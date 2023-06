Ex-ministrul „Grindă”, sponsorul României

Colegul său de partid Antonel Tănase, ex-secretar general al guvernului Orban, a realizat, la rândul lui, dividende în ultimul an fiscal de aproape o jumătate de milion de lei.

În cea mai proaspătă declarație de avere pe care a depus-o, la data de 7 iunie 2023, celebrul deputat Ion Ștefan, poreclit „Grindă”, fost ministru al Dezvoltării în Guvernul Orban, notează că deține hârtii de valoare, constând în titluri de stat, certificate și obligațiuni emise de Ministerul Finanțelor Publice, în sumă de nu mai puțin decât 2.990.000 de euro.

Acestea nu sunt însă singurele plasamente pe care deputatul le enumeră. În același document, „Grindă” arată că a acordat două împrumuturi în nume personal, către „persoane fizice”, unul de 150.000 de euro, iar al doilea de 5.000 de euro. De altfel, aceste împrumuturi acordate nu reprezintă o noutate în ceea ce-l privește pe Ion Ștefan, astfel de îndeletniciri făcând, în 2020, obiectul unor anchete de presă. Spre exemplu, în declarația de avere pe care a depus-o la 28 decembrie 2016, când a devenit pentru prima dată parlamentar, deputatul nota împrumuturi către trei persoane fizice, unul de 20.000 de lei și două de câte 63.000 de lei. Apoi, în 7 iunie 2017 și 6 iunie 2018, să declare că nu are niciun ban împrumutat cuiva.

În declarația de avere din 10 iunie 2019, figurau ca sume împrumutate către o persoană al cărei nume a fost anonimizat 1.000.000 de lei, respectiv încă 400.000 de lei. Pentru ca, în 21 noiembrie 2019, să nu mai declare niciun împrumut acordat. Abia în 1 iunie 2020 reapar împrumuturi date către o persoană fizică de 100.000 de euro, pentru ca în documentul din 23 decembrie 2020 să apară șapte împrumuturi acordare către persoane fizice: 100.000 de euro, 130.000 de lei, 60.000 de lei, 50.000 de lei, 240.000 de lei, 75.000 de lei și 130.000 de lei. La data de 8 iunie 2021, a menționat doar împrumutul de 100.000 de euro, pentru ca, în declarația din 10 iunie 2022, să mai figureze un împrumut acordat de 20.000 de euro.

„Alba-neagra” cu 1,4 milioane

Cei 1,4 milioane de lei care figurau ca împrumuturi acordate în 10 iunie 2019 au fost oferiți Anei Maria Dimitriu, care a candidat la funcția de europarlamentar din partea PNL, banii fiind folosiți în campania electorală. Aceste sume au fost menționate, ca datorii, în declarația de avere a acesteia din 6 februarie 2020, depusă în calitate de consilier la Cancelaria prim-ministrului și de consilier local la Consiliul Local al Municipiului Focșani. Scadența plății datoriei era anul 2019.

Interesant este că în declarațiile de avere completate ulterior de Ana Maria Dimitriu aceste datorii nu mai figurează, deși din analiza veniturilor declarate nu rezultă capacitatea de a le restitui.

În prezent, Ana Maria Dimitriu ocupă funcția de viceprimar al municipiului Focșani, iar conform declarației de avere completată în această calitate, la data de 10 iunie 2022, aceasta menționa că nu are nicio datorie neachitată și că în anul fiscal precedent a realizat un salariu de 128.718 lei ca viceprimar și o indemnizație de consilier local de 2.190 de lei.

3,3 milioane de lei, profit de pe urma firmelor

Revenind la situațiile financiare declarate recent de Ion Ștefan, zis „Grindă”, acesta arată că a încasat, în ultimul an fiscal, dividende în sumă totală de 3.279.330 de lei, din care 2.416.562 de lei de la SC Balcanic Prod SRL și 862.768 de lei de la Balcanic CPP SRL. Acești bani nu se regăsesc în conturi bancare, deoarece deputatul nu menționează niciun astfel de mijloc de economisire.

La capitolul imobiliar, Ion Ștefan arată că deține 10.122 de metri pătrați de teren arabil și 4.863,3 metri pătrați de teren intravilan, precum și două case în Holboca și Focșani, una de 130 de metri pătrați și a doua de 524 de metri pătrați.

Pe lângă dividendele la care am făcut referire mai sus, Ion Ștefan a realizat, în ultimul an fiscal, un salariu de deputat de 131.412 lei pe an și chirii în cuantum de 1.200 de lei. Soția sa, Mirela Ștefan, salariată a SC Balcanic Prod SRL, a câștigat 16.956 de lei pe an.

Ion Ștefan deține părți sociale în cuantum de 60.500 de lei la Balcanic Prod SRL, Balcanic CPP SRL, Balcanic Stretch SRL și Balcanic BOOP SRL. Potrivit declarației de interese, „Grindă” este membru al Asociației „Frații Ștefan” Vrancea și membru fondator al partidului Forța Dreptei, formațiune condusă de Ludovic Orban.

Fostul trezorier al PNL a încasat dividende de aproape o jumătate de milion de lei

Un alt deputat, ex-membru PNL și coleg de guvernare cu Ion Ștefan, menționează venituri importante din dividende realizate în ultimul an fiscal. Este vorba despre Antonel Tănase, fost secretar general al guvernului Orban și ex-trezorier al PNL, devenit, după alegerile interne din PNL din 2021, deputat neafiliat. Acesta menționează 444.500 de lei dividende încasate de la SC Cont Consulting Servicii SRL, de la SC Cont Consulting Servicii Audit SRL și de la SC Topfin Consulting SRL.

Antonel Tănase a completat ultima sa declarație de avere în data de 8 iunie 2023, document în care se regăsesc un teren intravilan la Chiajna, cu suprafața de 360 de metri pătrați, și o casă de locuit de 152 de metri pătrați. Deputatul a investit 2.640 de lei în acțiuni la cele trei companii aducătoare de dividende și a împrumutat o persoană, pe nume Ionel Tănase, cu suma de 78.000 de lei.

Conform declarației de interese, Antonel Tănase este membru în CECCAR, CC Fiscali și ANEVAR București, este trezorier al Forței Dreptei și președinte interimar al Forța Dreptei București.

În același document sunt menționate trei contracte pe care SC Cont Consulting Services SRL le derulează cu entități publice. Un contract care expiră la 1 septembrie 2023, în valoare de 120.000 de lei, încheiat cu Arcadia 2000 SA, un contract care expiră în 31 decembrie 2023, în valoare de 48.000 de lei, încheiat cu CENAFER, și un contract care expiră tot la 31 decembrie 2023, încheiat cu ORDA, în sumă de 60.000 de lei.

