Afacerea care i-a adus generalului Zisu un dosar penal: „Grădinarul” lui Iohannis, implicat în scandalul celor 2,5 milioane „îngropate” în Ghencea Militar

Procurorii DNA care cercetează această afacere au descoperit, în februarie 2025, că aceste lucrări au ajuns la peste 41,6 milioane de lei și au fost realizate numai în parte. La momentul contractării lucrărilor, MApN susținea că este nevoie de extinderea cimitirului militar din Ghencea cu peste 12,27 de hectare, deoarece solicitările de locuri de înhumare depășeau cu mult capacitatea de a pune la dispoziție astfel de morminte. În realitate, prin folosirea de înscrisuri false, au fost decontate lucrări neefectuate. Firma Garden Center Grup, deținută de afaceristul Ion Olteanu, face parte dintr-un grup de companii, alături de Ro-Verde Landscaping SRL, abonate la contractele pe bani publici ale mai multor autorități locale controlate de edili PNL și USR. Dar au fost contractate și instituții centrale de maximă importanță, cum ar fi Administrația Prezidențială, în timpul mandatelor lui Klaus Iohannis, sau Senatul României, în timpul mandatului lui Nicolae Ciucă, fost șef al Statului Major General.

Afacerea pentru care generalul cu trei stele din Ministerul Apărării Naționale, Cătălin Zisu, a fost pus sub acuzare de către DNA, fiind plasat, la finalul săptămânii trecute, sub control judiciar pe cauțiune, a fost pusă la cale încă din primăvara anului 2022, la scurt timp după ce România a ieșit de sub imperiul hotărârilor succesive de guvern privind starea de alertă generată de pandemia de Covid 19. Mai exact, MApN, prin intermediul UM 02574 București, a încheiat, la data de 24 martie 2022, cu SC Garden Center Grup SRl, contract având numărul 175/2022, care avea ca obiect, așa cum rezultă dintr-un anunț de atribuire publicat pe SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice), lucrări de execuție pentru obiectivul de investiții denumit „Extindere cimitir militar în Cazarma 3430 București”, din strada Drumul Cooperativei nr. 83 – 113, Sector 6, București.

Valoarea contractului, așa cum rezultă din acest anunț de atribuire oficial, este de 25.675.679,68 de lei fără TVA, adică de 30.554.059,82 de lei cu TVA inclusă.

Acest detaliu este extrem de important, întrucât, în documentele aflate la dosarul de urmărire penală instrumentat de către DNA, valoarea acestui contract a ajuns, în cele din urmă, la 41.676.698 de lei, inclusiv TVA. Ceea ce reprezintă o majorare cu mai bine de un sfert din prețul inițial.

Cum a motivat generalul Zisu această investiție

Pentru această achiziție de lucrări, UM 02574 București a organizat o licitație deschisă, impunând ca și criteriu de atribuire cel mai bun raport calitate-preț. Iar finanțarea a fost asigurată exclusiv din surse financiare de la bugetul de stat.

Caietul de sarcini care a stat la baza contractării acestor lucrări a fost întocmit de către sublocotenent inginerul Cătălin Pătrașcu, a fost semnat de către șeful Oficiului Administrare Cazărmi și Patrimoniu, colonelul inginer Lucian Amorăriței, și a fost aprobat de către însuși comandantul UM 02574 București, general locotenent dr. Cătălin Zisu. În acest proiect intrau desfacerea împrejmuirii actuale din panouri prefabricate din beton armat și amenajarea terenului, realizarea împrejmuirii din panouri prefabricate din beton armat și realizarea de drumuri și alei betonate sau asfaltate.

Conform documentului citat, instituția condusă de generalul Zisu a invocat faptul că „având în vedere că locurile actuale de înhumare sunt insuficiente în raport cu numărul de solicitări, se impune implementarea proiectului de investiție imobiliară care constă în executarea lucrărilor de extindere a cimitirului militar, dispus în incinta Cazărmii 3430 București. Pentru asigurarea unei funcționalități optime a cimitirului militar, conform destinației, s-a ajuns la soluția extinderii, care include realizarea de parcele funerare, împrejmuiri, drumuri și alei betonate – asfaltate, stație de pompare a apelor pluviale, rețea de apă-canal, platformă de încărcare a gunoiului și iluminat exterior, respectiv pe drumuri și alei principale”.

Cazarma 0340 București are o suprafață totală de 28,42 de hectare, iar suprafața terenului propus pentru extinderea cimitirului militar este de 182.753,93 de metri pătrați.

Prejudiciu de 12 milioane de lei

La data de 15 februarie 2025, Direcția Națională Anticorupție – secția militară, a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și instituirea măsurii controlului judiciar pe cauțiune, pentru doi factori de conducere ai UM 02574 București și a patronului firmei care a câștigat licitația pentru aceste lucrări.

Astfel, generalul-locotenent Cătălin Ștefăniță Zisu, comandantul UM 02574 București, este urmărit penal pentru abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Colonelul în rezervă Lucian Amurăriței este inculpat pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, fals intelectual în formă continuată, uz de fals în formă continuată și participație improprie la abuz în serviciu cu consecințe deosebite în formă continuată.

În ceea ce-l privește pe omul de afaceri Ion Olteanu, administratorul SC Garden Center Grup SRL, acesta este acuzat de participație improprie la abuz în serviciu și uz de fals în formă continuată.

Concret, procurorii susțin că, în perioada noiembrie 2022 – decembrie 20-23, generakuk Zisu, cu ajutorul colonelului Amorăriței, ar fi atestat în mod necorespunzător realizarea executării lucrărilor pentru extinderea cimitirului militar în Cazarma 3430 București, „în condițiile în care doar o parte dintre acestea ar fi fost realizate în realitate, cauzându-se, astfel, un prejudiciu unității militare de 11.959.654 de lei”.

Prețuri mărite din pix, prin falsificarea avizelor de însoțire a mărfii

În actul de punere sub acuzare, se arată că, în luna martie a anului 2022, în urma organizării unei licitații, între Unitatea Militară 02574 București – Comandamentul Logistic Întrunit, în calitate de beneficiar, reprezentată legal de comandantul unității, inculpatul general-locotenent Cătălin Ștefăniță Zisu, și SC Garden Center Grup SRL, în calitate de antreprenor, reprezentată de administratorul societății, inculpatul Ion Olteanu, s-a semnat un contract având ca obiect execuția lucrărilor aferente proiectului „Extindere cimitir militar în Cazarma 3430 București”, „valoarea contractului fiind de 41.676.698 de lei, inclusiv TVA”. „Lucrările au vizat, între altele, desfacerea împrejmuirii existente, executare racorduri electrice subterane și rețele de apă și canalizare, construire stație de pompare a apelor pluviale, amenajare teren (spații verzi, sistematizare teren), realizare drumuri principale, alei și iluminat exterior și realizare platforme de încărcare gunoi”, susțin procurorii.

„În concret, s-a stabilit faptul că angajați ai SC Garden Center Grup SL ar fi falsificat sau ar fi determinat alți angajați să falsifice, fără vinovăție, avize de însoțire a mărfii având ca obiect transportul de pământ/ moloz sau umplutură, atestând, în mod nereal, efectuarea acestor transporturi la anumite date, precum și cantitatea de pământ transportată. Aceste înscrisuri ar fi fost încredințate ulterior și folosite de către SC Garden Center Grup SRL prin inculpatul Ion Olteanu, pentru a justifica solicitările de plată în fața autorității contractante. Astfel, inculpatul gl. lt. Zisu Cătălin-Ștefăniță, beneficiind de ajutorul inculpatului col. (r) Amorăriței Lucian, cu toate că avea cunoștință că o parte din lucrările menționate anterior nu ar fi fost efectuate, ar fi aprobat procese-verbale de recepție provizorie, ar fi aplicat vize «Bun de plată» pe facturi emise de SC Garden Center Grup SRL și ar fi dispus decontarea facturilor emise”, se mai arată în actul de punere sub acuzare.

Firmele lui Olteanu, contracte atât cu Președinția României, cât și cu Senatul

Potrivit datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), compania SC Garden Center Grup SRL, firma care a derulat acest contract anchetat de către Secția militară din DNA, este deținută, în calitate de unic asociat și administrator, de către omul de afaceri Ion Olteanu, domiciliat în comuna Jilava. În 2010, firma și-a adăugat la obiectele de activitate și „dezvoltarea și promovarea imobiliară”.

Ion Olteanu împreună cu un anume Cătălin Marius Vișan, domiciliat, de asemenea, în Jilava, dețin și compania SC Ro-Verde Landscaping SRL. Ambele companii sunt abonate de ani de zile la contracte cu statul, în principal cu autorități centrale sau ale administrației publice locale conduse, la nivel politic, de reprezentanți ai Partidului Național Liberal sau ai Uniunii Salvați România.

Spre exemplu, SC Garden Center Grop SRL a încheiat, în ultimii trei ani, contracte cu ADP Sectorul 6 și cu Primăria Sectorului 6 (condusă de un primar PNL și de un consiliu PNL – USR), cu Senatul României (când instituția era condusă de către generalul Nicolae Ciucă), cu Primăria Municipiului Bacău (condusă de un primar USR), cu Romatsa, cu Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (instituție controlată de Primăria Capitalei, condusă de Nicușor Dan și administrată de reprezentanți USR), cu Spitalul Militar de Urgență „Carol Davila”, cu Primăria Municipiului Constanța (condusă de primarul PNL Mihai Chițac), cu ALPAB (instituție în subordinea primăriei lui Nicușor Dan), cu ADP Sectorul 1 (pe vremea când Primăria Sectorului 1 era condusă de Clotilde Armand), cu ADP Sector 2 (instituție aflată în subordinea Primăriei Sectorului 2, pe vremea primarului USR Radu Mihaiu), cu Primăria Municipiului Brașov (pe vremea mandatului edilului USR Allen Coliban), cu primăria Orașului Sinaia (condusă de primarul liberal Vlad Oprea, cercetat penal de către DNA) sau cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca (la conducerea căreia se află edolul PNL Emil Boc).

Parcul Palatului Cotroceni și Grădina Parlamentului

SC Garden Center Grup SRL a mai derulat, în 2023, un contact cu UM 02574 București, constând în executarea de lucrări de reparații curente în Cazarma 1107 București. Iar cea de-a doua firmă a grupului, SC Ro-Verde Landscaping SRL, figurează, de asemenea, cu o sumedenie de contracte cu statul, printre care regăsim, și de această dată, Primăria Bacău, Primăria Cluj-Napoca (este vorba despre un contract privind amenajarea unui parc în cartierul Zorilor, zona Observator), cu Primăria Municipiului Constanța sau cu Senatul României.

Interesant din acest punct de vedere este că firmele lui Ion Olteanu au jucat rolul grădinarului atât pentru instituția condusă de Klaus Iohannis, cât și pentru cea condusă de Nicolae Ciucă.

În 29 iunie 2019, Administrația Prezidențială încheia un acord-cadru mai larg privind lucrări de amenajare a grădinilor Complexului Palatului Cotroceni. Unul dintre loturi, care viza servicii de furnizare de material dendrologic, a fost atribuit companiei SC Ro-Verde Landscaping SRL, pentru 254.625 de lei fără TVA, respectiv pentru 300.003,8 lei cu TVA inclusă.

De asemenea, în vara anului trecut, mai exact în 26 iunie 2024, imediat după alegerile europarlamentare și locale, Senatul României, condus de Nicolae Ciucă, încheia un acord-cadru privind prestarea de servicii pentru întreținerea Grădinii Senatului cu SC Garden Center Grup SRL și cu SC Ro-Verde Landscaping SRL, pentru un preț de 1.691.480,3 lei fără TVA, respectiv de 2.012.861,6 lei cu TVA inclusă.

În baza acestui acord-cadru, au fost încheiate trei contracte subsecvente, până la acest moment, a căror valoare cumulată se ridică la 379.801,34 de lei fără TVA, respectiv la 451.963,6 lei cu tot cu TVA. Mai exact, la 10 iunie 20245 a fost încheiat un contract subsecvent în valoare de 328.540,34 de lei fără TVA, la data de 15 ianuarie 2025 a fost încheiat al doilea contract subsecvent în valoare de 23.167.41 lei fără TVA, iar la data de 4 februarie 2025 a fost încheiat al treilea contract subsecvent, în valoare de 28.093,59 de lei fără TVA.

Cauțiune de un milion de lei și solicitarea de trecere în rezervă

Revenind la dosarul instrumentat de DNA, pe timpul cât se află sub control judiciar, generalul Cătălin-Ștefăniță Zisu trebuie să respecte o serie de obligații, printre care să se prezinte ori de câte ori este chemat la organul de urmărire penală, să nu părăsească teritoriul României fără acordul procurorilor DNA, să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar și să nu exercite funcția de comandant al U.M. 02574 București.

Celor trei inculpați li s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care le revin, măsura controlului judiciar pe cauțiune se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. De asemenea, Zisu are la dispoziție mai puțin de o săptămână să depună o cauțiune în valoare de 1.000.000 de lei, care va fi consemnată pe numele acestuia, la dispoziția Direcției Naționale Anticorupție.

În urma acestor măsuri, conducerea MApN a dispus, la finalul săptămânii trecute, să înainteze către Administrația Prezidențială propunerea de emitere în regim de urgență a decretului prezidențial pentru trecerea în rezervă a generalului-locotenent Cătălin-Ștefăniță Zisu.

„Ministerul Apărării Naționale reiterează, pe această cale, politica de toleranță zero față de orice acțiuni întreprinse de personalul militar și civil care se circumscriu faptelor de corupție și care sunt în gravă contradicție cu valorile și normele morale, sociale și de comportament impuse tuturor celor care își desfășoară activitatea în instituția noastră. În respectul principiilor prezumției de nevinovăție, precum și al celui care statuează că nimeni nu este mai presus de lege, Ministerul Apărării Naționale va coopera deplin și necondiționat cu organele judiciare, punând la dispoziție toate datele și informațiile solicitate, în vederea clarificării depline a tuturor circumstanțelor referitoare la faptele săvârșite de persoanele față de care s-a pus în mișcare urmărirea penală”, se precizează într-un punct de vedere al Ministerului Apărării Naționale.

