Fritz de Timișoara intră în rândul anticorupților cu dosar ANI. Prins cu semnătura pe documentele creditorului său, primarul acuză că i s-a fabricat și lui un dosar

Agenția Națională de Integritate a remis pe numele primarului USR reales al municipiului Timișoara un raport de evaluare în care se arată că edilul s-a aflat în conflict de interese administrative, imediat după ce și-a preluat, acum patru ani, mandatul. Concret, inspectorii de integritate arată că Dominic Fritz a contractat un împrumut în timpul campaniei electorale din 2020 de la o persoană fizică, iar, ulterior, în perioada exercitării mandatului de primar, în cursul lunii noiembrie a anului 2020, a întocmit un act administrativ în folosul firmei comerciale reprezentate de către respectiva persoană fizică, încălcând, în acest mod, regimul juridic al conflictului de interese.

Raportul citat precizează că Dominic Fritz a încălcat prevederile articolului 70 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile articolului 228 alineat 1, litera „B” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Mai exact, prevederile primului articol amintit se referă la faptul că „prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana care exercită o demnitate publică sau o funcție are un interes de natură patrimonială care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative”, iar al doilea articol prezumat ca fiind încălcat de către Dominic Fritz, în această speță, prevede că „alesul local aflat în conflict de interese, în condițiile Legii nr. 161/2003, are obligația să se abțină de la emiterea sau de la participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru orice persoană fizică sau juridică față de care alesul local are calitatea de debitor al unor obligații”.

Dovada constă chiar în prima declarație de avere depusă ca primar

Situația care a generat acest conflict de interese rezultă chiar din prima declarație de avere pe care Dominic Fritz a completat-o și depus-o, atât pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara, cât și pe portalul Agenției Naționale de Integritate, în calitate de edil al Timișoarei, la data de 28 noiembrie 2020.

În acest document, la rubrica „Datorii”, edilul USR nota că, în cursul anului 2020, a luat diverse sume cu împrumut pentru campania electorală, de la trei persoane fizice. Prima persoană care l-a împrumutat pe Fritz i-a acordat un credit de 50.000 de lei. A doua persoană l-a împrumutat pe candidatul USR cu 25.000 de lei, iar cea de-a treia persoană fizică i-a dat cu împrumut lui Dominic Fritz suma de 17.000 de lei. Toate aceste sume urmau, conform documentului citat, să fie restituite de către Fritz până în anul 2021, inclusiv.

Interesant este că, în exemplarul declarației de avere în discuție publicat pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara, numele celor trei creditori persoane fizice este anonimizat. Însă, în exemplarul publicat pe portalul Agenției Naționale de Integritate, numele celor trei creditori este trecut în clar. Așa am aflat că cei 50.000 de lei au fost acordați de omul de afaceri Viorel Buga. Suma de 25.000 de lei a fost acordată de consilierul local USR Răzvan Negrișanu, iar suma de 17.000 de lei a fost acordată de către viceprimarul USR Ruben Lațcău.

Suma, acordată în nume personal, nu candidatului, așa cum se apără cei doi

Persoana fizică menționată în comunicatul ANI drept beneficiar al actului administrativ care atrage răspunderea primarului Dominic Fritz pentru conflict de interese administrativ este chiar consilierul USR Răzvan Gabriel Negrișanu, arhitect de profesie, dar care, la data de 6 noiembrie 2020, în calitate de proaspăt ales consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara, a fost obligat, asemenea debitorului său, să completeze și să depună declarația de avere și declarația de interese.

Astfel, în declarația de avere a creditorului, la rubrica „Plasamente”, Răzvan Gabriel Negrișanu scrie, negru pe alb, că a acordat „un împrumut în nume personal lui Fritz Dominic Samuel, în sumă de 25.000 de lei”. Categoria „(3)”, menționată ca și tip de plasament este definită chiar așa: „împrumut acordat în nume personal” (VEZI FACSIMIL).

Declarația de avere citată vine și cu alte elemente care fac, practic, legătura cu acuzațiile aduse de ANI edilului Timișoarei. Astfel, la rubrica „Venituri ale declarantului realizate în ultimul an fiscal”, Răzvan Gabriel Negrișanu notează că avea, la acel moment, calitatea de director și administrator al companiei SC RD Sign SRL, de unde încasase, în anul fiscal anterior, venituri de natură salarială în sumă de 32.124 de lei. De asemenea, soția consilierului, Daniela Luciana Negrișanu, a încasat exact aceeași sumă, în calitate de arhitect, de la aceeași companie. Mai mult, ambii soți Negrișanu au ridicat de la SC RD Sign SRL dividende în cuantum de 537.240 de lei fiecare.

Potrivit ultimei încheieri de la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), acționarii SC RD Sign SRL sunt Răzvan Gabriel Negrișanu (cu 45% din capitalul social), Daniela Luciana Negrișanu (cu 45% din capitalul social) și Valeriu Sumanariu (cu 10% din capitalul social).

Semnătura pe referatul de aprobare a PUZ-ului

Inspectorii ANI au constatat, astfel, că, la data de 2 noiembrie 2022, Dominic Fritz a semnat un referat de aprobare a unui proiect de Hotărâre de Consiliu Local pentru aprobarea unui PUZ, proiect denumit „Modificare PUZ aprobat prin HCL Timișoara nr. 453 din 21 noiembrie 2017, Strada Pictor Ioan Zaicu nr. 5”.

Documentul, înregistrat la cabinetul primarului Dominic Fritz cu numărul UR2020 – 011731, din 2 noiembrie 2020, care face referire la o companie, SC Alenia Arenas SRL, dezvoltator al proiectului „Park Plaza”, precizează că documentația a fost realizată de către proiectantul general SC RD Sign SRL, specialist cu drept de semnătură fiind arhitectul Răzvan Gabriel Negrișanu.

Obiectul PUZ-ului l-a reprezentat edificarea unei zone cu funcțiuni mixte – locuințe colective și funcțiuni complementare, iar, la data de 27 noiembrie 2020, din dispoziția primarului Dominic Fritz nr. 1433/2020, a fost convocat Consiliul Local al Municipiului Timișoara care, prin Hotărârea nr. 460/2020, a aprobat respectivul proiect.

Interesant este și faptul că, potrivit procesului-verbal de ședință, la acest vot au fost prezenți toți cei 27 de consilieri locali, inclusiv Răzvan Gabriel Negrișanu. Proiectul a fost aprobat cu 21 de voturi pentru, unul împotrivă și restul abțineri.

Atât acuzatul, cât și creditorul susțin că acuzațiile ANI sunt absurde și fără fundament

Primul care a reacționat public după ce ANI a dat publicității comunicatul prin care anunța că Dominic Fritz este acuzat de conflict de interese a fost chiar Răzvan Gabriel Negrișanu, care, printr-o postare pe rețelele de socializare, a scris că „acuzațiile ANI împotriva lui Dominic Fritz sunt absurde și fără fundament. Ca arhitect implicat, vreau să clarific că, în noiembrie 2020, Dominic Fritz a trimis documentația pentru un PUZ către Consiliul Local. Această documentație era deja semnată de fostul primar, trecând prin toate etapele și avizele necesare înainte ca Dominic Fritz să devină primar. El nu a făcut altceva decât să semneze referatul de înaintare către Consiliul Local, fără a modifica nimic din ceea ce fusese deja aprobat de administrația Robu. Consiliul Local a aprobat ulterior PUZ-ul”.

Creditorul lui Fritz se arată nemulțumit și de faptul că „ANI afirmă că eu, ca arhitect, aș fi beneficiarul PUZ-ului. Această afirmație este falsă. Am elaborat doar documentația tehnică, beneficiarul real fiind clientul meu”. Mai departe, Negrișanu contestă și calitatea de creditor al lui Dominic Fritz. „Legat de împrumutul acordat campaniei electorale, subliniez că am împrumutat 25.000 de lei campania candidatului USR, nu lui Dominic Fritz (așa cum am arătat mai sus, în declarația de avere a lui Negrișanu din 2020 scrie clar că l-a împrumutat în nume personal pe Fritz Dominic Samuel – n.red.). Acești bani mi-au fost returnați integral de Autoritatea Electorală Permanentă, din bugetul de stat, nu de Dominic Fritz”, mai precizează consilierul USR.

Riscă să-și piardă mandatul și să nu mai poată ocupa o funcție publică

La rândul său, tot pe Facebook, Dominic Fritz scrie că „mi-au făcut și mie un dosărel. ANI consideră că, în noiembrie 2020, m-am aflat într-o situație de conflict de interese și propune să mi se înceteze mandatul. Bineînțeles că tot demersul este absurd și complet neacoperit de fapte. Iar eu voi combate în instanță toată bizareria menită să mi se lipească și mie o etichetă de pătat politic”.

Și Fritz susține că arhitectul Negrișanu „a împrumutat campania de primar din 2020 cu 25.000 lei, sumă din care eu personal nu am văzut niciun leu și care au fost restituiți în momentul în care AEP a returnat banii de campanie (așa se finanțează campaniile electorale în România)”.

Primarul USR al Timișoarei a intrat, astfel nu doar în lotul aleșilor USR cu probleme de integritate, dar și în corul USR care acuză „fabricarea” de dosare politice. În cazul său, dacă raportul ANI va rămâne definitiv, el va fi decăzut din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică, pentru o perioadă de trei ani, iar dacă ocupă o funcție eligibilă, nu va mai putea ocupa această funcție publică pentru o perioadă de trei ani de la încetarea mandatului.

Corul „antipenalilor” care au declarat război instituțiilor ce îi anchetează

Edilul Timișoarei, Dominic Fritz, se alătură, astfel, colegilor săi de partid care, odată puși sub acuzare de instituțiile statului, par să-și fi revizuit opinia în perioada 2017 – 19 cu privire la integritate. Reamintim că primărița încă în funcție de la Sectorul 1, Clotilde Armand, a fost declarată de ANI în conflict penal de interese, pentru că s-a numit pe sine manager al unui proiect european și și-a mărit indemnizația. Curtea de Apel București a menținut raportul inspectorilor de integritate, iar Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 a trimis-o deja în judecată penală.

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, susținut de USR atât la alegerile din 2020, cât și la alegerile din 2024, a fost declarat, la rândul său, în conflict de interese de către Agenția Națională de Integritate. Iar pe numele său există, din acest motiv, un dosar penal, aflat în lucru, pentru că și-a plătit niște amenzi aplicate de Inspectoratul de Stat în Construcții din banii Primăriei Capitalei.

Lucian Viziteu, edilul USR reales al Bacăului, este urmărit penal de DNA pentru că a aprobat ca o colegă de partid, cu domiciliul în Bacău, să ocupe un apartament al primăriei.

Flavia Boghiu, viceprimar USR al Brașovului, are dosar penal la DNA pentru că a dat către un ONG să folosească gratuit un imobil al municipalității, fără aprobarea Consiliului Local.

Vlad Voiculescu, proaspăt ales europarlamentar USR, este urmărit penal de DNA pentru achiziția vaccinurilor anti-Covid19, unde prejudiciul reținut este de un miliard de euro.

Toți aceștia susțin că sunt dosare politice, fabricate împotriva aleșilor USR, discurs care este îmbrățișat, acum, și de neamțul Dominic Fritz.