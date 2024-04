Nicușor Dan, milionar din donați. Din 2016, a primit „cadou” 1.027.300 de lei. În 2024, vrea să dubleze suma

Raportul Autorității Electorale Permanente a înregistrat însă, pentru campania electorală din 2020 a lui Nicușor Dan, sume provenite din donații în cuantum de 66.700 de euro. „Independentul” Nicușor Dan este un obișnuit al donațiilor, el figurând, în declarațiile de avere pe care le-a depus începând cu anul 2016, cu sume primite „cadou” în valoare totală de 1.027.300 de lei. Din acestea, 241.000 de lei au fost donații pe care le-a încasat de la diverse persoane fizice între 2017 și 2019, pe vremea când era deputat în Parlamentul României, fără să participe, în calitate de candidat, la vreun scrutin electoral. De altfel, aceste donații au fost încasate fără ca plata să se fi făcut într-un cont bancar, deoarece, începând cu ianuarie 2017, rubricile „Active financiare” din declarațiile de avere completate de Nicușor Dan sunt absolut goale.

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, candidat independent pentru un nou mandat la conducerea Primăriei Municipiului București, susținut de USR, PMP și Forța Dreptei, stă la propriu cu mâna întinsă pentru fonduri de campanie. Edilul a anunțat, săptămâna trecută, că a lansat un site destinat campaniei sale electorale, denumit „nicusordan.ro”, unde a instalat un buton virtual pentru… donații.

„Cel mai important, acest site are un buton de donații. Și fac apel bucureștenilor să doneze pentru candidatul independent Nicușor Dan. Suma pe care am strâns-o, în 2020, prin donații a fost de 200.000 de euro. Anul acesta am strâns, până acum 150.000 de euro. Și țintesc la 450.000 de euro”, a precizat, săptămâna trecută, Nicușor Dan.

Cea mai interesantă informație, în afară de acea că Nicușor Dan cere bani pentru campania sa electorală, este că el susține public că în campania electorală din anul 2020, aferentă alegerilor pentru Primăria Capitalei, a strâns din donații suma de 200.000 de euro. În lei, această sumă înseamnă aproximativ 980.000 de lei.

Câți bani a primit din donații, în 2020, conform documentelor depuse la AEP

Ei, bine, Autoritatea Electorală Permanentă a publicat, în anul 2021, Raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Dan Nicușor Daniel, la procesul electoral din data de 27 septembrie 2020. Conform acestui raport, veniturile electorale declarate de Nicușor Dan cu acel prilej arată în felul următor: 326.800 de lei venituri provenite din donații și 94.700 de lei venituri provenite din împrumuturi, în total 446.000 de lei.

În același timp, cuantumul total al cheltuielilor, conform aceluiași document, a fost de 445.251 de lei, documentele astfel întocmite fiind depuse la AEP de Nicușor Dan, prin intermediul mandatarului financiar coordonator Adrian Ciocan.

De altfel, tot în 2021, Autoritatea Electorală Permanentă a mai publicat și Raportul privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Dan Nicușor Daniel, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020. Astfel, arată AEP, veniturile electorale au fost în cuantum de 446.000 de lei, din care 24.500 de lei din veniturile proprii ale candidatului, 326.800 de lei din donații și 94.700 de lei din împrumuturi, în timp ce cheltuielile electorale au fost în cuantum de 445.251,69 de lei. „Conform cererii de rambursare a cheltuielilor electorale depuse de către mandatarul financiar coordonator, cuantumul cheltuielilor electorale solicitate în cererea de rambursare a fost de 445.251,69 de lei”, se arată în acest Raport, la finalul căruia AEP precizează că echipa de control a validat această rambursare.

Discrepanțe majore între actele oficiale, lăudăroșenia din 2024 și declarațiile de avere

De la 200.000 de euro (980.000 de lei), cât susține, în 2024, Nicușor Dan că a strâns din donații în campania electorală din anul 2020, la suma de 326.800 de lei, cât rezultă din Raportul oficial al Autorității Electorale Permanente că a realizat Nicușor Dan din donații pentru aceeași campanie electorală, este o diferență de „numai” 653.200 de lei (133.306,12 euro).

Nu doar că aceste cifre nu se „pupă” între ele, dar niciuna dintre cele două valori nu se potrivește cu ceea ce a notat Nicușor Dan în prima sa declarație de avere, după ce a fost validat ca primar general al Capitalei, după alegerile din 27 septembrie 2020.

Astfel, în declarația de avere completată și publicată pe site-ul Primăriei Municipiului București la data de 15 iunie 2021, proaspătul edil Nicușor Dan preciza că, în anul fiscal anterior, a primit 11 donații pentru precampania și pentru campania electorală din anul 2020, în valoare totală de 381.300 de lei. Sumă mai mare cu 55.400 de lei decât cea menționată în Raportul Autorității Electorale Permanente, dar, ce să vezi, mai mică cu 598.700 de lei decât cea vehiculată, săptămâna trecută, chiar de Nicușor Dan cu privire la sumele pe care le-ar fi strâns din donații în anul 2020.

Revenind la declarația de avere din 15 iunie 2021, donatorii menționați de Nicușor Dan au fost: Florin Talpeș (194.000 de lei), Bogdan Micu (45.000 de lei), Alexandru Perian (72.800 de lei), Gheorghe Marius (15.000 de lei), Radu Roșu (10.000 de lei), Marius Popescu (18.500 de lei), Ovidiu Simion Liliac-Jarontz (10.000 de lei), Tudor Mihai Ioan Dimitriu (5.000 de lei), Radu Floricică (5.000 de lei), Teodora Patricia Constantinescu (3.000 de lei) și Alexandra Ana Maria Stan (3.000 de lei).

Rețeta succesului. „Bietul” deputat, sponsorizat de cetățeni cu 241.000 de lei

„Jurnalul” a centralizat un număr de 12 declarații de avere pe care Nicușor Dan le-a completat și depus, începând cu prima jumătate a anului 2016 și terminând cu mijlocul anului 2023, în calitățile de candidat, ulterior de deputat și, mai târziu, de primar general al Capitalei. În aceste documente, actualul candidat independent susținut de USR, PMP și Forța Dreptei pentru un al doilea mandat de edil general al Bucureștiului a precizat că a primit donații în sumă totală de 1.027.300 de lei.

405.000 de lei este suma primită ca donație de Nicușor Dan, în calitate de candidat la Primăria Capitalei la alegerile din anul 2016. Această sumă reiese din cuprinsul declarațiilor de avere completate și depuse în 25 aprilie 2016, în calitate de candidat pentru alegerile locale, respectiv din 19 ianuarie 2017 și 15 iunie 2017, ca proaspăt deputat ales în Parlamentul României. Astfel, în documentul din 25 aprilie 2020, Nicușor Dan menționa că a primit donații în valoare de 120.000 de lei pentru precampania și campania electorală, din care 10.000 de lei au provenit de la SC Panotaj Expert SRL și au constat în bani pentru studii sociologice, 100.000 de lei au fost donați de Nicolae Christopher Rațiu, iar 10.000 de lei au fost donați de Marian Dan Alecsiu. În declarația de avere din 19 ianuarie 2021, Nicușor Dan a mai specificat doar donația de 10.000 de lei, primită de la SC Panotaj Expert SRL.

În schimb, conform declarației de avere din 15 iunie 2017, există 11 donații pentru precampania electorală și electorală, în valoare totală de 255.900 de lei, la care se adaugă o donație despre care nu se specifică faptul că ar avea legătură cu alegerile, în valoare de 10.000 de lei. Cu excepția unui singur donator nominalizat în clar, anume SC Otepas SRL, cu o valoare de 4.500 de lei, toți ceilalți donatori au fost anonimizați în documentul citat.

Finanțatorii, anominizați în aceste documente

Însă cu adevărat neobișnuit este faptul că Nicușor Dan a primit donații de 241.000 de lei, în timp ce își exercita funcția de deputat în Parlamentul României, într-o perioadă în care nu a existat niciun scrutin electoral la care actualul primar general al Capitalei să fi participat în calitate de candidat.

Concret, în declarația de avere din 15 iunie 2018, Nicușor Dan scrie că a încasat o donație, de la un donator anonimizat, în cuantum de 30.000 de lei. În declarația de avere din 15 iunie 2019, deputatul Nicușor Dan scrie că a încasat, de la un donator anonimizat, suma de 130.000 de lei. Apoi, în declarațiile de avere completate în 15 iunie 2020, 15 iulie 2020, 17 noiembrie 2020, toate în calitate de deputat, și 19 noiembrie 2020, în calitate de abia validat primar general al Capitalei, Nicușor Dan notează că a primit donații de 81.000 de lei, din care 76.000 de lei de la Florin Talpeș și 5.000 de lei de la Marius Marin.

De asemenea, conform declarației de avere din 15 iunie 2021, Nicușor Dan a mai primit donații, așa cum am arătat mai sus, de 381.300 de lei, în calitate de candidat pentru funcția de primar general al municipiului București, la scrutinul din 27 septembrie 2020.

În declarațiile de avere din 15 iunie 2022 și 15 iunie 2023, aceasta fiind și ultima publicată până în prezent, Nicușor Dan nu mai menționează nicio sumă primită ca donație.

Banii, încasați, în condițiile în care nu este menționat niciun cont sau depozit bancar

Un alt aspect interesant este că, în toate aceste declarații de avere citate mai sus, Nicușor Dan nu precizează existența, pe numele său, a unui cont sau depozit bancar. Cu o singură excepție, mai exact a declarației de avere din 25 aprilie 2016, când a menționat „proprietatea” a patru conturi bancare deschise unul în 2004, al doilea în 2011 și ultimele două în 2007, la BCR și Garanti Bank, unde ar fi depus: 44.509 lei, zero lei, minus 40 de lei, respectiv zero lei.

În declarația de avere din 19 ianuarie 2017, la capitolul „Active financiare”, adică depozite și conturi bancare, rubricile sunt necompletate. Același lucru se constată în declarațiile de avere din 16 iunie 2017, 15 iunie 2018, 14 iunie 2019, 15 iunie 2020, 15 iulie 2020, 17 noiembrie 2020, 19 noiembrie 2020, 15 iunie 2021, 15 iunie 2022 și 15 iunie 2023.

Astfel stând lucrurile, este absolut justificată întrebarea, pe de o parte, în ce manieră a încasat Nicușor Dan donațiile în sumă totală de 1.027.300 de lei, primite în toată această perioadă, și, pe de altă parte, cum a fost restituită de către Autoritatea Permanentă, în 2020, suma de 445.961 de lei, cheltuită de Nicușor Dan în campania electorală de acum patru ani.

