Bombă testată de PSD: Ponta, președinte în 2024

Contactat de „Jurnalul”, secretarul general al PSD, Paul Stănescu, a refuzat să comenteze aceste afirmații ale colegului său, precizând că, în PSD, nu s-a discutat niciodată despre așa ceva. Trei jurnaliști cu experiență în zona politică au conturat trei scenarii care se pot desprinde din această declarație neobișnuită. Primul scenariu este acela că visul lui Ponta de a deveni președinte al României se va nărui anul viitor, când PSD nu-l va desemna, de fapt, candidat, dar care îl va ține pe Ponta „ocupat”, pentru a nu mai ataca guvernarea. Al doilea scenariu se referă la faptul că Grindeanu a avut o exprimare ambiguă, din care fiecare înțelege ce vrea – fie că viitorul candidat va fi Ponta sau chiar Ciolacu -, însă, la final, contează „cine numără voturile”. Al treilea scenariu este și mai dur, analiza arătând că, de fapt, Grindeanu nu s-a gândit la Ponta ca viitor candidat la prezidențiale, ci la el însuși, urmând ca, la anul, în PSD să aibă loc un puci. Dincolo de resorturile care au stat în spatele declarației prim-vicepreședintelui PSD, Victor Ponta i-a oferit lui Marcel Ciolacu o primă consiliere de specialitate, anume reumplerea ANAF cu ofițeri SRI, manevră descrisă de către fostul premier drept o „rețetă de succes”.

Cu un an și foarte puține luni înaintea alegerilor prezidențiale din 2024, prim-vicepreședintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, aruncă o „bombă” politică pe piață. În cadrul unei emisiuni de la postul de televiziune Digi 24, acesta a făcut câteva afirmații mai mult decât controversate în legătură cu aducerea în Cabinetul Ciolacu a fostului premier Victor Ponta, dar și cu un posibil plan electoral în care Ponta ar avea un rol mai mult decât consistent.

„Victor Ponta este consilierul onorific al primului-ministru. Dacă el (Marcel Ciolacu – nr.red.) a considerat necesar să îl ia… (…) Dacă îmi aduc aminte bine, Marcel Ciolacu a fost și el consilierul onorific al lui Victor Ponta, pe vremea când acesta era prim-ministru. E un fel de rocadă, în acest moment. Sunt sigur că Marcel Ciolacu știe ce plusuri îi poate aduce Victor Ponta”, a declarat Sorin Grindeanu.

Prim-vicepreședintele PSD a susținut că, în ceea ce privește revenirea lui Victor Ponta în PSD, „este o decizie care se va discuta în forurile de conducere, neapărat”. „Eu îl știu pe Victor Ponta de când era la Tineretul Social Democrat, la începutul anilor 2000. (…) Este un om de stânga, nu poți să spui despre Victor că e de altă factură. E un om de stânga și, din perspectiva anului 2024, România are nevoie de un președinte de stânga. Din această perspectivă, eu cred că este un lucru bun” – sună afirmația mai mult decât uluitoare pe care a făcut-o Sorin Grindeanu.

Paul Stănescu: Nu s-a discutat așa ceva în interiorul partidului

„Jurnalul” a încercat, ieri, în mai multe rânduri să îl contacteze pe prim-vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu, pentru a-i da ocazia să lămurească exact ce a vrut să spună și dacă s-a referit la o posibilă candidatură, anul viitor, a lui Victor Ponta la alegerile prezidențiale, din partea Partidului Social-Democrat. Până la închiderea ediției, ministrul Transporturilor nu a răspuns nici la telefon, nici la mesaje. Nici purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian Romașcanu, nu a putut fi contactat. Acesta a transmis un scurt mesaj prin care a anunțat că se află în concediu până pe data de 28 august.

Singurul lider social-democrat care a răspuns la telefon a fost secretarul general al PSD, Paul Stănescu. Acesta din urmă a precizat că nu poate comenta aceste declarații ale lui Sorin Grindeanu. „Nu știu la ce a dorit să se refere. În PSD nu s-a discutat niciodată despre un asemenea subiect (ca Victor Ponta să fie desemnat candidatul partidului la alegerile prezidențiale din anul 2024 – n.red.). Am văzut și eu ce a declarat Sorin Grindeanu, dar nu am cum să comentez așa ceva”, a concluzionat Paul Stănescu.

Adrian Ursu: „Ponta va primi o răzbunare firească a vieții”

Trei scenarii răzbat din aceste afirmații cu totul neobișnuite făcute de Sorin Grindeanu. Primul este adus în atenția de jurnalistul Antena 3 CNN Adrian Ursu (FOTO), care a precizat, pentru „Jurnalul”, că „după încercarea tactică de a-l face propriul său consilier pe Victor Ponta, nu este exclus ca Marcel Ciolacu, cu sau fără vocea sau aportul lui Sorin Grindeanu, să continuie strategia de a-l anihila pe Victor Ponta – până ieri o voce critică și destul de sonoră la adresa politicii PSD și a guvernării. Declarația lui Grindeanu poate fi un «cântec de sirenă» menit să-i gâdile orgoliul cunoscut al lui Victor Ponta și să-l țină «ocupat» cu visul acesta până în preajma alegerilor. La câte trădări are în palmares fostul premier, scenariul acesta ar fi o răzbunare firească a vieții”.

Porivit acestui scenariu, Victor Ponta, atras și momit de Marcel Ciolacu, pentru a nu mai vocifera pe la televiziuni și în presă împotriva PSD și a măsurilor guvernamentale, a fost luat aproape de către președintele PSD. Pentru ca, la final, să primească, la rândul lui, din partea PSD ce a oferit PSD-ului în 2017 și după anul 2017. Aici vorbim despre revolta din partid, opoziția față de partid, crearea unui nou partid care a reușit să rupă bucăți din PSD, contribuția la picarea Guvernului Dăncilă prin moțiune de cenzură, sprijinul acordat lui Ludovic Orban, în 2019, pentru a-și instala Guvernul, implicarea în alegerile europarlamentare din 2019 și atacurile la guvernarea PSD-PNL din ultimul an și jumătate.

Iar „răsplata” din partea lui Marcel Ciolacu ar veni pe principiul „ține-ți prietenii aproape, dar ține-ți dușmanii și mai aproape”, iar, la final, Victor Ponta să fie lăsat cu „ochii în soare”, chiar înainte de alegeri.

Răzvan Dumitrescu: „Nu contează candidatul, ci contează cine numără voturile”

Al doilea scenariu este adus în discuție de cunoscutul jurnalist Răzvan Dumitrescu (FOTO), care a comentat, de asemenea, pentru „Jurnalul”, aceste declarații făcute de Sorin Grindeanu. „Este deosebit de ambiguă exprimarea lui Sorin Grindeanu. Victor Ponta poate înțelege din ea că el va fi candidatul PSD la alegerile prezidențiale. Alții, însă, pot înțelege că Marcel Ciolacu – om de stânga, căci nu poate fi suspectat că este om de dreapta – este viitorul candidat al PSD la alegerile prezidențiale din anul 2024. Am să-l parafrazez pe Stalin, pentru a descrie cum se vede această afirmație făcută de Sorin Grindeanu: «Nu contează cine va fi candidatul, contează cine va număra voturile»”, a precizat Răzvan Dumitrescu.

Scenariul descris merge pe un principiu clasic, în care Sorin Grindeanu a încercat să „împace” pe toată lumea, dând de înțeles că PSD are candidat la alegerile prezidențiale. Într-o exprimare destul de largă, a lansat două ipoteze – fie Ciolacu, fie Ponta candidat. Însă, așa cum arată și Răzvan Dumitrescu, nu este deloc imposibilă și varianta conform căreia PSD ar urma să acționeze, așa cum s-a mai văzut în istoria recentă a acestui partid, în funcție de alte „comandamente” la alegerile prezidențiale de anul viitor, astfel încât să desemneze drept candidat persoana „care trebuie”, pentru a servi unui rezultat „care trebuie”.

Dan Andronic: „Grindeanu nu s-a gândit la Ponta, ci s-a gândit la… Grindeanu”

De o cu totul altă părere este, însă, jurnalistul, analistul politic și consultantul politic Dan Andronic (FOTO), care a precizat, pentru „Jurnalul”: „Am citit și eu, cu surprindere, această declarație a lui Sorin Grindeanu și am tras o concluzie puțin diferită decât ar avea oricine, la prima vedere. Sorin Grindeanu nu s-a gândit la Victor Ponta, când s-a referit la o posibilă candidatură la alegerile prezidențiale, ci s-a gândit chiar la… Sorin Grindeanu. De altfel, în PSD circulă, de mai multă vreme, ipoteza conform căreia Sorin Grindeanu ar intenționa să preia partidul, în cazul unui eșec al lui Marcel Ciolacu la guvernare, și să candideze la Președinția României”, a concluzionat Dan Andronic.

Acest scenariu acreditează ideea că, în anumite laboratoare, se pune la cale un puci în PSD. Nu ar fi, însă, pentru prima oară când Sorin Grindeanu s-ar alia cu Victor Ponta în momente critice din punct de vedere politic. Reamintim că, în vara anului 2017, PSD, în premieră pentru România, și-a demis propriul guvern, condus, la acel moment, chiar de Sorin Grindeanu. Atunci, după retragerea sprijinului politic parlamentar de către partid, Grindeanu l-a numit pe Victor Ponta în funcția de secretar general al Guvernului.

Primul sfat acordat lui Marcel Ciolacu – să umple, din nou, ANAF cu ofițeri SRI

La data de 18 august 2023, premierul Marcel Ciolacu a emis Decizia nr. 342/2023, privind acordarea calității de consilier onorific a lui Victor Viorel Ponta, în domeniul relațiilor economice internaționale.

Imediat după numire, Victor Ponta a postat un text pe pagina sa de Facebook, în care a scris: „Back in business!”. „Dacă am ocazia să fac ceva concret, nu mă mulțumesc să stau pe margine bosumflat și să critic tot. Dacă pot să fiu într-o echipă în care sunt apreciat, nu trebuie să fiu eu Căpitan – știu să joc și în atac, și în apărare. (…) Dacă îmi folosesc relațiile internaționale, să știe vecinii și partenerii noștri că România are, din nou, după opt ani, un prim-ministru, cred că fac ceva bun”, a notat Victor Ponta.

Ei bine, una dintre primele consultații oferite de Ponta lui Marcel Ciolacu, în domeniul economic, reprezintă o reminiscență a vremurilor Binomului. În aprilie 2015, la momentul în care era premier în funcție, prezent într-o emisiune la postul de televiziune B1 TV, Victor Ponta recunoștea că 150 de ofițeri SRI erau detașați la ANAF. „Este adevărat. E normal să fie așa. Direcția Antifraudă lucrează cu toate instituțiile statului”. În august 2023, după ce a fost numit consilier onorific al prim-ministrului, Ponta îi dădea lui Ciolacu următorul sfat: „Trebuie să întărești ANAF, chiar și cu ofițeri SRI, ca să combați evaziunea fiscală. Asta e rețeta de succes”.

Lista impresionantă a trădărilor politice marca Victor Ponta

Palmaresul trădărilor politice ale lui Victor Ponta este unul mai mult decât consistent. Fostul șef al SPP, generalul Dumitru Iliescu, scria, în urmă cu mai mulți ani, că, atunci când fostul președinte al PSD, Mircea Geoană - actualul secretar general adjunct al NATO – a vrut să-l coopteze pe Ponta în echipa sa internă, l-a sfătuit să nu o facă. „Pentru că Ponta nu va juca cinstit. Victor Ponta s-a aflat pe toată durata campaniei prezidențiale din anul 2009 în legătură permanentă cu George Maior și Gabriel Oprea”, preciza Dumitru Iliescu.

În 2015, Mircea Geoană însuși scria, tot pe Facebook, că „regret că de trei ani în fruntea Guvernului României se află Victor Ponta. Minciună, corupție, trădare, înclinații antidemocratice, impostură. Iară «calitățile» unui tânăr politician care aparține deja trecutului. A distrus USL, e pe cale să distrugă și PSD”.

În 29 mai 2014, Victor Ponta personal delara că, în timp ce era purtătorul de cuvânt al campaniei prezidențiale a lui Mircea Geoană din anul 2009, a votat împotriva candidatului PSD. „În 2009, am votat în primul tur cu Crin Antonescu. Pe Geoană l-am votat în turul al doilea. Am considerat că Crin Antonescu era schimbarea de care avea nevoie România”, povestea Ponta.

În 3 aprilie 2014, Victor Ponta era premier și ministru interimar al Justiției, poziție din care, împotriva oricărei așteptări, a căzut la înțelegere cu Traian Băsescu și a nominalizat-o pe Laura Codruța Kovesi drept candidatul desemnat pentru a prelua șefia Direcției Naționale Anticorupție. „DNA are ca target corupția la nivel înalt și, atunci, partenerii noștri europeni sunt interesați de cine va fi și la DNA”, își justifica Ponta demersul uluitor.

În decembrie 2012, după referendumul de demitere a lui Traian Băsescu și după alegerile parlamentare, Victor Ponta a semnat cu Traian Băsescu un „Pact de Coabitare”. Acordul a fost încheiat în 12 decembrie 2012, la Palatul Cotroceni.

În 19 februarie 2018, fostul președinte al PNL și ex-copreședinte al USL, Crin Antonescu, declara că „domnul Ponta m-a trădat și s-a aliat cu binomul, iar binomul l-a trădat pe Victor Ponta. USL nu s-a rupt din cauza unei candidaturi la prezidențiale care era adjudecată, ci din cauza opțiunii domnului Ponta de alianță reală, chiar ocultă, cu ceea ce s-a numit statul paralel, în detrimentul alianței oficiale pe care o avea cu PNL, cu mine și cu propriul partid. USL s-a rupt din cauza asta”.

Ponta a trădat, în 2017, PSD și i s-a alăturat lui Sorin Grindeanu, pe care PSD l-a dat jos de la Palatul Victoria prin moțiune de cenzură. După care a rupt PSD, a creat un alt partid, pe nume Pro România, și a declanșat un adevărat război împotriva PSD, a lui Liviu Dragnea și, ulterior, a Vioricăi Dăncilă. Înainte de alegerile prezidențiale din 2019, Ponta a pus decisiv umărul la dărâmarea Guvernului Dăncilă, convingându-l pe Călin Popescu Tăriceanu să rupă alianța PSD-ALDE, după care a votat pentru căderea guvernului la moțiunea de cenzură inițiată de opoziție, demers finalizat cu instalarea la Palatul Victoria a Guvernului Orban. La alegerile prezidențiale din 2019, Victor Ponta și Călin Popescu Tăriceanu au conlucrat împotriva PSD, desemnându-și propriul candidat pentru turul I, în persoana maestrului Mircea Diaconu, rupând un număr semnificativ de voturi din bazinul PSD.

