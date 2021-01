Cu ce se ocupă, la pensie, un „greu” al sistemului judiciar

Fost procuror general al României, schimbat din funcție odată cu fuga lui Omar Hayssam, Ilie Botoș a intrat puternic în afaceri, asociindu-se cu cel puțin două personaje extrem de cunoscute în zona adiacentă politicii și de business. Botoș a înființat, alături de un exponent important al vestitei grupări Bittner-Cocoș - Adrian Ionel Petrache - o companie care se ocupă cu fabricarea activelor sportive. Asta, după ce, în 2018, a fondat o companie de cercetare-dezvoltare alături de fiul fostului ministru de Interne Ioan Rus. Iar Botoș nu este singurul în situația asta. După ce însuși generalul Florian Coldea a intrat în afaceri, un alt fost „greu” al sistemului, fostul șef al Poliției Române, Petre Tobă, și-a extins aria de business, achiziționând de la familia unui important operator de pe piața auto o companie care se ocupă cu activități conexe transporturilor.

„Jurnalul” a obținut un document emis, în data de 12 decembrie 2019, de Oficiul Național al Registrului Comerțului, prin care a fost înregistrată și înmatriculată societatea comercială Quantakinetic Multitasking Equipments SRL, cu sediul într-un imobil din sectorul 1 al Capitalei. Firma are ca obiect principal de activitate fabricarea articolelor pentru sport și un capital social de 10.000 de lei. Fondatorii companiei sunt celebrul afacerist Adrian Ionel Petrache și fostul procuror general Ilie Botoș, acesta din urmă deținând și calitatea de director. Firma este administrată de un anume Marian Dobranici și are sediul social declarat chiar acasă la Adrian Ionel Petrache.

Petrache a devenit cunoscut al opiniei publice încă din anul 2004, de când au apărut informații despre celebrul grup de afaceriști din Băneasa, din care făceau parte Alexandru Bittner, Dorin Cocoș - fostul soț al Elenei Udrea, grupare de care a fost apropiat fostul ministru de Interne, Gabriel Oprea. Adrian Ionel Petrache a derulat afaceri cu Dorin Cocoș și cu tatăl acestuia, Victor Cocoș, prin intermediul companiei Clamari Trading SRL. Petrache a fost asociat cu Alexandru Bittner și cu o companie controlată de acesta, Investments Company Of Romania, în Wernet SA. În timpul guvernării Adrian Năstase, după preluarea funcției de consilier, celebrul Remus Truică a predat acțiunile firmei TotalNet soției sale, Ioana Irina Truică. Din acționariatul companiei mai făcea parte, la vremea respectivă, un anume Radu Viorel Jianu, dar și celebrii afaceriști Alexandru Bittner, Adrian Ionel Petrache sau Emil Nell Cobar.

Petrache, încă asociat cu oamenii lui Dorin Cocoș

Și în momentul de față, potrivit Oficiului Național al Registrului Comerțului, partenerul de business al fostului procuror general al României, Adrian Ionel Petrache, este încă asociat în cadrul companiei Domino 94 SRL, firmă din care face parte personajul Ion Petre, un businessman român folosit ca paravan al lui Alexandru Bitner în relaţia cu reţeaua Cocoș. Ion Petre a fost membru atât al reţelei de firme coordonate între anii 2000 – 2009 de cuplul UdreaCocoș, cat și al reţelei de firme controlate, în aceeași perioadă, de Alexandru Bittner. Un prim exemplu este societatea Elan Grup SRL. La 20 februarie 2002, acţionare în firmă erau Ana Maria Topoliceanu și Elena Udrea. Topoliceanu cesionează, însă, toate acţiunile către Dorin Cocoș, Olimpia Ulrich și Ion Petre, ieșind, astfel, din firmă. Sub acest acţionariat, societatea este dizolvată în data de 27.05.2005. Un al doilea exemplu este binecunoscuta firmă care s-a ocupat de plecările la muncă în străinătate ale românilor, înainte ca ţara noastră să devină membru al Uniunii Europene – Centrul de Evaluare Medicală și Testare a Forţei de Muncă SA. Societatea s-a dizolvat în data de 1.10.2007 și îi avea ca asociaţi pe Dorin Cocoș, Ion Petre, Olimpia Ulrich, Eugenia Cecilia Paţachia și Mioara Radu. Interesele de afaceri ale lui Ion Petre s-au intersectat și cu cele ale tatălui lui Dorin Cocoș, Victor Cocoș, fostul socru al Elenei Udrea. Punctul de intersecţie se numește firma Alexis Impex ’94 SRL, care, potrivit unor date furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului La data de 14.02.2005, acţionari erau Victor Cocoș (tatăl lui Dorin Cocoș), Olimpia Ulrich și Ion Petre. Olimpia Ulrich și Ion Petre îi vând acţiunile lui Victor Cocoș, ieșind din societate. La data de 2.02.2008, acţionari în firmă erau Victor Cocoș și Alexandru Enache. Nu în ultimul rând, se poate vorbi și despre legături de afaceri pe care Ion Pere le derula inclusiv cu sora lui Dorin Cocoș, Anca Dinu, fosta cumnată a Elenei Udrea. Relaţia de business în acest sens se numea SC Centrul De Expertiză Medicală A Forţei De Muncă SA, despre care aflăm, tot de la Registrul Comerţului, că, la data de 14.07.2003, acţionari erau Ion Petre, Dorin Cocoș, Mioara Radu, Olimpia Urlich și Anca Dinu (sora lui Dorin Cocoș).

Afacerea de la Cluj

O a doua afacere în care Ilie Botoș a devenit partener se numește SC Human Development Technologies SRL, înființată, în 6 noiembrie 2018, în municipiul Cluj Napoca, împreună cu fiul fostului ministru de Interne și al Transporturilor din guvernele Năstase și Ponta, Ioan Rus. Compania în cauză are ca obiect de activitate cercetarea-dezvoltarea în științe naturale și inginerie, are un capital social subscris și vărsat de 300 de lei și, pe lângă Ilie Botoș, mai are ca asociați pe mezinul lui Ioan Rus, Ioan Alexandru Rus, precum și Fundația pentru Studiul Nanoștiințelor și Neuroregenerării, entitate care are sediul social, de asemenea, a aceeași adresă. Această fundație este fondată de către medicul clujean Dior Dafin Mureșanu, care și administrează societatea, alături de un anume Cristian Andreescu. Ilie Botoș a ocupat funcția de procuror general al României în perioada în care Ioan Rus, tatăl actualului său asociat, era ministru de Interne. Cea de-a treia afacere a lui Botoș se numește SC Integrated Training Center International SRL cu sediul într-un imobil de birouri de pe Șoseaua București-Ploiești, înființată în data de 19 mai 2020. Compania se ocupă, potrivit Registrului Comerțului, cu activități recreative și distractive. Coasociatul lui Botoș și administrator este o anume Cristina Ene, care a deținut, în trecut, acțiuni, alături de Oreste Teodorescu, la o societate care se ocupă cu activități de medicină generală. Este vorba despre Paracelsus Alternative Med SRL.

Pensionar de lux

Ilie Botoș a devenit procuror general al României în august 2003 și a părăsit funcția în 2006, după fuga din țară a sirianului Omar Hayssam. Oficial, el a demisionat, din motive personale, însă, tot atunci și-au mai pierdut funcțiile șefii Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe și Direcției de Informații și Protecție Internă. După plecarea de la Parchetul General, Ilie Botoș a fost secretar de stat la Cancelaria premierului Victor Ponta și, ulterior, odată cu venirea lui Gabriel Oprea la Interne, a fost numit secretar de stat în MAI. Ilie Botoş a fost demis de premierul „tehnocrat” Dacian Cioloş în decembrie 2015. În octombrie 2016, fostul procuror general al României s-a pensionat, la vârsta de 51 de ani, cu o pensie de 24.000 de lei pe lună. O altă poveste interesantă a lui Botoș este aceea că, în 2003, a primit un apartament de la RA-APPS, în zona Domenii-Herăstrău, în suprafață de 124 de metri pătrați, presa dezvăluind faptul că plătea o chirie de 300 de lei lunar. din documentele de la Registrul Comerțului încheiate odată cu intrarea sa ca asociat în cele trei companii despre care am făcut vorbire mai sus, rezultă că Ilie Botoș domiciliază, în continuare, la acea adresă. Este vorba despre un imobil care a găzduit, în perioada în care deținea, de asemenea, funcția de procuror general, și Laura Codruța Kovesi, potrivit unor surse judiciare. În declarația de avere completată în toamna anului 2016, ultima de acest gen, Botoș specifica faptul că nu deține nicio proprietate imobiliară pe numele său. La momentul pensionării, Ilie Botoș declara venituri anuale de 205.000 de lei pe an din salariu și 27.000 de lei de la Academia de Științe ale Securității Naționale.

Chestorul Petre Tobă, fost ministru de Interne, și-a extins businessurile private

În timp ce Ilie Botoș abia intră în afaceri, un alt personaj important al sistemului, ieșit din activitate, își consolidează poziția pe piața de business din România. Este vorba despre ex-ministrul de Interne și fost șef al Poliției Române, chestorul Petre Tobă (foto), care a preluat, recent, una dintre companiile de transport deținute de familia unui milionar din Pitești. În 2019, Petre Tobă a participat la un campionat de raliuri organizat de o companie deținută de Gheorghe Cristian Dolofan, nepotul omului de afaceri Gheorghe Dolofan, acționarul majoritar al societății care importă, în România, autoturismele Peugeot și Citroen. Gheorghe Cristian Dolofan i-ar fi fost chiar partener la acest raliu lui Petre Tobă. În 4 februarie 2020, Gheorghe Cristian Dolofan și soția sa, Raluca Elena Dolofan, acționari ai firmei Valahia Automotive Logistics SRL Pitești, care se ocupă cu activități conexe de transporturi, decid să-i coopteze în societate, ca noi acționari, pe soții Petre Tobă și Simona Steluța Tobă. Iar, conform unei încheieri de la Registrul Comerțului din data de 24 aprilie 2020, soții Dolofan le cesionează cu totul compania. Familia Tobă decide să mute sediul social al SC Valahia Automotive Logistics SRL în zona comercială existentă în comuna Bradu, satul Geamăna, iar administrația companiei este preluată de fiul fostului ministru, Cezar Alexandru Tobă. “Jurnalul” a dezvăluit, în exclusivitate, în urmă cu doi ani, faptul că Petre Tobă a înființat, în 2018, după ieșirea la pensie, prima sa afacere privată. Este vorba despre Sc Strategic Intelligence Security Services SRL, unde asociat minoritar este fostul general SRI Viorel Adrian Stan. Acesta a fost trecut în rezervă, în anul 2017, de către Klaus Iohannis, odată cu lotul de generali din care a făcut parte și Dumitru Dumbravă, zis „Câmpul Tactic din Justiție”. Firma lui Tobă este administrată de Călin Lucian Roșan, comisar de poliție și fost secretar general al Ministerului Afacerilor Interne.