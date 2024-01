Victor Ponta și-a programat să trăiască peste 100 de ani

Sub administrarea Geaninei Cristina Pușcașu, compania lui Ponta a înregistrat, în 2021 și 2022, profituri nete totale de peste 1,06 milioane de euro. Mișcarea a avut loc la finalul anului trecut, când Victor Ponta a decis să meargă separat de PSD la alegerile europarlamentare din acest an, în ciuda apropierii pe care o are față de actualul președinte social-democrat, Marcel Ciolacu, care l-a și numit, în vara trecută, consilier onorifc la Cancelaria Prim-Ministrului. În 14 ianuarie, Pro România și-a prezentat lista proprie cu care va merge la alegerile pentru Parlamentul European, listă deschisă de însuși Victor Ponta, în ciuda faptului că, în sondajele de opinie, partidul se află în coada clasamentului, pendulând între 1 și 2 procente.

Potrivit unei încheieri de la Registrul Comerțului din data de 18 decembrie 2023, în compania SC VP Projects Advisers SRL, patronată de către fostul premier Victor Ponta, a avut loc o mișcare mai mult decât interesantă. Atunci, acționarul unic al firmei, Victor Viorel Ponta, a luat prima decizie pe anul trecut legată de această companie, și, în calitate de unic asociat, a dispus revocarea din funcția de administrator a Geaninei Cristina Pușcașu, numindu-se pe el însuși în această funcție, pentru o perioadă de 59 de ani (VEZI FACSIMIL).

Mișcarea are loc într-un context politic dificil, în care Victor Ponta pare că a decis ca, pentru anul 2024, să acționeze independent, atât în ceea ce privește rândurile de alegeri care vor urma, cât și business-ul în sine. Însă decizia de a-și concedia administratorul este una care nu ține, pare-se, cont de profiturile pe care compania fondată de Victor Ponta i le-a generat fostului premier, sub mandatul de administrator al Geaninei Cristina Pușcașu.

Profituri de 5,2 milioane de lei, în doi ani

Geanina Cristina Pușcașu este fosta consilieră a lui Victor Ponta, la Palatul Victoria, implicată, alături de un fost secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Bogdan Tohăneanu, în reprezentarea unei companii turcești cu interese în România.

Conform bilanțurilor contabile depuse de SC VP Projects Advisers SRL, care a fost înființată în anul 2021 de Ponta, afacerea a produs pentru fostul premier social-democrat dividende lunare de 253.443 de lei, de două ori mai mult decât indemnizația încasată de președintele României.

Astfel, în 2021, forma în cauză a avut o cifră de afaceri de 2.262.530 de lei și a încasat venituri de 2.901.400 de lei. A cheltuit 720.355 lei și a realizat un profit net de 2.154.637 lei. În 2022, compania, care a crescut numărul salariaților de la 3 la 7, a înregistrat o cifră de afaceri de 3.915.953 de lei, a încasat venituri de 3.825.726 de lei, a cheltuit 749.480 de lei și a realizat un profit net de 3.041.318 lei. Adunate, profiturile nete încasate de SC VP projects Advisers SRL ajung, în cei doi ani în care compania a fost administrată de Geanina Cristina Pușcașu, la 5.195.955 de lei, adică 1.060.399 euro.

Firma lui Victor Ponta se ocupă cu activități de consultanță pentru afaceri și management și funcționează la domiciliul fostului prim-ministru.

Legături politice și internaționale

Revenind la Geanina Cristina Pușcașu, de precizat este că aceasta a fost consilier la Cancelaria premierului Victor Ponta, dar a făcut parte și din consiliile de administrație ale Fondului Național de Garantare a Creditului pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii și Companiei Naționale de Aeroporturi București.

În 2019, fostul administrator al firmei lui Ponta a finanțat campania electorală a partidului Pro România pentru alegerile europarlamentare de la acel moment cu suma de 1,5 milioane de lei, bani pe care Geanina Cristina Pușcașu i-a împrumutat.

Aceeași fostă administratoră a SC VP Projects Advisers SRL face parte din structura actionariatului SC Cireșe SRL, alături de soția lui Victor Ponta, Daciana Octavia Sârbu, și de Miruna Tohăneanu, soția lui Bogdan Tohăneanu, fost secretar de stat în MAI în mandatul de premier al lui Victor Ponta. Tohăneanu a candidat, în anul 2020, la Camera Deputaților pe listele partidului Pro România și a contribuit la campania electorală a formațiunii conduse de Victor Ponta cu suma de 36.500 de lei.

Surse din piață afirmă că Gianina Cristina Pușcașu și Bogdan Tohăneanu ar fi reprezentat, neoficial, interesele familiei Cengis, apropiată de președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, familie care deține în România Eti Bakir As, companie care a preluat, tot în anul 2021, printr-o licitație organizată de statul român, activele fabricii de cupru Moldomin.

Sondajele de opinie dau Pro România la 1-2 % din intenția de vot

Nu doar mișcările din afaceri ale lui Ponta sunt interesante, dar și cele politice. La mijlocul lunii ianuarie, Biroul Executiv al Pro România, formațiune înființată de fostul premier, după ce a fost exclus din PSD în 2017, a decis că partidul să participe cu liste proprii la alegerile pentru Parlamentul European din data de 9 iunie 2024. Cap de listă este însuși Victor Ponta, iar pe poziția a doua se află Corina Crețu.

În vara anului trecut, Victor Ponta a fost numit de către Marcel Ciolacu în funcția de consilier onorific al prim-ministrului în domeniul relațiilor internaționale, funcția nefiind remunerată. La finalul anului trecut, într-un interviu televizat, Ponta a precizat că, în ciuda apropierii de actualul premier social-democrat, nu va reveni în PSD, nici nu va candida, la alegerile din 2024, pe listele partidului pe care l-a condus în calitate de președinte și că Pro România va merge separat la viitoarele alegeri, cu liste proprii.

Deciziile lui Victor Ponta de a-și administra singur, în următorii 5 de ani, afacerea din domeniul consultanței, dar și de a candida separat de PSD pentru alegerile europarlamentare vin, însă, într-un context în care Pro România se află în coada clasamentului în toate sondajele de opinie realizate, în ultima perioadă, de cele mai importante case de cercetare sociologică. Conform sondajelor CURS, realizate, lunar, în 2023, prin care a fost cercetată intenția de vot a românilor, fie în perspectiva organizării unor alegeri locale, fie în perspectiva organizării unor alegeri parlamentare sau chiar în perspectiva unor alegeri europarlamentare, partidul condus de Victor Ponta gravitează în jurul a 1-2 %. Spre exemplu, în ultimul sondaj CURS, din ianuarie 2024, Pro România nu este creditată cu mai mult de 1% în intenția de vot pentru alegerile europarlamentare.

La alegerile pentru Parlamentul European, din 26 mai 2019, Pro România a obținut un scor de 6,44% și două mandate în Legislativul de la Bruxelles. Atunci, partidul a candidat cu o listă de 33 de persoane.

