Cazul „Șpaga lui Buzatu”. Omul care a turnat la DNA toarnă iar asfalt pentru județul Vaslui

Două companii controlate prin intermediul rudelor de către Emil Savin, zis „Farmazon”, denunțătorul din acest dosar, a mai primit, la două săptămâni de la flagrantul DNA Iași, încă un contract de la Consiliul Județean Vaslui. Și nu orice fel de contract, ci unul care are legătură directă cu afacerea Drumului Strategic Județean, pentru plata facturilor cărora s-a și solicitat mita respectivă. Mai mult, astăzi, Consiliul Județean Vaslui ar trebui să deschidă ofertele pentru un nou lot din același contract.

Astfel, aflăm de pe portalul SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) că, la data de 8 iulie 2023, Consiliul Județean Vaslui publica un anunț privind contractarea unor servicii de execuție a unor lucrări și asistență tehnică la celebrul obiectiv de investiții denumit „Regiunea Nord-Est – Axa Prioritară 4: Vaslui – Reabilitarea și modernizarea Drumului Strategic Județean Bârlad – Laza Codăești (localizat pe Drumul Județean 245, Drumul Județean 245M, Drumul Județean 247 și Drumul Județean 246), în legătură cu restul rămas neexecutat aferent loturilor 1 și 2”.

În baza acestui anunț, aflăm, totodată, că, în privința lotului 1, se cerea asistență tehnică și execuția lucrărilor rămase de executat pe o lungime de 35,42 de kilometri de drum județean, pe DJ 245, pentru care Consiliul Județean a pus la bătaie un buget estimat inițial la 41.928.140,26 de lei fără TVA.

Apoi, în ceea ce privește lotul 2, se cer servicii de asistență tehnică și execuția lucrărilor rămase de executat pe o lungime de 12,4 kilometri de drum județean, pe DJ 245M, cu un buget alocat inițial de 19.489.328,66 de lei fără TVA.

Buzatu arestat, Savin adjudecătorul licitației

Licitația deschisă organizată, în vederea atribuirii primului lot din cele două descrise mai sus, a demarat chiar în perioada în care DNA Iași punea la cale organizarea flagrantului împotriva președintelui Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, însă procedura de achiziție s-a finalizat pe data de 6 octombrie 2023, la două săptămâni după ce flagrantul s-a consumat, iar Buzatu a ajuns în arest.

În acest sens, Consiliul Județean Vaslui a atribuit contractul nr. 19569 din data de 6 octombrie 2023, pentru un preț final negociat de 41.882.019,4 lei fără TVA, cu doar 46.120,86 de lei mai scăzut decât suma pe care autoritatea contractantă era dispusă să o cheltuie pentru acest lot. Cu tot cu TVA, valoarea contractului se ridică la 49.839.603,1 lei, adică la 10.171.347,6 euro.

Ei bine, analizând lista celor trei companii care și-au adjudecat acest lot, se poate constata că dosarul penal instrumentat de DNA nu a oprit deloc afacerile cu bani publici pentru drumuri din Vaslui care au condus la declanșarea anchetei penale împotriva lui Dumitru Buzatu.

Lotul a fost adjudecat de către companiile SC Soragmin SRL, MBAS SRL și SC Transmir SRL. Soragmin SRL este compania al cărui unic asociat este SC Salcia SRL, unde asociat unic este Cristina Mădălina Șelaru, una dintre fiicele afaceristului Emil Savin, denunțătorul lui Dumitru Buzatu. Apoi, SC Transmir SRL este deținută, în prezent, de către Ionela Simona Savin, fostă în Batog, care a avut-o, până anul 2017, așa cum rezultă din datele furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), drept coasociată pe cealaltă fiică a lui Emil Savin, Stela Mihaela Popică, nimeni alta decât soția actualului deputat PSD de Vaslui, Andrei Eduard Popică.

În ceea ce privește cea de-a treia companie membră a asocierii care și-a adjudecat lotul 1 al contractului atribuit, pe data de 6 octombrie 2023, de către Consiliul Județean Vaslui, SC MBAS SRL, aceasta este deținută, în calitate de unic asociat, de un anume Alexandru Cozar.

Este vorba despre același proiect privind Drumul Strategic

Reamintim că, la finalul lunii trecute, Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași, a anunțat că, în perioada 8 mai – 7 septembrie 2023, președintele Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, a pretins afaceristului Emil Savin, poreclit „Farmazon”, diverse sume de bani, reprezentând 10 la sută din valoarea unui contract de achiziție publică pe care SC Soragmin SRL îl încheiase cu Consiliul Județean Vaslui în anul 2019 și care avea drept obiect exact reabilitarea și modernizarea unor drumuri județene din Vaslui, astfel încât contractul să se deruleze în bune condiții, iar facturile să fie plătite la timp.

Este vorba despre însuși contractul privind proiectarea și execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Regiunea Nord-Est – Axa Strategică 4: Vaslui – Reabilitarea Drumului Strategic Județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 246 și DJ 247)”. La momentul scoaterii sale la licitație, contractul a fost împărțit în trei loturi, toate fiind atribuite în data de 9 ianuarie 2019,

Ei bine, Lotul 1, în valoare de 56.914.362,66 de lei fără TVA, și Lotul 2, în valoare de 23.650.160, au fost, atunci, adjudecate de… SC Soragmin SRL. Adică fix de familia lui „Farmazon”, denunțătorul lui Dumitru Buzatu în dosarul instrumentat de DNA Iași.

De altfel, procurorii arată că, în 2019, în contextul derulării acestui contract, finanțat prin Programul Operațional Regional, a mai fost încheiat un contract având ca obiect reabilitarea și modernizarea unor drumuri județene. După care, în 2021, în condițiile în care lucrările fuseseră finalizate în proporție de 80%, între Soragmin SRL și Dumitru Buzatu au apărut neînțelegerile referitoare la plata unor facturi de 3 milioane de euro. Practic, acesta a fost momentul în care ar fi apărut și primele cereri de șpagă.

Implicarea expertului care a cerut, la rândul său, șpagă

„Jurnalul” a dezvăluit că, la acel moment, Consiliul Județean Vaslui a încheiat un contract, cu o altă firmă, al cărei obiect de activitate este realizarea de asistență tehnică de inginerie și consultanță, firmă patronată de Radu Judele. Prin acest contract, firma lui Judele trebuia să întocmească o expertiză tehnică asupra lucrărilor executate strict de firma lui Emil Savin.

Contractul a fost încheiat pe data de 2 decembrie 2021, consultantul desemnat fiind SC Drum Prod Invest SRL, firmă care a încasat de la Consiliul Județean Vaslui suma de 237.583,5 lei cu TVA. Procurorii arată, în actul de punere sub acuzare a lui Radu Judele, că, după întocmirea raportului de expertiză, în cuprinsul căruia au fost trimise date care nu corespundeau realității din teren, la data de 22 iunie 2022, dar și în perioada 7 - 15 februarie 2023. Radu Judele i-a pretins aceluiași afacerist Emil Savin, zis „Farmazon”, suma de 714.000 de lei, cu scopul de a formula concluzii contrare propriei expertize efectuate în baza contractului parafat cu Consiliul Județean Vaslui și, implicit, pentru a favoriza compania Soragmin SRL, în sensul de a i se achita acestei firme, în totalitate, facturile restante în sumă de 3 milioane de euro.

Mai mult, pentru cei 714.000 de lei, Radu Judele i-a promis lui Emil Savin că poate interveni pe lângă factorii de decizie din cadrul Consiliului Județean Vaslui, pentru a-i determina să dispună plata facturilor emise de SC Soragmin SRL. Radu Judele ar fi primit, conform procurorilor, în data de 2 martie, dar și la 27 aprilie 2023, suma de 714.000 de lei, după care expertul a înaintat Consiliului Județean Vaslui documentația tehnică privind adoptarea de către SC Soragmin SRL a documentației care a fost primită și adoptată de către Consiliul Județean Vaslui și de către președintele acestei instituții, Dumitru Buzatu.

Denunțătorul afirma, în timp ce concura pentru această afacere, că nu are contracte cu CJ Vaslui

După ce Dumitru Buzatu a fost prins de DNA Iași în flagrant, la scurt timp după ce a primit de la Emil Savin, pe o baltă deținută de acesta din urmă, o geantă cu 1.250.000 de lei, în bancnote de 500 de lei, „Farmazon” a intrat, în direct la Antena 3, pentru a menționa că el nu l-a denunțat pe Dumitru Buzatu, ci l-a denunțat doar pe Radu Judele. „Nu l-am denunțat pe Buzatu, l-am denunțat pe expert, expertiza respectivă. Și m-am dus cu acea expertiză la domnii de la DNA și le-am spus chestia respectivă. Nu l-am denunțat pe Buzatu. N-am avut încotro și a trebuit să fac ce am făcut. (…) Nu îmi pare rău. Am fost pe lângă faliment de vreo doi-trei ani de zile. M-am împrumutat de bani să-mi plătesc datoriile la stat, iar banii mei au stat în vistieria Consiliului Județean sau unde au stat. Eu am zero contracte cu Consiliul Județean Vaslui. Astăzi, dacă verificați, eu nu am niciun contract cu Consiliul Județean Vaslui”, declara Emil Savin, după arestarea lui Dumitru Buzatu.

Aceste afirmații erau făcute chiar în timp ce nu una, ci două dintre companiile controlate, prin interpuși, de Emil Savin, participau activ la procedura de licitație pentru lotul 1 al restului de executat al contractului pentru drumul strategic, scos la mezat de Consiliul Județean Vaslui, lot pe care aceste companii și l-au adjudecat în data de 6 octombrie 2023, așa cum am dezvăluit la începutul acestei anchete de presă.

Reamintim că SC Salcia SRL, care este asociatul unic al SC Soragmin SRL, este deținută de fiicele lui Emil Savin, Cristina Mădălina Pelaru și Stela Mirabela Popică, iar SC Transmir SRL este deținută, astăzi, de Simona Ionela Savin (fostă Batog), pe care o regăsim în actele de la Registrul Comerțului ca asociată a celor două surori – fiice ale lui „Farmazon” în compania SC Simba Tours SRL.

O altă bucată din acest business ar trebui să se atribuie chiar astăzi

Iar lucrurile nu se opresc aici. În data de 28 august 2023, Consiliul Județean Vaslui a demarat un proces de finalizare a proiectului privind Drumul Strategic, când a încheiat un contract privind restul lucrărilor rămase de executat din Lotul 3. Banii, adică 66.837.767,6 lei cu TVA, au ajuns la asocierea de firme compusă din SC Nomis 2003 SRL, SC Nomis Construct SRL și SC Conbetas SRL.

Apoi, în 15 septembrie 2023, cu doar o săptămână înainte de data de 22 septembrie 2023, când Dumitru Buzatu a fost prins în flagrant cu șpaga de 1.250.000 de lei din portbagaj, Consiliul Județean Vaslui scotea la licitație încă un contract, privind prestarea serviciului de asistență tehnică și de execuție a lucrărilor rămase de executat din lotul 1 al contractului din 2019, pe care Soragmin SRL și l-a adjudecat la vremea respectivă.

Valoarea acestui nou contact este de 23.192.301,1 lei cu TVA inclusă. Licitația trebuie să se finalizeze chiar astăzi, 16 octombrie 2023.

