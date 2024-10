Nelu Tătaru, urmărit penal pentru mită. Liberalii l-au scos imediat din cursa electorală pentru Parlamentul României

Cu 46 de zile înaintea alegerilor prezidențiale și parlamentare, deputatul PNL Nelu Tătaru, fostul ministru al Sănătății din timpul pandemiei de Covid-19, a fost ridicat de DNA de la Spitalul din Huși, fiind adus la procuratură, pentru a fi audiat într-un dosar de corupție. Conform unor surse judiciare, Nelu Tătaru ar fi acuzat că ar fi luat mită de la pacienți, sub formă de sume mici de bani sau produse agricole, constând în ouă, găini și rațe.

Oficial, procurorii DNA susțin că procurorii Serviciului Teritorial Iași au dispus efectuarea urmăririi penale față de Nelu Tătaru, medic specialist în cadrul Blocului Operator al Spitalului Municipal „Dimitrie Castroian” din Huși, județul Vaslui, și deputat în Parlamentul României, acesta deținând calitatea de suspect, pentru infracțiunea de luare de mită în formă continuată. Dosarul ar conține nu mai puțin de 57 de acte materiale.

Anchetatorii arată, în actul de urmărire penală, că, în perioada 3 aprilie – 12 iulie 2024, în calitate de medic specialist, Nelu Tătaru ar fi primit cu titlu de mită sume de bani cuprinse între 100 și 500 de lei, precum și bunuri alimentare, de la 45 de persoane, pacienți și aparținători, „în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor sale de serviciu în calitate de medic specialist, respectiv intervenții chirurgicale, consultul pacienților prin eliberarea de rețete medicale”.

Deputatului i-a fost adusă la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile reținute în sarcina lui, procurorii adăugând că în această cauză se mai efectuează urmărirea penală și cu privire la alte 27 de persoane care au calitatea de suspecți, acuzați de săvârșirea infracțiunii de dare de mită.

Conform DNA, procurorii au efectuat, în cursul zilei de ieri, și percheziții la sediul unei farmacii deținută de soția lui Nelu Tătaru.

Deputatul medic suspect: „Sunt nevinovat”

Deputatul PNL a ieșit de la audieri fără nicio măsură preventivă instituită de DNA împotriva sa. „Nu am cerut și nu am condiționat niciodată actul medical, în condițiile în care mă cunoașteți, am fost ministru al Sănătății, apoi mi-am continuat activitatea de parlamentar”, a precizat Nelu Tătaru.

Parlamentarul susține că „în timpul meu, pentru pacienții mei, am făcut tot ce trebuie. Sunt nevinovat, mi-am făcut doar datoria de medic. Nu am solicitat și nu am condiționat actul medical. Aș vrea să văd și eu probele de la dosar, în special cele video despre care se vorbește”.

Conform articolului 72 din Constituția României, deputații și senatorii pot fi urmăriți și trimiși în judecată penală pentru fapte care nu au legătură cu opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului, dar nu pot fi percheziționați, reținuți sau arestați fără încuviințarea Camerei din care fac parte, după ascultarea lor.

Urmărirea și trimiterea în judecată penală pot fi făcute numai de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, iar competența de judecată aparține Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Doar în caz de infracțiune flagrantă, deputații sau senatorii pot fi reținuți și supuși percheziției, caz în care ministrul Justiției îl va informa neîntârziat pe președintele Camerei asupra reținerii și a percheziției. În cazul în care Camera sesizată constată că nu există temei pentru reținere, dispune imediat revocarea acestei măsuri. Articolul 23 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor prevede că deputații și senatorii pot fi chemați în fața organului de urmărire penală sau a instanței de judecată în calitate de martor.

DNA, specializată în „ouă” încă din mandatul lui Kovesi

Așa cum menționam mai sus, pe surse, rezultă că, pe lângă sumele de bani, Nelu Tătaru ar fi primit drept șpagă ouă, găini, alte păsări și diverse produse alimentare. Acest lucru amintește de unul dintre cele mai rușinoase dosare instrumentate de DNA, pe vremea Laurei Codruța Kovesi. Atunci, o femeie în vârstă de 72 de nai, din Rădăuți, pe nume Maria Cociorvan, a fost săltată de „mascați” de acasă și adusă la București, pentru a fi audiată în legătură cu o complicitate la cumpărare de influență în formă continuată. După audieri, femeia a fost lăsată pe stradă, la sute de kilometri de casă, fără niciun ban în buzunar.

În fapt, procurorii susțineau că, în perioada martie-aprilie 2014, Bogdan Ilarion Costică Bărbuță, judecător în cadrul Judecătoriei Rădăuți, a primit, inițial, produse alimentare (ouă), iar, ulterior, suma de 1.000 de euro de la Maria Cociorvan, „în schimbul promisiunii că va interveni pe lângă un alt judecător de la Judecătoria Rădăuți, pentru ca acesta să pronunțe o soluție favorabilă într-un dosar în care fiul inculpatei avea calitatea de reclamant”.

Procurorii mai susțineau că Maria Cociorvan ar fi fost sprijinită în aceste demersuri de Silvia Panțîru, o altă pensionară, acuzată și ea în acest dosar pentru complicitate la cumpărare de influență.

În aprilie 2017 și în 19 iulie 2024, Curtea de Apel Cluj și Înalta Curte de Casație și Justiție l-au achitat definitiv, în legătură cu aceste acuzații, pe judecătorul Bărbuță, pentru că fapta nu există, Maria Cociorvan, achitată la rândul ei, nu a mai apucat să afle verdictul, deoarece a decedat între timp.

Liberalii l-au executat, la rândul lor, politic

Conducerea Partidului Național Liberal a dispus, ieri, demiterea lui Nelu Tătaru din toate funcțiile deținute la nivelul conducerii partidului, atât la nivel central, cât și la nivel teritorial. În același timp, Nelu Tătaru nu va mai putea candida, din partea PNL, la alegerile parlamentare din data de 1 decembrie 2024, cu toate că el deschidea lista pentru Camera Deputaților, în circumscripția Vaslui.

Nelu Tătaru este parlamentar al Partidului Național Liberal, ales în Camera Deputaților la alegerile din anul 2020. Este președintele Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților și membru al Grupului pentru combaterea cancerului din Parlamentul României.

În legislatura 2012-2016, Nelu Tătaru a ocupat funcția de senator, ales, de asemenea, pe listele Partidului Național Liberal, iar, în martie 2020, a fost numit în funcția de ministru al Sănătății, în Guvernul condus de Ludovic Orban.

