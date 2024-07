Matematicianul Nicușor Dan s-a încurcat aproape penal în calcularea banilor din campania electorală

Autoritatea Electorală Permanentă a publicat, zilele trecute, Raportul din 18 iunie 2024, întocmit de mandatarul financiar coordonator al campaniei electorale a lui Nicușor Dan, la alegerile locale din 9 iunie 2024. Potrivit acestui document, Nicușor Dan ar fi obținut, oficial, venituri pentru această campanie electorală, în sumă totală de 660.000 de lei. Astfel, 40.000 de lei reprezintă venituri ale candidatului provenite din venituri proprii, la care se adaugă 140.000 de lei proveniți din donații, iar 480.000 de lei reprezintă cuantumul total al veniturilor electorale ale candidatului provenite din împrumuturi.

Studiind aceste cifre oficiale, înregistrate legal la AEP, se constată că situația nu se „pupă” cu cel puțin două surse de venituri de campanie care au făcut obiectul unor discuții ample în timpul campaniei electorale a lui Nicușor Dan. Prima sursă este chiar site-ul de campanie al candidatului independent, portalul „doneaza.nicusordan.ro/donate”, potrivit căruia, la data de 6 iunie 2024, Nicușor Dan a strâns pentru alegerile locale suma de 860.275 de lei, dintr-un total de 1.250.000 de lei, de la 3.458 de donatori”.

A doua sursă o constituie chiar declarația oficială a lui Nicușor Dan, făcută într-o conferință de presă pe care a susținut-o în data de 20 mai 2024, când acesta a precizat că „în precampanie am primit aproximativ 400.000 de euro. 100.000 de euro am primit de la USR și aproximativ 310.000 de euro din donații, de la circa 3.000 de oameni”.

Nu se știe ce a făcut cu banii

Nicușor Dan arăta, în aceeași conferință de presă, că „fiecare candidat are voie să folosească 660.000 de lei, iar statul dă această sună tuturor candidaților care au obținut 3%. Până acum, am împrumutat de la banca la care am cont o parte din această sumă”.

Scăzând cei 140.000 de lei prevăzuți în Raportul depus la AEP, ca provenind din donații, din suma de 860.275 de lei, care reprezintă totalul donațiilor primite, conform site-ului de donații al campaniei electorale, rezultă o diferență de 720.275 de lei despre care nu se știe dacă și de către cine a fost folosită și, mai ales, în ce scop.

De altfel, lucrurile sunt și mai puțin clare, atunci când studiem declarația de avere completată și depusă de Nicușor Dan la data de 14 iunie 2024, pe pagina de internet a Primăriei Capitalei. Conform acestui document, Nicușor Dan figurează cu un credit de la Garanti Bank, contractat în anul 2007 și scadent în anul 2032, de 100.000 de euro cu un împrumut de la Gențiana Dănilă, de 25.000 de euro, contractat în 2012 și scadent în 2025, și cu un împrumut de la Claudia Dan, de 25.000 de euro, contractat în 2022, cu scadență în 2025, care nu intră în contextul campaniei electorale din anul 2024.

Sunt declarate doar împrumuturile

De asemenea, Nicușor Dan mai declară alte trei împrumuturi care au legătură cu campania electorală pentru alegerile locale din data de 9 iunie 2024. Este vorba despre un împrumut de 100.000 de lei, de la Ionuț Cătălin Stanciu, contractat în 2024, cu scadență în 2024, despre un împrumut de 100.000 de lei de la Bogdan Cristian Stroe, contractat în 2024, cu scadență în 2024, și despre un împrumut de 100.000 de lei de la Claudia Dan, contractat în 2024, cu scadență în 2024. La acestea se adaugă un credit contractat, tot în 2024, de la BCR, cu scadență în 2029, în sumă de 180.000 de lei. Adunând valoarea acestor credite, rezultă 480.000 de lei, adică exact suma precizată în raportul înaintat Autorității Electorale Permanente ca provenind din împrumuturi.

De asemenea, mai este de precizat faptul că, în declarația de avere citată, Nicușor Dan nu face absolut nicio referire la donații. Nu apare nici măcar o mențiune la suma de 100.000 de euro, despre care Nicușor Dan preciza, în 20 mai, că reprezintă contribuția USR la campania lui electorală. La fel cum nu există nicio urmă a diferențelor de bani adunate din donațiile strânse cu ajutorul platformei on-line.

Mai mult, în declarația de avere, Nicușor Dan menționează existența a două conturi bancare. Primul este un cont deschis la BCR, din anul 2007, în care se mai regăsesc 31.194 de lei și care, teoretic, ar fi trebuit să fie locul de vărsământ al împrumutului luat de la BCR anul acesta. Al doilea cont a fost deschis la Banca Transilvania, în 2024, în care se mai regăsesc exact 203 lei. Concret, mai are 203 lei din cei 860.275 de lei adunați din donațiile online. Nu se știe unde este diferența de 860.072 de lei, care, dacă s-ar fi aflat în acest cont, a dispărut, deși, din documentele depuse la AEP, banii nu au fost folosiți în campania electorală.

Nici documentele referitoare la cheltuieli nu sunt edificatoare

Probleme similare se pot constata și la mențiunile din Raportul depus la AEP cu privire la modul în care au fost cheltuite de către Nicușor Dan fondurile de campanie. Potrivit acestui document oficial, Nicușor Dan a declarat că a făcut cheltuieli totale de 659.796,72 de lei, din cei 660.000 de lei declarați ca venituri de campanie, rămânând cu un rest de 203,28 lei, adică exact cât a trecut în declarația de avere că ar mai avea în contul de la Banca Transilvania.

Din acești bani cheltuiți, 185.531,71 lei s-au dus pe producția și difuzarea materialelor de propagandă electorală la radio, televiziune și în presa scrisă (37.863,6 euro). 198.000 de lei s-au dus pe producția și difuzarea materialelor de propagandă electorală on-line (40.408,2 euro). 196.000 de lei s-au dus pe cercetări sociologice (40.000 de euro). În mod paradoxal, 2.871,09 lei s-au dus pe afișe electorale (595,9 euro). 17.703,67 lei s-au dus pe broșuri, pliante și alte materiale de propagandă electorală tipărite (3.613 euro), 59.630,25 lei s-au dus pe închirierea de spații și echipamente și pe cheltuieli de protocol, pe organizarea de evenimente politice, pe transport, cazare, asistență juridică, consultanță și pentru plata mandatarilor financiari (12.169,44 euro), iar 60 de lei s-au dus pe comisioane bancare (12,24 euro).

Trăgând linie, cheltuielile declarate înseamnă 134.662,38 de euro, în condițiile în care, în conferința de presă susținută în 20 mai 2024, Nicușor Dan declara că a cheltuit „180.000 de euro pe panotajul stradal, între 150.000 și 180.000 de euro pe publicitatea online (postări pe Facebook și Google sponsorizate), 30.000 de euro pe sondaje. În rest, au mai fost plătite sume de bani pe filmări și alte servicii”, cu 225.337 de euro mai mult decât suma cheltuielilor declarate în raportul transmis către AEP.