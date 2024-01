Moda electorală: Fritz atrage electoratul cu felinare de 3 mil. euro. Ce investiții, amânate patru ani, sunt puse la cale înaintea deschiderii urnelor

Mai exact, municipalitatea a demarat, la debutul campaniei electorale, o afacere prin care vrea să înlocuiască elementele de iluminat public de pe 64 de străzi din oraș. Pentru aceasta, nu va fi organizată o licitație deschisă, ci o procedură simplificată de selecție de oferte. De altfel, primăria lui Fritz se află într-o frenezie a contractelor de achiziții de lucrări și servicii, care vizează refacerea pardoselii la Sala Polivalentă, anveloparea unor imobile, achiziția de troleibuze sau servicii de Cloud/ Database.

Primăria Municipiului Timișoara, la conducerea căreia se află edilul Dominic Fritz, de la USR, pare să urmeze aceeași rețetă folosită, la debutul campaniei electorale, de colegul său de partid, Allen Coliban, de la Brașov, dar și de aliatul din Capitală, Nicușor Dan, dând frâu liber unor investiții chiar în anul alegerilor locale. La data de 22 ianuarie 2024, municipalitatea a publicat, pe SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice), un anunț conform căruia intenționează să contracteze servicii de execuție a lucrărilor de proiectare și execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții denumit „Modernizare iluminat public – Etapa I”.

În baza acestui contract, Primăria Municipiului Timișoara precizează că vrea să fie executate lucrări de proiectare și de execuție care constă în elaborarea documentației tehnico-economice și execuția lucrărilor de modernizare a iluminatului public pe 6 de străzi din municipiul Timișoara la care se face referire în documentația DALI și care cuprinde modernizarea iluminatului public utilizând aparate cu tehnologie LED, precum și montarea modulelor de telegestiune care privesc reglarea fluxului luminos și integrarea aparatelor în sistemul de gestiune existent.

64 de străzi, 3 milioane de euro, fără licitație

Conform documentației de atribuire, în acest contract sunt vizate arterele 20 Decembrie 1989, Patriarh Miron Costea, George Enescu, Academician Alexandru Borza, Silviu Bejan, Gheorghe Andrașiu, Michelangelo, Camil Petrescu, Rene Brasey, Traian Grozăvescu, Ludwig Van Beethoven, Martin Leontina, Bânciu, Cicio Pop, Proclamația de la Timișoara, Martin Luther, Hector, Nikolau Lenau, Carol Telbisz, Janes Bolyai, Dimitri Cantemir, Mihai Eminescu, C.D. Iorga, I.C. Brătianu, Take Ionescu, Simion Brătianu, Vasile Pârvan, Corneliu Coposu, Splaiul Nistrului, Girațile I.C. Brătianu, Piața Ionel I.C. Brătianu, Mihail Kogălniceanu, 3 August 1918, Revoluției 1989, Ștefan cel Mare, Dacilor, Podul Dacilor, Piața Badea Cârțan, J. H. Pestalozzi, Paris, Cornel Enescu, Aurel Cosma, Dr. Josif Nemoianu, Dr. Liviu Gabor, Panait Istrati, Sfântul Ioan, Piața Craiului, Dr. Nicolae Păulescu, Gheorghe Lazăr, Calea Martirilor, Miresei, Amurgului, Divizia 9 Cavalerie, Aristide Demetriade, Gheorghe Adam, Andrei Șaguna, Iepurelui, Ptefan Octavian Iosif, Eroilor de la Tisa, 1 Decembrie, Dâmbovița, Liviu Rebreanu, Budai Deleanu, Cloșca și Ovidiu Badea.

Primăria Municipiului Timișoara nu va organiza o licitație deschisă pentru atribuirea contractului, ci o procedură simplificată de selecție de oferte, la care pune la bătaie un buget estimat de 11.654.104,41 de lei fără TVA, respectiv de 13.868.384,2 lei cu TVA inclusă (2.830.282,5 euro). Contractul nu este împărțit pe loturi, iar deschiderea ofertelor va avea loc în data de 15 februarie 2024, la ora 15.00.

Vrea să scadă emisiile de gaze cu efect de seră

Potrivit caietului de sarcini care stă la baza acestei achiziții, „analiza efectuată asupra sistemului de iluminat a identificat starea tehnică a sistemului și gradul de uzură al componentelor, aparatele existente pe stâlpi depășindu-și durata normală de viață și care au necesitat o serie de operațiuni pentru menținerea lor în funcțiune”.

În acest sens, primăria condusă de Dominic Fritz susține că a analizat necesitatea și oportunitatea lucrărilor de modernizare, prin care sistemul de iluminat se poate moderniza și eficientiza, „în sensul reducerii consumului de energie electrică și a costurilor de întreținere, precum și al reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră”. În documentația citată, se precizează că vor fi înlocuite 2.783 de aparate de iluminat cu nouă aparate cu LED, dar și 2.783 de module de telegestiune, care vor fi integrate în sistemul de telegestiune IOT Schreder Exedra.

Prin această operațiune, Primăria Municipiului Timișoara susține că se va scădea consumul de energie primară cu iluminatul public, de la 2.348.297,95 kWh pe an, la 628.513,64 kWh pe an, dar se va reduce și cantitatea emisiilor de gaze cu efect de seră, de la 621,77 tone echivalent CO2 pe an, la 166,56 tone echivalent CO2 pe an.

Durata contractului va fi de 11 luni, din care două luni de la data emiterii ordinului de începere, prin elaborarea documentației în faza proiectului tehnic și obținerea autorizației de construire, după care 9 luni de la data emiterii ordinului de începere pentru execuția lucrărilor, întocmirea agentului energetic și recepția lucrărilor. Perioada de garanție a lucrărilor a fost stabilită la 60 de luni de la încheierea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Frenezia investițiilor, în ianuarie 2024, la Primăria Municipiului Timișoara

Aceasta nu este singura afacere pe care instituția condusă de Dominic Fritz o derulează la debutul campaniei electorale pentru alegerile din 2024. Spre exemplu, pe 8 ianuarie 2024, Primăria Municipiului Timișoara a contractat compania Ivo Tim Business SRL, contra sumei de 1.060.788,69 lei fără TVA,pentru lucrări de reabilitare termică a imobilelor de pe strada Teiului, la numărul 11. Apoi, în 4 ianuarie, a fost contractată compania Prometer M&G SRL pentru prestarea de servicii de cadastru și topografie pentru imobilele situate la Nord, respectiv la Sud de Canalul Bega. Au fost încheiate, în acest sens, două contracte, primul în valoare de 217.000 de lei fără TVA, iar al doilea în valoare de 193.445 de lei fără TVA.

Pe 23 ianuarie 2024, Primăria Municipiului Timișoara a mai parafat un contract, în valoare de 114.200 de lei fără TVA, cu SC Electra Luc Construct SRL, având ca obiect prestarea serviciilor de proiectare aferente obiectivului de investiții privind înlocuirea și reabilitarea pardoselii și modernizarea iluminatului interior de la Sala Polivalentă „Constantin Jude”.

În perioada imediat următoare, Primăria Municipiului Timișoara își propune să încheie un contract de 3.000.000 de lei fără TVA, pentru servicii de Cloud/ Datacenter, în vederea migrării pe o altă platformă. De asemenea, vrea să cumpere 43 de troleibuze pentru călători, punând, în acest sens, la bătaie, un buget de 108.151.719 de lei fără TVA. O altă investiție pentru anul electoral 2024, în valoare de 1.605.100 de lei fără TVA, vizează extinderea actualizării sistemului de automatizare a fluxurilor digitale.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹