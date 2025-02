Fiica lui Băsescu, anchetată în dosarul Nordis. Ginerele lui Băsescu, „parte vătămată” în dosarul de insolvență al Nordis

În timp ce fata cea mare a lui Traian Băsescu, Ioana Băsescu, autentifica, în calitate de notar public, pe bandă rulantă promisiunile de vânzare-cumpărae a apartamentelor construite de grupul Nordis, soțul acesteia, avocatul Radu Petru Pricop, devenea el însuși client al grupului Nordis. Informația apare în cel mai recent proces-verbal al adunării creditorilor SC Nordis Management SRL, datat 6 februarie 2025. Ginerele lui Traian Băsescu s-a înscris în tabelul centralizat al creditorilor cu o creanță de peste 20.500 de euro. Ioana Băsescu a fost pusă sub acuzare de DIICOT, în dosarul Nordis, pentru sprijinirea unui grup infracțional organizat, având calitatea de suspect.

„Jurnalul” a intrat în posesia procesului-verbal al adunării creditorilor SC Nordis Management SRL, depus la dosarul de insolvență al societății controlate de cuplul Laura Vicol – Vladimir Ciorbă, firmă față de care a fost deschisă procedura insolvenței cu procedură colectivă. Acest proces-verbal a fost întocmit în data de 6 februarie 2025 și, din documentul oficial, aflăm faptul că, potrivit tabelului centralizator, la poziția cu numărul 261, figurează ca și creditor al SC Nordis Management SRL nimeni altul decât Radu Petru Pricop, ginerele fostului președinte al României, Traian Băsescu, căsătorit cu Ioana Băsescu. Aceasta din urmă este urmărită penal de către procurorii DIICOT în dosarul Nordis în care, săptămâna trecută, Curtea de Apel București a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a Laurei Vicol și a lui Vladimir Ciorbă.

Radu Petru Pricop este înscris în acest tabel centralizator, cu o creanță acceptată în sumă de 102.322,04 lei, reprezentând un procent de 0,03% din totalul creanțelor.

Totalitatea masei credale înscrise în acest tabel, cu sume acceptate, vizeză 331 de creditori și se ridică, potrivit documentului citat, la 239.283.894,74 de lei, dintr-un total de 306.185.187,71 lei.

Zece creditori dețin 62,61% din masa credală

Doar zece persoane fizice și juridice, printre care se regăsește și statul român, prin Direcția Generală a Finanțelor Publice și prin CEC Bank, dețin 62,61% din totalul acestei mase, cu sume de 191.518.726,39 de lei.

Cea mai mare creanță acceptată, trecută în acest tabel, este a companiei SC Ultra Real-Estate Development SRL, care are de recuperat de la Nordis 37.314.500 de lei (12,19% din masa credală). Pe locul al doilea, se află SC Multiactive Finance SRL, cu creanțe de 28.079.392,4 lei (9,17%). Pe locul al treilea în topul celor mai mari creditori ai Nordis se află societatea Alpha Advisory SRL, cu o creanță de 16.411.781,93 de lei (5,36%).

Mai departe, Marius Daniel Marin are o creanță de 14.708.568,2 lei (4,8%), urmat de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, cu o creanță de 12.015.602 lei (3,02%). Un alt cetățean, Alexandru Morar, figurează cu creanțe de 11.368.350 de lei (3,72%), în timp ce compania SC Zublin România SRL are o creanță de 8.861.584,89 lei (2,89%). Sorin Alexandru Durbac și Dennis Finareti Durbac sunt menționați cu o creanță de 7.886.504,64 lei (2,58%), firma Alventes Sector Internacional SRL cu o creanță de 7.598.870,90 lei (2,48%), iar compania SC Property de Luxe SRL cu o creanță de 7.171.583,58 de lei (2,34%).

Așa cum precizam mai sus, și CEC Bank SA s-a înscris în acest tabel centralizator al creditorilor Nordis Management SRL, cu o creanță de 5.464.115,52 de lei (1,78%).

Onorarii fabuloase, aprobate pentru administratorul judiciar

Conform aceluiași proces-verbal, cei 331 de creditori au votat pentru desemnarea unui comitet director, comitet care, odată constituit, a confirmat calitatea de administrator judiciar al companiei Nordis a CITR Filiala București SPRL.

Cu acest prilej, a fost aprobat și onorariul pe care urmează să-l încaseze acest lichidator judiciar. Este vorba despre un onorariu fix care înseamnă 40.000 de euro pe lună, la care se adaugă TVA, în primul an de la deschiderea procedurii insolvenței, după care 30.000 de euro pe lună la care se adaugă TVA începând cu al doilea an, în cazul în care perioada de observație se prelungește mai mult de 12 luni, precum și 15.000 de euro pe lună, la care se adaugă TVA, pentru perioada de reorganizare.

Totodată, administratorul judiciar va mai încasa și onorarii variabile. Primul este un procent de 1% plus TVA din prețul imobilelor care fac obiectul promisiunilor de vânzare-cumpărare și pentru care se vor semna acte autentice de transfer de proprietate. Acest onorariu va fi datorat de către SC Nordis Management SRL. Al doilea onorariu este de 2,5% plus TVA din valoarea tranzacțiilor translative de proprietate încheiate. Iar al treilea onorariu este de 3% plus TVA din finanțările atrase în procedură cu aportul și cu sprijinul administratorului judiciar, sub formă de finanțări destinate finalizării proiectelor aflate în derulare și din sumele încasate ca urmare a acțiunilor de recuperare a creanțelor. Radu Petru Pricop a votat pentru aceste decizii.

Arestări spectaculoase și puneri sub acuzare pentru grup infracțional organizat

Reamintim că DIICOT a început urmărirea penală față de fiica fostului președinte Traian Băsescu, notarul public Ioana Băsescu, încă din data de 3 februarie 2025, în dosarul Nordis, chiar în ziua în care procurorii au efectuat 65 de percheziții în România și în Monaco și în care există 72 de suspecți. Cu acest prilej, Ioana Băsescu a luat la cunoștință faptul că are calitatea de suspect, fiind acuzată de săvârșirea infracțiunii de sprijinire a unui grup infracțional organizat, prin autentificarea notarială a mai multor promisiuni de vânzare-cumpărare pentru apartamentele vândute de Nordis Management SRL, atât la Mamaia, cât și la Sinaia.

În actul de punere sub acuzare, anchetatorii arată că ultimul palier al rețelei a sprijinit grupul infracțional organizat, pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, apartamentare, intabulare sau consultanță juridică (notari și avocați) și de a încasa sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.

Printre cei vizați de aceste percheziții se numără și notarul Ioana Băsescu, fiica lui Traian Băsescu, dar și Andreea Cosma, fost deputat și fiica fostului președinte al CJ Prahova, Mircea Cosma. Numele Biroului Notarului Public Ioana Băsescu este menționat, de nu mai puțin de 12 ori, într-un dosar aflat pe rolul Tribunalului București, document intrat în posesia „Jurnalul”, prin care s-a cerut insolvența companiei Nordis Management SRL.

La închiderea ediției, Laura Vicol, soțul acesteia, Vladimir Ciorbă, și ceilalți acționari ai grupului Nordis așteptau decizia judecătorilor Înaltei Curți de Casație și Justiție cu privire la menținerea sau nu în arest a acestora.