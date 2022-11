Cumpărături de Black Friday: Direcția Generală Anticorupție s-a dotat cu sisteme de urmărire a mașinilor prin GPS

Achiziția a fost făcută fără licitație, iar echipamentele trebuie să intre în dotarea DGA până cel târziu cu două zile înainte de Crăciun. Firma care va livra sistemul este singura rămasă în cursa procedurii de achiziție organizată și este un livrator de „casă” al instituției. Însă, ea a mai fost contractată și de către Direcția Națională Anticorupție, pentru furnizarea de înregistratoare audio-video.

Structura specializată în „anticorupție” a Ministerului Afacerilor Interne, Direcția Generală Anticorupție, a publicat, în data de 23 septembrie 2022, pe SEAP (Sistemul Informatic al Achizițiilor Publice), un anunț prin care făcea cunoscută intenția de a achiziționa un sistem de monitorizare și de localizare a flotei de vehicule, prin GPS, precizând că dorește să intre în posesia echipamentelor până cel târziu cu două zile înainte de Crăciun, respectiv până în data de 23 decembrie.

Conform sursei citate, pentru această achiziție, DGA a pus la bătaie un buget de 630.250 de lei fără TVA, organizând, pentru atribuirea contractului, o procedură simplificată de selecție de oferte, la care s-au înscris trei companii. Ulterior, doi dintre cei interesați să participe la procedură s-au retras din cursă, rămânând o singură ofertă admisibilă.

Astfel, la data de 2 noiembrie 2022, Direcția Generală Anticorupție a MAI a încheiat, cu SC Focus Trading 94 SRL, contractul având numărul 3168579/2022, în valoare finală de 630.000 de lei fără TVA (o scădere de 250 de lei față de valoarea maximă pe care autoritatea contractantă era dispusă să o plătească), ceea ce, cu tot cu TVA, înseamnă 749.700 de lei (153.000 de euro).

Motivul achiziției – executarea mandatelor de supraveghere tehnică

Din caietul de sarcini care a stat la baza acestei achiziții, aflăm că sistemul de monitorizare a flotei de vehicule prin GPS, contractat de către Direcția Generală Anticorupție, constă în 50 de echipamente GPS tip 1, zece echipamente GPS tip 2, alte zece echipamente GPS tip 3, șase tablete, șase echipamente „Power Bank” tip 1, un alt echipament „Power Bank” tip 2 și o licență software pentru o soluție informatică centralizată.

Potrivit aceluiași document, obiectivul vizat prin această achiziție este „întărirea capacității operaționale a DGA, prin dotarea cu un sistem de monitorizare flotă vehicule prin GPS, pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică, având caracteristici de ultimă generație cu actualizări la zi”. Direcția Generală Anticorupție a MAI este specializată în acordarea suportului tehnic-operativ în vederea punerii în executare a mandatelor de supraveghere tehnică și ordonanțelor de delegare, pentru descoperirea, documentarea și combaterea faptelor de corupție săvârșite de personalul Ministerului de Interne, fiind autorizată să dețină și să folosească, în condițiile legii, dispozitive, mijloace și sisteme tehnice speciale pentru obținerea, verificarea, prelucrarea și stocarea informațiilor privitoare la faptele de corupție din competența legală.

Astfel, produsele achiziționate se înscriu în categoria tehnicii speciale și urmează a fi folosite de în misiunile tehnico-operative în scopul punerii în aplicare a mandatelor de supraveghere tehnică.

Și DNA a cumpărat de la aceeași firmă aparatură de înregistrare

SC Focus Trading ’94 SRL este înființată, compania care va livra Direcției Generale Anticorupție aceste echipamente, este deținută și administrată, încă din anul 1994, de un anume Mihai Pârvan, potrivit datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului. De altfel, compania este abonată, începând cu anul 2018, la contractele acestei structuri a MAI, potrivit SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice).

Un alt client al SC Focus Trading ’94 SRL este chiar Direcția Națională Anticorupție, instituție căreia i-a livrat, în luna octombrie a anului 2018, 15 aparate de înregistrare audio-video, în valoare de 838.200 de lei fără TVA.

Structura specială a MAI a făcut, anul acesta, cumpărături de 1,5 milioane de euro

Anul 2022 a fost anul achizițiilor pentru Direcția Generală Anticorupție. La finalul lunii aprilie și începutul lunii mai, DGA a contractat echipamente IT constând în șase unități externe de stocare, șase unități Firewall VPN, 120 de computere „All In One” și 50 de laptopuri, pentru care a plătit 993.406,4 lei fără TVA. După care, la finalul lunii iulie, instituția a mai achiziționat 50 de calculatoare „All In One” și cinci servere, în valoare totală de 703.160 de lei fără TVA. Iar, la începutul acestei luni, pe data de 1 noiembrie, a mai cumpărat trei calculatoare destinate efectuării perchezițiilor informatice și alte trei computere, în valoare de 120.156 de lei fără TVA.

În datele de 8, respectiv 11 iulie 2022, Direcția Generală Anticorupție s-a mai dotat cu patru autovehicule de tip SUV și cu o autoutilitară prevăzută cu o instalație de ridicare de tip nacelă, pe care a plătit suma de 1.078.746,04 lei fără TVA. Iar, în zilele de 29 septembrie, respectiv de 3 și 4 octombrie, DGA a mai achiziționat o mașină berlină, pentru „muncă operativă”, trei mașini break, patru SUV-uri, opt autoturisme hatchback, două mașini pick-up și patru autoutilitare tip VAN, în valoare totală de 1.954.500 de lei fără TVA.

Iar cumpărăturile nu s-au oprit aici. La data de 8 august 2022, Direcția Generală Anticorupție a mai contractat un sistem de printare a obiectelor 3D, în valoare de 301.900 de lei fără TVA. După care, în 4 și 10 octombrie 2022, structura a achiziționat un sistem de găurire silențioasă, un dispozitiv de scanare a suprafețelor, o soluție digitală de proiectare a imaginilor și o soluție integrată pentru decodificarea și deblocarea electronică, pentru care a plătit 369.307 lei fără TVA. Una dintre companiile care au livrat aceste echipamente este aceeași SC Focus Trading 94 SRL. Cealaltă se numește SC Andytech Concept SRL, o companie în care a fost asociat fostul general SRI Dan Gheorghe.