Guvernul reformist numește, pe bandă rulantă, în funcții înalte personaje care cumulează pensia specială cu salariul de la stat

Una vorbim, alta “fumăm” ar putea fi retorica publică după care se ghidează Guvernul reformator PNL – USR-PLUS –UDMR. În ultimele zile, guvernanții vorbesc în cor despre o posibilă schimbare de politici la nivelul angajaților de la stat, în sensul interzicerii cumulării pensiei cu salariul în instituțiile publice. Asta, după ce, în toate campaniile electorale, partidele care compun actualul arc guvernamental s-au bătut în lozincile prin care erau înfierate pensiile speciale. Ambele deziderate sunt încălcate însă grosolan chiar de către cei care le propun cu emfază. Numai la Ministerul Afacerilor Interne există două cazuri emblematice cu privire la modul în care sunt promovați, în vârful sistemului, pe criterii politice, oameni de partid care cumulează pensia specială cu salariul de demnitar. Cel mai proaspăt “uns” secretar de stat, Aurelian Păduraru, este un exemplu mai mult decât elocvent în acest sens.

Premierul Florin Cîțu a numit, săptămâna trecută, un al doilea secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne care s-a pensionat la o vârstă fragedă, primește pensie specială și cumulează această pensie cu un salariu exorbitant plătit din bani publici. În 4 martie 2021, Aurelian Păduraru a fost “uns” oficial în această demnitate publică, el fiind împins politic, conform unor surse guvernamentale, de către liderul PNL Galați, Geooge Cătălin Stângă.

Aurelian Păduraru este fost polițist, șef al Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor (SRCEEPS) Galați, instituție care, administrativ, funcționează pe lângă Prefectura Galați. A deținut această funcție de șef serviciu încă din anul 2009, fiind membru în Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC), dar și în Corpul Național al Polițiștilor (CNP).

La data de 1 ianuarie 2019, Aurelian Păduraru depune o declarație de avere, dar și una de interese, cu ocazia pensionării, ca și colonel în rezervă. La acel moment, deținea și calitatea de președinte al SNPPC din Serviciul de Pașapoarte, de membru al Sindicatului Polițiștilor “Diamantul”, calitatea de membru al CNP și cea de membru al Asociației Internaționale a Polițiștilor.

De la “Pașapoarte”, direct în politica mare

După ieșirea din sistem, Aurelian Păduraru intră în politica “de dreapta”, devenind președintele filialei Foltești a Partidului Național Liberal – Organizația Galați, condusă de către fostul senator, actualul deputat George Cătălin Stângă. Iar, în toamna anului trecut, a candidat din partea PNL atât la funcția de primar al localității Foltești, cât și la cea de consilier local al primăriei cu pricina. Prilej cu care fostul șef al Pașapoartelor de la Galați a depus noi declarații de avere și de interese, de unde rezultă că încasează o pensie de la Casa de Pensii a Ministerului de Interne în cuantum de 78.000 de lei pe an.

Totdată, își înființează, la Registrul Comerțului, și o companie – SC Sfinx Pad SFX SRL Galați, unde și-a angajat soția. Devine membru al Asociației Cadrelor Militare în Rezervă.

Potrivit ultimei declarații de avere, actualul secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne Aurelian Păduraru deține, prin intermediul soției, un teren intravilan, în suprafață de 693 de metri pătrați, moștenit, în 2006, în Șendreni, județul Galați, precum și un teren agricol, cu suprafața de 38.900 de metri pătrați, moștenit în 2017, în Vutcani, județul Vaslui.

De asemenea, mai are în proprietate un apartament de 99 de metri pătrați, la Galați, cumpărat în anul 2008, un alt apartament, tot la Galați, de 45 de metri pătrați, cumpărat în 2011, la care se adaugă o casă în Vutcani, județul Vaslui, descrisă ca având suprafața de 1.800 de metri pătrați (probabil cu tot cu grădină), moștenită în anul 2017. Actualul secretar de stat în Ministerul de Interne conduce un autoturism Volkswagen Passat, fabricat în anul 2010.

Salariu de 16.000 de lei pe lună, bașca pensia

Conform unei liste publicate, la finalul anului trecut, de Guvernul României, în temeiul art. 33 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, salariul unui secretar de stat, cu rang de demnitar, este de 16.640 de lei brut lunar. Astfel încât, Aurelian Păduraru va cumula acest salariu cu pensia specială încasată de la MAI, în virtutea faptului că a ieșit la pensie în 2019, la vârsta de 49 de ani și 6 luni.

Așa cum am precizat mai sus, binefăcătorul politic al lui Păduraru este actualul deputat PNL George Cătălin Stângă. În legislatura 2016-2020, Stângă a ocupat fotoliul de senator, deținând și președinția Comisiei pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală. Totodată, el a fost membru în Comisia pentru Transport și Infrastructură, precum și în Comisia pentru Mediu a Senatului.

Anterior calității de parlamentar, George Cătălin Stângă a activat ca director regional al ANRSC (Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice), dar a fost ales consilier județean în Consiliul Județean Galați, instituție la conducerea căreia a candidat, fără succes, la alegerile locale din septembrie 2020, susținut atât de către PNL, cât și de USR-PLUS.

Șeful mare, deputatul Stângă, a mai impus un fost polițist la conducerea Prefecturii

Povestea gălățeană a foștilor polițiști care cumulează pensia specială cu salariul de la stat nu se oprește la proaspătul secretar de stat din MAI. Aflăm, astfel, că, tot cu sprijinul parlamentarului PNL, lider al liberalilor din Galați, George Cătălin Stângă, un alt ofițer de poliție ieșit la pensie a reprezentat, nici mai mult, nici mai puțin, decât Guvernul în teritoriu.

Este vorba despre Eugen Hristache, numit, la data de 11 iunie 2020, de către fostul premier Ludovic Orban, cu un mandat temporar în funcția de subprefect al județului Galați. Adică la conducerea prefecturii care coordonează și Serviciul Pașapoarte, unde a lucrat Aurelian Păduraru. Hristache a fost subprefectul Galațiului până în data de 8 octombrie 2020, când Ludovic Orban i-a încetat mandatul temporar, după care l-a numit, tot temporar, chiar în funcția de prefect de Galați.

În anul 2012, Eugen Hristache era angajat ca ofițer specialist la Serviciul Public de Regim permise și Înmatricularea Vehiculelor Galați, structură care funcționează, de asemenea, la Prefectura Galați. La acel moment, inclusiv soția polițistului, Steluța, era angajată ca operator de calculator la aceeași instituție.

Eugen Hristache a ieșit la pensie cu un venit de 60.000 de lei pe an, pe care îl încasează de la Casa de Pensii a Ministerului Afacerilor Interne, după care s-a angajat ca instructor auto la Școala de șoferi Orizont, din Galați. Școală la care lucrează, dar pe care o și administrează fiul fostului ofițer.

Interesant este detaliul descoperit într-o declarație de avere pe care Eugen Hristache a depus-o în data de 1 iunie 2020, anterioară numirii sale la conducerea Prefecturii Galați, în calitate de… consilier parlamentar la Senatul României. Adică la cabinetul aceluiași președinte PNL Galați, George Cătălin Stângă.

Formarea noului Guvern de coaliție și lupta pe ciolan, dată inclusiv pentru împărțirea prefecturilor, a făcut ca mandatul de prefect de Galați ocupat de Eugen Hristache să înceteze în 4 martie 2021. Instituția a fost adjudecată de USR-PLUS, care a făcut propria propunere, în persoana lui Gabriel Aurelian Panaitescu. Acesta a lucrat pentru Guvernul României încă din anul 2010, când a deținut funcția de inspector guvernamental, iar în 2012, a fost numit chiar subprefect de Galați. Legăturile lui Panaitescu cu zona progresistă a politicii datează de pe vremea când, la Palatul Victoria, se afla premierul Dacian Cioloș, iar actualul prefect de Galați era numit, din calitatea sa de angajat al Secretariatului General al Guvernului, direct în funcția de prefect de Galați. Anul 2019 îl regăsește pe Panaitescu inspector guvernamental la Secretariatul General al Guvernului și de vicepreședinte al Asociației Colegiul Înalților Funcționari Publici.

“Pariurile” au fost deschise de USR-PLUS, prin Irina Alexe

Laurențiu Păduraru este al doilea secretar de stat din Ministerul de Interne numit de actualul Guvern și care cumulează pensia cu salariul de la stat și care s-a pensionat devreme. PNL, practic, copiază rețeta partenerilor de la USR-PLUS, care a impus-o, luna trecută, drept secretar de stat tot la Ministerul de Interne pe Irina Alexe. Ea a fost numită, prin decizie, de către premierul Florin Cîțu. Alexe a mai ocupat această funcție și în 2016, în guvernarea Cioloș. Noul-vechiul secretar de stat de la Interne a intrat în atenția opiniei publice în urmă cu câțiva ani, după ce s-a aflat că în 2016 s-a pensionat la doar 42 de ani, pensia ei fiind de 13.000 de lei în acea perioadă. Era considerată ca fiind protejata lui Vasile Blaga.

După intrarea în “civilie”, Irina Alexe a devenit membru PLUS, formațiunea condusă de Dacian Cioloș lăudându-se că are drept membru o persoană care a ajuns general la 35 de ani. Ascensiunea ei în această funcție a fost pusă sub semnul întrebării în condițiile în care era vorba despre un grad profesional care se obține extrem de greu. Numirile sale pe funcții înalte au fost puse pe seama apropierii sale de fostul lider PDL, actual europarlamentar PNL, Vasile Blaga.

Traian Berbeceanu, un alt exemplu de succes promovat de liberali, ofertat de progresiști

“Jurnalul” semnalează un al treilea caz de înalt funcționar public care a cumulat, până de curând, pensia de fost ofițer MAI cu salariul de la Guvernul României. Și care, printr-o ofertă primită chiar săptămâna trecută, are toate șansele să cumuleze această pensie cu posibile viitoare venituri din administrația locală.

Este vorba despre celebrul fost comisar de poliție Traian Berbeceanu, care, până în 2017, a lucrat la IPJ Hunedoara. Anul trecut, Berbeceanu a activat ca și consilier parlamentar la Camera Deputaților, a ocupat funcția de consilier al ministrului de Interne Marcel Vela, iar, la data de 22 octombrie 2020, a fost numit de Ludovic Orban drept prefect al Municipiului București. Funcție din care a fost revocat în 3 martie, ca urmare a trocului politic dintre PNL și USR-PLUS. Traian Berbeceanu a cumulat, astfel, salariul de prefect cu pensia de la Casa de Pensii a MAI, în cuantum de 88.101 lei. Fostul polițist a candidat, fără succes, în toamnă, la Consiliul Județean Hunedoara.

A doua zi după plecarea de la Prefectură, Traian Berbeceanu a și primit o ofertă de muncă, tot la stat, de data aceasta din partea USR-PLUS. Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a scris pe contul său de socializare următoarele: “Îi mulțumesc mult lui Traian Berbeceanu pentru tot ceea ce a făcut din funcția de Prefect al Capitalei pentru bucureșteni și Sectorul 1. Am avut o colaborare excelentă și îmi doresc să menținem această legătură. Vă spun aici tuturor că voi apela la experiența lui Traian Berbeceanu pentru problemele de siguranță și ordine publică din Sectorul nostru”. Comentariile sunt de prisos.