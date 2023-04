Nicușor Dan a băgat primii 70.000 € în campania electorală

Una dintre companiile care livrează aceste produse a tipărit, în campania electorală din anul 2020, pentru candidatul Nicușor Dan, mai multe pliante folosite sub culorile PNL, pentru a-i promova imaginea actualului edil general. O altă firmă implicată în aceste contracte a prestat, în 2021, pentru Societatea de Transport București, servicii de colantare și decolantare a afișajelor publicitare. La finalul anului trecut, aceeași Primărie Generală a Capitalei a comandat agende și calendare, în valoare de 37.000 de euro, de la o tipografie abonată la contractele Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, patronată de Emil Boc.

Afacerea a fost pusă la cale de Primăria Capitalei încă din data de 6 decembrie 2022, când a publicat pe SEAP un anunț de participare, în vederea achiziției de materiale promoționale, a căror necesitate invocată a fost aceea de utilizare „în cadrul campaniilor desfășurate prin intermediul Direcției de Mediu – Serviciul Ecologie Urbană).

Este vorba despre produse promoționale, împărțite în trei loturi. Astfel, primul lot, pentru care Primăria Capitalei era dispusă, conform respectivului anunț, să cheltuie nu mai puțin de 139.500 de lei fără TVA, constă în 1.000 de șepci, 1.000 de tricouri polo din bumbac 100% ambalate individual, 1.000 de perechi de mănuși de lucru, 500 de „rucsaci sport”, 2.330 de baloane cu latex imprimate cu animale sălbatice, 500 de baloane cu latex imprimate cu câini și 300 de pelerine impermeabile de culoare verde cu glugă.

Al doilea lot, a cărui valoare estimată inițial se ridica la 29.550 de lei fără TVA, constă în 500 de pixuri, 500 de markere de colorat pentru desen, 535 de blocuri de desen format A3 și 500 de creioane colorate. Iar lotul al treilea, estimat la 12.300 de lei fără TVA, constă în 300 de seturi cu patru miniunelte pentru grădină, cu corp de oțel și mâner din lemn, colorat natural.

Pretextul achiziției – calendarul ecologic

Potrivit caietelor de sarcini aferente fiecărui lot în parte, aflăm că obiectul oficial al achiziției acestor materiale promoționale, a căror valoare totală estimată a fi cheltuită se ridica, inițial, la 180.350 de lei fără TVA, respectiv la 214.616,5 lei cu TVA inclusă (43.800 de euro), din bugetul Capitalei, „îl reprezintă furnizarea de materiale promoționale ce vor fi distribuite în cadrul evenimentelor din calendarul ecologic, cum ar fi Ziua Pământului, Ziua Păsărilor și Arborilor, Ziua Mondială a Mediului, Ziua Mondială a Animalelor sau Ziua Internațională a Zonelor Urbane”.

Aceste evenimente, în mod paradoxal, se întind pe mai multe perioade din acest an, prilej numai bun pentru Nicușor Dan să-și facă publicitate. Astfel, Ziua Pământului are loc pe 23 aprilie, iar Ziua Mondială a Păsărilor și Arborilor are loc pe 10 mai. Ziua Mondială a Mediului are loc pe 5 iunie, Ziua Mondială a Animalelor are loc pe 4 octombrie, iar Ziua Internațională a Zonelor Urbane are loc pe 8 noiembrie.

Prestatorul principal a lucrat pentru candidatul Nicușor Dan

Pentru achiziția acestor produse, Primăria Capitalei a organizat o procedură simplificată de selecție de oferte, primul lot fiind adjudecat, în baza contractului nr. 272 din 5 aprilie 2023, de către compania SC Top Line Creative SRL, pentru 113.114 lei fără TVA, respectiv 134.605,7 lei cu TVA inclusă (27.450,5 euro). Potrivit datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, SC Top Line SRL Buftea are, în prezent, drept asociat unic pe Raluca Ioana Jugravu. Compania este una și aceeași cu cea care, în anul 2020, a tipărit pentru Nicușor Dan, în campania electorală pentru alegerile locale, 5.000 de pliante electorale. Aceste pliante au apărut chiar și într-un videoclip al cărui protagonist a fost actorul Mihai Călin, care îl promova pe candidatul Nicușor Dan. Mai mult, o pare din aceste pliante au fost tipărite pe fond galben – culoarea PNL – și conțineau sloganul „Împreună pentru noul București”.

Celelalte două loturi au fost adjudecate, la data de 3 aprilie 2023, pentru 19.833,4 lei cu TVA, respectiv pentru 12,898,4 lei cu TVA, de către societatea Unique Promo SRL, deținută de Violeta Daniela Tudose. Compania apare cu mai multe contracte, inclusiv unul din 2021, încheiat cu Societatea de Transport București (STB), entitate aflată, de asemenea, în subordinea lui Nicușor Dan, pentru prestarea de servicii de colantare și decolantare a mai multor module publicitare.

Din același ciclu, s-au mai cumpărat agende și calendare de 37.000 de euro

Reamintim că aceeași Primărie Generală a Capitalei, condusă de Nicușor Dan, a simțit nevoia, în data de 22 decembrie 2022, să achiziționeze materiale promoționale, pretextând că sunt necesare în relația cu… Corpul Diplomatic.

Este vorba despre agende, dintre care unele cu coperți din piele, cu toc din lemn și călimară, la care se adaugă 1.300 de calendare de birou. Suma totală plătită pe aceste materiale se ridică la 110.677,1 lei cu TVA, în condițiile în care autoritatea contractantă a pus la bătaie un buget estimat de 180.960,3 lei cu TVA pentru achiziție. Agendele și calendarele vor fi livrate de o tipografie din Târgu Jiu, care a derulat, în ultimii patru ani, contracte privind tipărirea unor reviste pentru Primăria Cluj-Napoca, Primăria Municipiului Timișoara, CSM sau Registrul Auto Român.

