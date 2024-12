Lasconi: PSD şi PNL nu au înţeles nimic din votul românilor; nu taie nimic de la speciali, ci doar de la popor

Potrivit acesteia, "ipocrizia, minciunile şi declaraţiile iresponsabile" ale premierului "nu fac decât să alimenteze curentul izolaţionist" şi extremist.



"Marcel Ciolacu, PSD şi PNL poartă toată responsabilitatea pentru situaţia fragilă în care se află economia României şi chiar ţara în ansamblul său. El şi oamenii săi, cu binecuvântarea lui Klaus Iohannis, sunt cei care au făcut dezmăţ din banii publici şi care i-au minţit pe oameni gândindu-se doar la alegeri şi la un potenţial câştig electoral. Nici măcar acum nu taie din cheltuielile inutile, din privilegiile aberante ale pilelor angajate la stat, dar cere solidaritate mediului privat. Ce vrea? Mediul privat să fie solidar cu statul cum a fost el cu poporul când ne minţea în faţă că el nu merge cu jeturi private la Nisa şi Monaco? După modelul Dragnea, Ciolacu ţipă şi el ipocrit la companiile străine să plătească sau să plece", a precizat Lasconi, conform unui comunicat transmis, luni, de USR.



Ea adaugă că premierul trebuie să explice de ce "a minţit", înainte de alegeri, promiţând că pensiile vor creşte de la 1 ianuarie 2025 cel puţin cu rata inflaţiei.



"În vară, PSD şi PNL i-au umilit pe cei care au lucrat în grupe de muncă şi pe cei cu dizabilităţi, tăindu-le drastic din drepturi, acum a venit rândul celorlalţi pensionari. Marcel Ciolacu să explice profesorilor şi personalului din şcoli de ce i-a minţit după greva generală din 2023, luându-le acum nu doar o eventuală creştere salarială, ci şi primele de carieră didactică şi carieră profesională. Să le explice şi de ce pentru ei nu sunt bani, în timp ce sinecuriştii continuă să încaseze bine mersi indemnizaţii de peste 10.000 de euro pe lună", precizează Lasconi.



Lidera USR subliniază că neindexarea anuală a pensiilor, salariilor, alocaţiilor sau ajutoarelor sociale înseamnă, de fapt, că oamenii "vor fi tot mai săraci", de la o lună la alta, deoarece vor avea aceleaşi venituri în timp ce toate celelalte - facturi, preţuri la mâncare, medicamente, haine - se vor scumpi în continuare.



"Marcel Ciolacu să explice şi pacienţilor de ce vor fi obligaţi să scoată bani din buzunar şi pentru consultaţiile în ambulatoriu, după ce că erau nevoiţi să plătească pentru analize şi după ce, în caz că aveau nevoie de spital, ajungeau să-şi cumpere medicamente şi materiale sanitare. (...) Iar antreprenorilor mai mici sau mai mari, Marcel Ciolacu să le explice de ce, în loc să cureţe aparatul administrativ de sinecuri şi privilegiaţi, pune tunurile tot pe ei, obligându-i să plătească, peste noapte, taxe mai mari. Să le explice de ce, în loc să digitalizeze serviciile publice şi să ia măsuri pentru combaterea, în mod real, a evaziunii fiscale, reintroduce taxe aberante şi care şi-au dovedit deja inutilitatea, gen 'taxa pe stâlp'", menţionează lidera USR.



Ea atrage atenţia asupra faptului că măsurile din OUG ''trenuleţ" nu acoperă "nici măcar deficitul" din 2024, în condiţiile în care ordonanţa are un impact estimat de 133,37 miliarde de lei.



"Dacă mai luăm în calcul toate măririle care trebuiau aplicate în 2025, dar şi alte cheltuieli suplimentare, tot ar mai trebui pentru un deficit de 7,2% din PIB încă aproape 20 de miliarde de lei", apreciază Lasconi.



Totodată, ea subliniază că reprezentanţii USR "nu au fugit de guvernare şi nici de responsabilitate", ci au fost "alungaţi" de la masa discuţiilor, deoarece nu au vrut să îi "mintă" pe români.



"Am vrut reforme reale, o guvernare responsabilă, o guvernare pentru toţi, nu doar pentru unii. Or, asta se vede clar că era şi este în contradicţie flagrantă cu planurile PSD şi PNL, care nu ştiu decât să guverneze pentru ei şi pentru camarilele lor de partid", precizează Elena Lasconi.

AGERPRES