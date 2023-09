Inculpata Macovei și-a asigurat dublarea pedepsei: a lovit și victima, și procurorul

Motociclistul care i-a căzut victimă a suferit răni serioase, ce au necesitat 110 – 120 de zile de îngrijiri medicale, arată că Monica Macovei nu l-a contactat niciodată, nici direct, nici indirect, din ziua accidentului. Mai mult, fostul ministru al Justiției a încercat să arunce întreaga responsabilitate pe umerii victimei, însă procurorii au constatat, în actul acuzării, că Macovei circula, într-o zonă cu pericol extrem, cu 115 km/h, iar, în momentul impactului, viteza mașinii sale era de 73 km/k. Lipsa acordului de recunoaștere a vinovăției îi reduce, până la anulare, șansele Monicăi Macovei de a beneficia de o pedeapsă mai blândă sau de amânarea executării acesteia, în cazul în care judecătorii vor constata vinovăția acesteia.

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța au trimis-o în judecată, în stare de libertate, pe Monica Macovei, fostul ministru al Justiției având calitatea de inculpată și fiind acuzată de vătămare corporală din culpă, ca urmare a accidentului rutier pe care l-a provocat în data de 8 octombrie 2022, pe șoseaua care leagă Vama Veche de Mangalia.

Conform rechizitoriului, Monica Macovei, care se afla la volanul unui autoturism Suzuki Vitara, circula pe DN 29, iar, în apropierea municipiului Mangalia, din cauza pătrunderii pe contrasens, a intrat în coliziune cu motocicleta condusă de Constantin Ilie, provocându-i acestuia leziuni care au necesitat 110 – 120 de zile de îngrijiri medicale, punându-i viața în primejdie.

Procurorii arată că viața victimei a fost pusă în primejdie, prin producerea unui traumatism complex, membrul inferior stâng fiind reprezentat de dilacerare musculară a coapsei și gambei, a unei fracturi cu avulsie condil femural extern și a unei hemoragii externe subsecvente, leziuni ce au necesitat, în condiții de urgență, intervenția medico-chirurgicală multidisciplinară și tratament complex pentru menținerea funcțiilor vitale. Aceste leziuni au necesitat, de asemenea, între 110 și 120 de zile de îngrijiri medicale, cu suspiciunea survenirii unor complicații, pacientul urmând să fie reexaminat clinic medico-legal la aproximativ un an de la producerea accidentului, pentru a se putea face aprecieri cu privire la celelalte consecințe prevăzute de legea penală.

Motociclistul nu a avut timp să se ferească

Mai exact, la acest moment, Monica Macovei este judecată pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, riscând o pedeapsă cuprinsă între 6 luni și 3 ani de închisoare sau amendă penală, însă, în caz de agravare a stării de sănătate a victimei, se poate ajunge până la o pedeapsă cuprinsă între 2 și 7 ani de închisoare.

În actul acuzării se arată că starea de pericol a fost declanșată de inculpata Monica Macovei, în momentul în care a pătruns cu autoturismul Suzuki Vitara pe sensul de mers Mangalia – 2 Mai. „Constantin Ilie nu putea evita și nici nu putea preveni producerea accidentului, (…), întrucât nu a dispus de suficient timp de reacție, viteza sa de deplasare neavând legătură de cauzalitate cu producerea accidentului”, se mai menționează în acest rechizitoriu.

Anchetatorii precizează că Monica Macovei „putea preveni producerea accidentului, dacă nu ar fi pătruns cu autoturismul pe culoarul de deplasare al motocicletei. Producerea accidentului a fost determinată de pătrunderea autoturismului pe sensul opus direcției sale de deplasare, unde circula motocicleta Honda Varadero”.

La expertiza efectuată asupra mașinii Monicăi Macovei s-a stabilit că, la momentul impactului, fostul ministru al Justiției se deplasa cu o viteză de 76 kilometri la oră, dar că, cu doar câteva secunde înainte, viteza fusese de 115 kilometri la oră, cu toate că impactul s-a produs pe un sector de drum aflat într-o curbă extrem de periculoasă”.

L-a luat pe „nu” în brațe

În declarația dată în fața procurorilor, Macovei a susținut că motociclistul circula pe banda a doua a direcției lui de deplasare, deși nu se afla în depășirea altui vehicul de pe banda întâi. Fostul ministru a adăugat că roțile mașinii sale nu au depășit sensul ei de mers și spune că motocicleta a lovit anvelopa și aripa stânga față a mașinii, după care motociclistul a izbit parbrizul cu capul. Macovei susține că nu s-a apropiat de victima întinsă pe asfalt, deoarece se strânseseră mai multe persoane în jurul ei, care au sunat la 112.

În aceeași zi, Macovei a postat pe contul ei de socializare un mesaj, în care a scris că „astăzi, am fost parte a unui accident rutier (…). Conducând de la 2 Mai spre Mangalia, pe banda mea, nu pe contrasens, un motociclist a intrat din plin în aripa stânga a mașinii, moment în care airbags s-au declanșat, cauciucul din stânga față s-a spart. Nu am pierdut controlul mașinii nicio secundă. Urmare a spargerii cauciucului, mașina a mers încet spre stânga, oprindu-se într-un scuar mic, cu vegetație. Sper ca motociclistul să își revină. De câteva ore încerc să obțin informații despre starea lui”. Se pare, însă, că grija pentru victimă s-a risipit rapid, lucru constatat și de către motociclist, care, în declarația pe care a dat-o în fața anchetatorilor, a susținut că „în perioada scursă de la producerea accidentului, nu am fost contactat nici direct, nici indirect, de Monica Macovei”.

Și-a dat anchetatorii și victima în judecată, după care a încercat să se înțeleagă cu aceștia

Cu toate acestea, victima a interacționat, incidental, cu Monica Macovei, deoarece, în noiembrie 2022, fostul ministru al Justiției a dat în judecată atât Parchetul Curții de Apel Constanța, cât și victima Constantin Ilie, acuzându-l pe procuror de proasta gestionare a probelor, solicitând o nouă expertiză a mașinii. Dosarul, în care calitate de pârât avea inclusiv victima, a fost înregistrat la Judecătoria Sectorului 4, instanță care, în 24 noiembrie 2022, a respins cererea Monicăi Macovei ca inadmisibilă.

Inculpata nu s-a lăsat și a formulat apel, la Tribunalul București. Nici a doua instanță nu i-a dat dreptate, respingându-i, în 11 ianuarie 2023, apelul ca nefondat. Mai mult, judecătorii au obligat-o pe Monica Macovei să-i plătească victimei Constantin Ilie, pe care o chemase în judecată, suma de 2.000 de lei reprezentând cheltuieli de judecată ocazionate de onorariul avocatului.

La începutul acestei luni, Monica Macovei a realizat, în cele din urmă, că atitudinea procesuală adoptată îi va crea mari probleme, decizând să înainteze către procurorul de caz, pe care îl dăduse în judecată, o cerere pentru încheierea unui acord de recunoaștere a vinovăției. Procurorul nu a fost de acord, i-a respins cererea și a trimis-o pe inculpată în judecată pe calea uzuală. Acest lucru înseamnă că, dacă va fi găsită vinovată, Monica Macovei nu va putea beneficia de o reducere a pedepsei, de amânarea executării pedepsei sau de înlocuirea pedepsei cu una mai blândă.