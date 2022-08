Heiuș, șeful ANAF care cerea vânarea românilor pe Facebook, a ridicat sancțiunile instituite pe fondurile unei firme controlate oligarhul rus Dmitry Pumpyansky

Heiuș a emis Ordinul nr. 1541/2022, privind deblocarea fondurilor și resurselor economice deținute de SC TMK Assets SRL, controlată de miliardarul moscovit, prin intermediul offshore-ului TMK Steel Holding Limited, aflată pe „lista neagră” a Uniunii Europene, încă din anul 2014, când a avut loc prima invadare a Ucrainei.

Conform acestui ordin, președintele ANAF a dispus deblocarea fondurilor și resurselor economice deținute de societatea TMK Assets SRL, blocate prin Ordinul președintelui ANAF nr. 467/2022, privind blocarea fondurilor și resurselor economice deținute de TMK Assets SRL, ordin care a fost publicat în Monitorul Oficial al României din data de 25 martie 2022.

Una dintre justificările pentru ridicarea blocajului, invocată de Lucian Ovidiu Heiuș este articolul 8, indice 1, alineatul 5 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, ordonanță aprobată prin Legea nr. 217/2009. Potrivit acestor reglementări, ca măsură specială, persoanele juridice deținute sau aflate sub controlul unei persoane sau al unei entități desemnate, ale cărei fonduri și resurse economice sunt blocate, pot solicita autorității competente instituirea provizorie a unui sistem de supraveghere care să asigure respectarea de către persoana juridică respectivă a sancțiunilor internaționale. Iar ca efect al instituirii acestui sistem de supraveghere, fondurile și resursele economice respective sunt deblocate.

La dosarul care a stat la baza ordinului de deblocare a fost și o Decizie a Comisiei permanente, constituite la nivelul ANAF, tot din data de 23 august 2022, prin care s-a admis cererea privind instituirea provizorie a regimului de supraveghere formulată de compania TMK Assets SRL.

Restricțiile, impuse prin ordin al fostului șef al Fiscului



Conform ordinului președintelui Heiuș, acesta poate fi contestat, potrivit procedurilor prevăzute de Legea Contenciosului Administrativ nr. 554/2004.

Blocarea resurselor economice ale companiei, deblocate acum, a avut loc prin Ordinul fostului președinte al ANAF Mirela Călugăreanu, având numărul 467, remis în ziua de 24 martie 2022, vizează blocarea fondurilor și resurselor economice deținute de compania SC TMK Assets SRL. Potrivit documentului, miliardarul rus Dmitry Alexandrovich Pumpyansky controlează indirect această societate prin intermediul TMK Steel Holding Limited.

SC TMK Assets SRL nu a mai putut, prin această măsură instituită, să dispună de două conturi bancare deschise la Unicredit Bank SA, din 2000 și 2005, precum și de fondurile și resursele financiare deținute în România.

TMK Asset SRL, care se ocupă cu dezvoltarea și promovarea imobiliară, declara, conform bilanțului fiscal aferent anului 2020, un singur salariat, o cifră de afaceri netă de 1.088.325 de lei, venituri de 1.102.155 de lei și un profit de 340.142 de lei. Avea în conturi bancare suma de 781.187 de lei și deținea active imobilizate de 23.137.918 lei.

Trei companii controlate de același miliardar moscovit, supuse sancțiunilor

De altfel, aceasta nu este singura societate aflată sub controlul oligarhului rus Dmitry Alexandrovich Pumpyansky, pe care statul român, prin vechea conducere a ANAF, a decis să le indisponibilizeze în această primăvară. Tot în data de 24 martie 2022, Fiscul a dispus blocarea fondurilor și resurselor economice deținute de entitatea TMK Europe GMBh. „Persoana desemnată, Dmitry Alexandrovich Pumpyansky, listată conform Regulamentului UE nr. 269/2014 al Consiliului (…), controlează în mod indirect TMK Europe GMBh, prin intermediul entității TMK Steel Holding Limited (Cipru)”, se arată în Ordinul ANAF. Acest fonduri și resurse constau într-un cont la Banca Comercială Română și în fonduri sau resurse economice.

Un al treilea Ordin, cu numărul 468 din 24 martie 2022, se referă, de asemenea, la blocarea fondurilor și resurselor economice deținute de societatea SC TMK – Artrom SA, de asemenea controlată în mod indirect de miliardarul Dmitry Alexandrovich Pumpyansky prin intermediul aceluiași offshore cipriot, TMK Steel Holding Limited. Acestei companii i-au fost blocate 51 de conturi curente, două depozite la vedere și alte trei depozite la termen, precum și orice alte fonduri sau resurse economice.

TMK Artrom SA, una dintre firmele ale cărei conturi sunt blocate de ANAF, are ca acționari TMK Europe GMBh (cu 99,99914%) și TMK Italia S.R.L. din Lecca (cu 0,000086 la sută din acțiuni). Compania se ocupă cu producția de tuburi, țevi, produse tubulare și accesorii pentru articole din oțel. Conform ultimului bilanț contabil, aferent anului fiscal 2020, SC TMK Artrom SA avea un număr mediu de 1.444 de salariați, a înregistrat o cifră de afaceri de 1.010.656.352 de lei, a încasat venituri de 1.178.145.243 lei și a declarat o pierdere brută de 90.308.388 de lei. Compania avea pe casă și în conturi suma de 5.768.950 de lei și deținea active imobilizate totale de 983.901.173 de lei.

Grupul TMK, pe lista neagră a UE, din 2014, de la prima invadare a Ucrainei

În toate aceste ordine ale președinților ANAF, atât cele prin care s-a instituit blocarea, cât și cel prin care s-a ridicat blocarea, se face referire la dispozițiile articolului 2, alineat 1, din Regulamentul Uniunii Europene nr. 269 din 2014 al Consiliului, din data de 17 martie 2014, privind unele măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau care amenință integritatea teritorială și independența Ucrainei.

Potrivit articolului citat, „se îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin, se află în proprietatea ori posesia sau sunt controlate de orice persoane fizice sau de persoane fizice și juridice, entități sau organisme asociate cu acestea, astfel cum sunt ele enumerate în Anexa 1”.

Oligarhul Dmitry Pumpyansky (FOTO) se afla, de mai mult timp, nu doar pe lista neagră a UE, ci și pe lista Departamentului de Trezorerie al Statelor Unite, care urmărea 200 de nume ale celor mai importanți oameni din anturajul lui Vladimir Putin. Pumpyansky ocupă locul 70 pe această listă.

Miliardarul rus a făcut avere cu TMK, companie care a ajuns cel mai mare producător rusesc țevi de oțel.

Pusese ochii pe „Steaua”, în urmă cu 14 ani

În 2008, omul de afaceri Gigi Becali dezvălui că Dmitry Pumpyansky a vrut să cumpere echipa de fotbal Steaua București, pentru 40 de milioane de euro. „A vrut să îmi dea 40 de milioane de euro pe echipă”. Conform Pro Sport, tranzacția a picat însă. Becali a declarat, la vremea respectivă, că nu era pregătit să vândă echipa unui om de afaceri din afara României și, în plus, suma oferită de Pumpyansky, 40 de milioane de euro, era mult mai mică decât a solicitat Gigi Becali.

„M-a sunat Mitică (Dumitru Dragomir – n.red.) și mi-a zis că vrea un rus să îmi dea 40 de milioane pe echipă. Dar nu am cum să înstrăinez echipa simbol a României unui străin. Chiar dacă vând Steaua unui român, pun o clauză ca să n-o vândă apoi unui străin! Dacă îmi dă cineva 100 de milioane, vând Steaua, iau Urziceniul și într-un an câștig campionatul și după aia merg în Ligă, ca să demonstrez ce conducător e Becali!”, dezvăluia pentru presa sportivă Gigi Becali.