Găsit în conflict de interese, primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a dat în judecată Agenția Națională de Integritate

Săptămâna trecută, în 5 august 2024, la Curtea de Apel Timișoara, judecătorii au înregistrat un dosar, având numărul 924/2024, în care primarul USR al municipiului Timișoara a acționat în judecată Agenția Națională de Integritate (ANI), solicitând instanței anularea unui raport de evaluare prin care edilul a fost declarat în conflict de interese.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Secției de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosar Dominic Fritz având calitatea de reclamant, iar Agenția Națională de Integritate având calitatea de pârât. Până în acest moment, Curtea de Apel Timișoara nu a alocat un prim termen de judecată pentru această cauză.

Reamintim că, în 10 iulie 2024, Agenția Națională de Integritate a comunicat faptul că a constatat existența stării de conflict de interese administrativ în ceea ce îl privește pe primarul USR al municipiului Timișoara, Dominic Samuel Fritz, în baza unui raport de evaluare în care se arată că „persoana evaluată a contractat un împrumut în campania electorală de la o persoană fizică. Ulterior, în perioada exercitării mandatului de primar, în luna noiembrie a anului 2020, a întocmit un act administrativ în folosul societății reprezentată de persoana fizică, încălcând regimul juridic al conflictului de interese”. Inspectorii ANI susțin că Dominic Fritz a încălcat prevederile articolului 70 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile articolului 228 alineat 1 litera „b” din OUG 57/2009.

Împrumutat în campanie, l-a servit pe creditor cu documentația pentru un PUZ

Situația care a generat acest conflict de interese rezultă chiar din prima declarație de avere pe care Dominic Fritz a completat-o și depus-o, în calitate de edil al Timișoarei, la data de 28 noiembrie 2020. În acest document, la rubrica „Datorii”, edilul USR nota că, în cursul anului 2020, a luat diverse sume cu împrumut pentru campania electorală, de la trei persoane fizice. Prima persoană (Viorel Buga) care l-a împrumutat pe Fritz i-a acordat un credit de 50.000 de lei. A doua persoană (Răzvan Negrișanu) l-a împrumutat pe candidatul USR cu 25.000 de lei, iar cea de-a treia persoană fizică (Ruben Lațcău) i-a dat cu împrumut lui Dominic Fritz suma de 17.000 de lei. Toate aceste sume urmau, conform documentului citat, să fie restituite de către Fritz până în anul 2021, inclusiv.

Persoana fizică menționată în comunicatul ANI drept beneficiar al actului administrativ care atrage răspunderea primarului Dominic Fritz pentru conflict de interese administrativ este chiar consilierul USR Răzvan Gabriel Negrișanu, arhitect de profesie, dar care, la data de 6 noiembrie 2020, în calitate de proaspăt ales consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara, a fost obligat, asemenea debitorului său, să completeze și să depună declarația de avere și declarația de interese. Inspectorii ANI au constatat, astfel, că, la data de 2 noiembrie 2022, Dominic Fritz a semnat un referat de aprobare a unui proiect de Hotărâre de Consiliu Local pentru aprobarea unui PUZ, proiect denumit „Modificare PUZ aprobat prin HCL Timișoara nr. 453 din 21 noiembrie 2017, Strada Pictor Ioan Zaicu nr. 5”.

Legea spune că trebuia să se abțină de la emiterea actelor

Documentul, înregistrat la cabinetul primarului Dominic Fritz cu numărul UR2020 – 011731, din 2 noiembrie 2020, care face referire la o companie SC Alenia Arena SRL, dezvoltator al proiectului „Park Plaza”, precizează că documentația a fost realizată de către proiectantul general SC RD Sign SRL, specialist cu drept de semnătură fiind arhitectul Răzvan Gabriel Negrișanu.

Obiectul PUZ-ului l-a reprezentat edificarea unei zone cu funcții mixte – locuințe colective și funcțiuni complementare, iar, la data de 27 noiembrie 2020, din dispoziția primarului Dominic Fritz nr. 1433/2020, a fost convocat Consiliul Local al Municipiului Timișoara care, prin Hotărârea nr. 460/2020, a aprobat respectivul proiect. Interesant este și faptul că, potrivit procesului verbal de ședință, la acest vot au fost prezenți toți cei 27 de consilieri locali, inclusiv Răzvan Gabriel Negrișanu. Proiectul a fost aprobat cu 21 de voturi pentru, unul împotrivă și patru abțineri.

Potrivit legii, citată chiar de ANI în raport, prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercită o demnitate sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor ce îi revin, potrivit Constituției și altor acte normative. De asemenea, alesul local aflat în conflict de interese are obligația să se abțină de la încheierea sau participarea la încheierea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru orice persoană fizică sau juridică față de care alesul local are calitatea de debitor de obligații.

Încă doi edili de „dreapta” își așteaptă sentințele finale

Dominic Fritz a atacat în instanță acest raport, cerând anularea lui, conștient fiind de faptul că, dacă acuzațiile rămân definitive, legea prevede că persoana față de care s-a constatat existența conflictului de interese este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Mai mult, dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de trei ani de la încetarea mandatului.

Edilul Timișoarei nu este singurul ales local al USR care se războiește în instanțe cu Agenția Națională de Integritate. Un astfel de caz este cel al edilului general al Capitalei, Nicușor Dan, care, la data de 24 septembrie 2024, are proces cu ANI la Înalta Curte de Casație și Justiție, unde se judecă recursurile făcute atât de către el, cât și de către inspectorii de integritate într-o cauză care are ca obiect tot anularea unui raport de evaluare. La Curtea de Apel București, Nicușor Dan a reușit să scape doar de acuzațiile administrative, însă latura penală a conflictului de interese a rămas în vigoare.

De asemenea, încă primarul USR al Sectorului 1, Clotilde Armand, a făcut recurs la ÎCCJ, cerând anularea unui alt raport al ANI, procesul fiind pierdut, în această primăvară, la Curtea de Apel București. Armand are termen în 6 octombrie 2024. Însă, tot în această primăvară, ea a fost trimisă în judecată și de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, pentru conflict de interese.