagiune, Big Band-ul Radio România dirijat de Simona Strungaru ne-a „răsfățat” cu evenimente unul și unul! Invitați speciali din țară și din străinătate, ca Alice Francis, New Vegas Show, Irina Sârbu, Miruna Ionescu, Stefano di Battista, Florin Ristei, Adrian Nour, Jazzappella, Christiana Uikiza, Will Vinson, Alex Sipiagin au urcat pe scena Sălii Radio alături de membrii Big Band-ului și ne-au făcut să batem ritmul, să fredonăm, să dansăm în pași de jazz, samba, swing, rock etc.

Joi, 19 iunie 2025 (19.00), Big Band-ul Radio își ia rămas bun de la publicul său până la toamnă. În concertul de închidere a stagiunii 2024 – 2025, intitulat „The Magic of Radio Big Band”, sărbătorim strălucirea, bogăția timbrală și versatilitatea acestui tip de orchestră, prin compoziții și aranjamente ale unora dintre cei mai importanți compozitori și aranjori, precum Chick Corea, Peter Herbolzheimer, Don Menza, Frank Foster, Billy Strayhorn, Sammy Nestico și mulți alții. Este un concert de neratat, întrucât totul se va petrece in-house: sub bagheta Simonei Strungaru, soliști vor fi chiar membrii orchestrei.

Veți asculta piese ca Blues in My Shoes, Groovin' Hard, My Foolish Heart, In The Wee Small Hours, Just Like That, Admiral's Horn sau Spain.

Concertul va fi transmis LIVE pe calea undelor - pe toate frecvenţele Radio România Cultural şi Radio România Muzical. De asemenea, concertul poate fi ascultat LIVE online (pe site-urile celor două posturi de radio) și prin intermediul aplicației Radio România, disponibilă pe dispozitive Android și iOS.

Biletele sunt disponibile în sistem online pe www.bilete.ro și în Rețeaua Bilete.ro. Biletele se pot achiziționa și de la casa de bilete a Sălii Radio (tel. 021 314.68.00). Pentru programul casei de bilete, vă rugăm să consultați site-ul oficial www.salaradio.ro – secțiunea Bilete.

