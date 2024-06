Omul familiei Băsescu, cuplat la rețeaua de afaceri a generalului SRI Dumbravă

Dumitru Dumbravă nu se mulțumea doar cu sumele extrase de la cabinetul de avocatură al lui Doru Trăilă, în baza contractelor de consultanță anchetate, acum de DNA, sume pe care le împărțea cu ex-generalii Florian Coldea și Elena Istode, zisă „Anaconda”, ci a încercat să penetreze și domeniul afacerilor cu energie. Astfel, potrivit datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), la data de 7 februarie 2024, firma SC Wise Line Consulting SRL, patronată și administrată de fostul general SRL, a intrat ca asociat într-o altă societate. Este vorba despre SC Gutami WLC SRL, care are sediul într-un imobil din strada Banu Andronache, din Sectorul 1, și care și-a declarat obiectul de activitate drept „activități ale holdingurilor”. În această companie, coasociatul SC Wise Line Consulting SRL este o altă firmă, SC Gutami România Holding SRL, iar nou-înființata entitate are trei administratori. Primul se numește Pek E.V. Zhang Gerrit Jan, cetățean olandez, al doilea se numește Wagenaar Weiger, tot cetățean olandez, iar al treilea administrator este însuși Dumitru Dumbravă.

Grupul Gutami, cu care s-a asociat „Câmpul Tactic”, s-a înființat în 2016, în SUA, sub denumirea de Gutami INC, se ocupă cu finanțarea și fabricarea panourilor fotovoltaice și a depozitelor de energie și hidrogen și este patronat de Gerben Pek, membru al clubului Rotary.

Partenerii au și alți „pui” în România

Compania asociată cu firma lui Dumitru Dumbravă în SC Gutami WLC SRL, SC Gutami România Holding SRL, a fost înființată în data de 10 mai 2023, sub denumirea de SC Gutami Emas România SRL și are sediul social la aceeași adresă cu Gutami WLC SRL. Obiectul principal de activitate este, de asemenea, același – „activități ale holdingurilor”.

Cu un capital social de un leu, societatea este deținută, în calitate de unic asociat, de către Gutami Emas BV Olanda, iar administratorul este unul dintre cei trei administratori ai SC Gutami ELC SRL, adică Pek Gerrit Jan.

Firma-mamă, Gutami Emas BV, este administrată de o altă entitate, denumită Gutami Management BV, tot din Olanda. Iar „puiul” SC Gutami România Holding SRL nu este băgat în afaceri doar cu societatea lui Dumitru Dumbravă, ci și cu o entitate patronată de un alt personaj celebru.

Astfel, de la Registrul Comerțului mai află că, la data de 29 noiembrie 2023, a luat ființă o altă companie, pe nume SC Gutami – Emas JV SRL, care are același sediu social din strada Banu Andronache, se ocupă tot cu „activități ale holdingurilor” și are un capital social subscris și vărsat de 200 de lei. Fondatorii acestei firme sunt SC Gutami România Holding SRL (asociatul lui Dumitru Dumbravă) și SC Emas Holding Project SRL, cu sediul în sectorul 1 al Capitalei. Doi dintre colegii administratorii ai lui Dumitru Dumbravă din cadrul SC Gutami WLC SRL, administrează și SC Gutami – Emas JV SRL. Este vorba despre olandezii Pek E.V. Zhang Gerrit Jan și Wagenaar Wieger. Al treilea administrator este un român, pe nume Petru Constantin Luhan.

Personajul-cheie care face legătura cu familia Băsescu

În legătură cu SC Emas Holding Project SRL, asociatul partenerilor de afaceri ai lui Dumitru Dumbravă în SC Gutami – Emas JV SRL, aflăm că este o entitate înființată în 16 decembrie 2023, cu sediul social într-un imobil din Strada Praga, din Capitală, care se ocupă cu „activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea”. Capitalul social, subscris și vărsat, este de 30.000 de euro și era, la momentul înființării, deținut integral de Petru Constantin Luhan, născut la data de 19 martie 1977, domiciliat, la vremea respectivă, în Cluj-Napoca.

În 5 mai 2023, Luhan cedează 3% din capitalul social al SC Emas Holding Project SRL către un anume Constantin Sufana, din Caraș Severin, iar, în 30 august 2023, decide să mute sediul social în Turnul de Sud al clădirii City Gate, din Piața Presei.

Luhan, nășit de EBA și scăpat de un dosar penal prin prescrierea faptei

Petru Constantin Luhan, membru în aceeași rețea de afaceri cu generalul Dumitru Dumbravă, este una și aceeași persoană cu fostul europarlamentar PDL, ales în Parlamentul European la alegerile din anul 2009 și care, apoi, a tras instituției europene o țeapă de peste 50.000 de euro. Cel puțin acestea sunt acuzațiile aduse de DNA, care, în data de 19 aprilie 2019, l-a trimis în judecată pe fostul eurodeputat Petru Constantin Luhan pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentarea cu rea-credință de documente false, fapta având ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.

Procurorii susțin că, între 17 martie 2010 și 6 martie 2012, eurodeputatul PDL Pentru Constantin Luhan, cu rea-credință, a depus la Parlamentul European 37 de cereri false, prin care a solicitat rambursarea unor cheltuieli de transport. La cererile respective, Luhan a atașat mai multe documente justificative, cum ar fi facturi fiscale, chitanțe sau bonuri de combustibil, având același caracter ilicit, prin care s-au supraevaluat costurile unor bilete de avion, s-au atestat deplasări cu autoturismul între localitatea de domiciliu a eurodeputatului și locul de muncă, în principal orașele Strasbourg și Bruxelles, deplasări care, în realitate, erau efectuate cu avionul.

În rechizitoriu, se arată că, urmare a acestor deconturi, Petru Constantin Luhan a obținut oe nedrept de la Parlamentul European suma de 5.368 de euro.

Cauza a ajuns la Tribunalul București, care, la data de 16 martie 2023, a dispus încetarea procesului penal, pe motiv că s-a prescris fapta. Interesant este că Parlamentul European nu s-a constituit parte civilă în acest proces penal. De altfel, în declarația dată în fața judecătorului, la data de 15 februarie 2023, Luhan a învederat în mod expres că nu dorește continuarea procesului penal împotriva sa.

DNA a depus apel în 20 martie 2023, dosarul mutându-se la Curtea de Apel București unde, la data de 22 iunie 2023, instanța de apel a respins apelul procurorilor ca nefondat și a constatat că fapta săvârșită de Petru Constantin Luhan s-a prescris definitiv.

Fostul europarlamentar, actual membru al aceleiași rețele de afaceri din care face parte și generalul Dumitru Dumbravă, se recomandă, în prezent, pe conturile de socializare, drept expert în atragerea de fonduri europene. Este un apropiat al fostului președinte Traian Băsescu, care l-ar fi impus, în 2019, pe lista de europarlamentare a PDL, iar, în 2014, Elena Băsescu și fostul ei soț, Bogdan Ionescu, i-au fost nași de căsătorie, nunta având loc la Palatul Snagov.

