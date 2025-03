Ultimii patru prezidențiabili validați: o jumătate de milion de metri pătrați de teren, apartament vândut în rate, pensie specială de 4.400 de euro

Ultimii patru validați intră în bătălie, etalându-și averile, una mai interesantă decât alta. Daniel Funeriu este un mic latifundiar, cu terenuri de o jumătate de milion de metri pătrați în proprietate. Dar și cu depozite bancare „doldora”, inclusiv de yeni japonezi. Generalul Silviu Predoiu arată că, anul trecut, a încasat o pensie specială de 4.437 de euro pe lună. Anamaria Gavrilă, șefa POT, își vinde un apartament în rate. Iar Sebastian Constantin Popescu, înscris pentru a doua oară în bătălia pentru Palatul Cotroceni, validat de BEC, dar față de care a fost sesizat și Parchetul, nu a încasat niciun fel de venituri în ultimii doi ani fiscali.

Ultimii candidați validați de către Biroul Electoral Central, pentru a participa la cursa electorală a alegerilor prezidențiale din luna mai a anului 2025, își etalează, la rândul lor, averile și banii pe care i-au încasat în ultimul an fiscal.

Este vorba despre patru concurenți, dintre care doi au participat și la alegerile prezidențiale anulate de către Curtea Constituțională din cursul toamnei anului 2024. Însă există și personaje care, deși nu sunt o noutate pe scena politică, se află la prima lor experiență de prezidențiabil.

Unul dintre aceștia este Daniel Funeriu, fost ministru al Educației în timpul guvernării Boc-Băsescu. Acesta și-a depus la Biroul Electoral Central candidatura la alegerile prezidențiale ca independent. Iar potrivit declarației de avere pe care a depus-o la dosar și care, astfel, a devenit publică, îl prezintă pe Funeriu ca fiind un mic latifundiar. Concret, la capitolul „terenuri”, candidatul independent menționează faptul că are în proprietate, începând cu anul 2006, două terenuri agricole, în suprafață totală de 500.000 de metri pătrați. Primul se întinde pe 305.000 de metri pătrați, iar al doilea pe 195.000 de metri pătrați.

Mai mult, Daniel Funeriu mai precizează că, anul trecut, a primit cu titlu de donație două apartamente la Timișoara. Unul are suprafața de 55 de metri pătrați, iar celălalt 124 de metri pătrați. La acestea, se adaugă o casă de locuit în Germania, cu suprafața de 230 de metri pătrați, cu un local tehnic și cu o curte de 964 metri pătrați, dobândite în anul 2012, prin contract de vânzare-cumpărare.

Colecție impresionantă de autoturisme

Daniel Funeriu dă clasă contracandidaților săi la capitolul vehicule. Are, prin contracte de vânzare-cumpărare, un Jaguar XJ6 fabricație 1996, un Jaguar S fabricație 2005, o Mazda CX5 fabricație 2019 și un Audi A6 fabricație 20023, pe care politicianul a plătit 37.000 de euro, la care se adaugă un autoturism Renault Twingo, fabricație 2020, primit cu titlu de donație.

Candidatul mai declară o colecție de bijuterii, în posesia căreia a intrat în perioada 1994 – 2025, evaluată la 15.000 de euro, iar în conturi și depozite bancare precizează că are economii de 370.945 de euro, 48.441 de lei, 100 de dolari SUA, 15.500 de lei moldovenești și 1.300.000 de yeni japonezi.

Funeriu are acțiuni de 12.600 de euro la Nellea Systems (Franța), la UMC (Franța) și la Celindra (Elveția). Ca venituri realizate în ultimul an fiscal, candidatul independent arată că a încasat 138.000 de euro din consultanță acordată Gopagace, 20.000 de lei din consultanță acordată Informat, și 8.717 lei din consultanță acordată Oriensys. A mai încasat 2.500 de lei din arendă. Soția sa a încasat un salariu de 56.615 lei pe an de la Universitatea București și de 7.102 euro de la UMC.

Fost șef militar al SIE cu pensie de serviciu „babană”

Un alt candidat validat de către Biroul Electoral Central este fostul șef militar al Serviciului Român de Informații (SIE), generalul Silviu Predoiu. Acesta se află la a doua candidatură la alegerile pentru ocuparea celei mai importante funcții în statul român, iar, din declarația sa de avere care a fost depusă la dosarul de candidat, aflăm informații interesante.

Spre exemplu, aflăm că, anul trecut, a dobândit prin partaj voluntar cu sultă un teren intravilan în București, cu suprafața de 14,93 metri pătrați, și un apartament, tot în București, cu suprafața de 77,9 metri pătrați. Aceste proprietăți se adaugă unui teren intravilan de 1.162 de metri pătrați, cumpărat în anul 2021 în județul Dâmbovița, unui teren agricol de 50.000 de metri pătrați în județul Constanța, dobândit prin succesiune, și unei case de vacanță de 115 metru pătrați, construită în anul 2008 în județul Dâmbovița.

Silviu Predoiu deține două autoturisme, o Mazda CX5 fabricată în anul 2016, cumpărată, și un Fiat 860, fabricație 1967, dobândit prin succesiune. Iar, ca obiecte de valoare, generalul precizează o colecție de ceasuri evaluată la 7.000 de euro.

La capitolul venituri, declarația de avere a lui Silviu Predoiu vine cu informații și mai interesante. În ultimul an fiscal, candidatul la prezidențiale a încasat de la Casa de Pensii a MApN o pensie de serviciu în cuantum de 260.760 de lei, adică de 21.730 de lei pe lună (4.424,7 euro). Iar soția sa a încasat, tot în ultimul an fiscal, de la Casa de Pensii a Serviciului Român de Informații o pensie de serviciu în cuantum de 100.800 de lei, adică de 8.400 de lei pe lună (1.714.3 euro). În total, lunar, din pensiile speciale, soții Predoiu au încasat 6.149 de euro, adică 73.788 de euro pe an.

După cumpărările imobiliare în rate, apare moda vânzării de apartamente, tot în rate

Anamaria Gavrilă, președinta Partidului Oamenilor Tineri, care candidează în tandem cu George Simion, în locul lui Călin Georgescu, susține în declarația de avere e care a introdus-o în dosarul prezentat la Biroul Electoral Central că, anul trecut, și-a vândut un apartament în rate. Este vorba despre un imobil din Deva, pentru care, în 2024, a încasat o „arvună” de 14.224 de lei.

Lidera POT are, conform documentului citat, terenuri intravilane și agricole amplasate pe raza județului Hunedoara, dobândite prin contracte de vânzare-cumpărare sau primite în donație în anii 2021, 2022 și 2023, cu suprafața totală de 19.557 de metri pătrați. La acestea, se adaugă două apartamente în județul Hunedoara, cumpărate, primul în 2001, cu suprafața de 74 de metri pătrați, iar al doilea, în 2021, cu suprafața de 26 de metri pătrați, precum și o casă de locuit, tot în județul Hunedoara, cu suprafața de 563 de metri pătrați, achiziționată în anul 2020. Anamaria Gavrilă mai deține un autoturism Hyunday Kone Electric, fabricat în 2021.

Candidata „suveranistă” are economii în conturi și depozite bancare în cuantum total de 12.296 lei și 101.710 euro. Și a împrumutat trei persoane fizice cu suma de 9.500 de euro, în condițiile în care, din 2019, are datorii de 18.205 euro la ING, scadente în anul 2026.

La capitolul venituri, Anamaria Gavrilă susține că, în ultimul an fiscal, a încasat de la Camera Deputaților o indemnizație anuală de 129.868 de lei. Alte venituri au fost 9.450 de lei din chirii și 14.224 de lei din „vânzare apartament în rate”.

Candidatul care a declarat zero venituri încasate în 2023 și 2024 s-a înscris pentru a doua oară în cursă

Un alt candidat care își încearcă norocul a doua oară la alegerile prezidențiale, în nici o jumătate de an, este Sebastian Constantin Popescu. Dosarul său a fost validat de către BEC, dar, după această validare, tot BEC i-a făcut sesizare penală la Parchet.

Conform declarației de avere, Popescu susține că, în anul 2024, a dobândit 14 terenuri în județul Vâlcea, prin contract de întreținere, cu suprafața totală de 21.040 de metri pătrați. De asemenea, tot în 2024, a mai dobândit și o casă de locuit, cu suprafața de 78 metri pătrați, tot în județul Vâlcea și tot prin contract de întreținere.

În rest, candidatul nu mai are nimic, nici mașini, nici obiecte de valoare, nici conturi sau depozite bancare, nici plasamente sau investiții, nici datorii. Mai mult, în anul fiscal 2024, Sebastian Constantin Popescu nu a realizat niciun fel de venit. Iar, potrivit declarației de avere de anul trecut, când a candidat prima dată la alegerile prezidențiale, nici în anul 2023, nu a realizat vreun venit. Mai mult, Popescu este al doilea candidat din 2024, în afară de Călin Georgescu, care a declarat la Autoritatea Electorală Permanentă venituri și cheltuieli zero în campania electorală.

Biroul Electoral Central a sesizat Parchetul în vederea stabilirii autenticității listelor cu susținătorii care au însoțit candidatura lui Sebastian Constantin Popescu, propus de Partidul Noua Românie la funcția de președinte al României. Conform BEC, s-a remarcat faptul că în toate declarațiile pe proprie răspundere prin care se atestă veridicitatea semnăturile susținătorilor, la „Întocmit” figurează numele candidatului, iar o parte dintre aceste liste sunt întocmite într-o singură zi în mai multe localități aflate la distanțe considerabile una de cealaltă. BEC susține că nu are competența legală de a stabili dacă o listă de susținători a fost întocmită în fals, motiv pentru care a dispus transmiterea acestor documente către instituțiile abilitate.

Acuzații de fals se regăsesc și în contestația depusă la Curtea Constituțională împotriva deciziei BEC de înregistrare a candidaturii Anamariei Gavrilă la alegerile prezidențiale. Autorul contestației o acuză pe șefa POT de „suspiciune de fraudă electorală și de falsificarea listelor de semnături”, precum și de „“comportament extremist și instabilitate psihică, aducând injurii instituțiilor statului, televiziunilor, amenințând și șantajând atât în Parlament senatori, deputați sau membri ai Guvernului. Apoi, revenind în declarații, scuzându-se că a avut o stare de nervozitate necontrolată”. Contestația conține mai multe acuzații grave, printre care și folosirea în interes propriu a subvenției de la stat primită de POT.

Cine sunt cei care se vor lupta pentru a ajunge la Palatul Cotroceni

La alegerile prezidențiale din anul 2025, conform datelor centralizate de Biroul Electoral Central, după ce au fost soliuționate contestațiile, urmează să se alinieze la start 12 candidați. Anul trecut, în noiembrie, erau 14 candidați. Dintre acești 12 candidați, cinci au participat și la competiția electorală anulată, anul trecut, de către Curtea Constituțională.

Este vorba despre Elena Lasconi, din partea USR, are, în 24 noiembrie 2024, a obținut 1.772.500 de voturi (19,17%), calificându-se în turul al doilea, despre George Simion, liderul AUR, care în 24 noiembrie a luat 1.281.325 voturi (13,86%), calificându-se abia pe locul al patrulea, despre Cristian Terheș, liderul PNCR, care, în 24 noiembrie 2024, a obținut 95.782 voturi (1,03%), calificat pe locul 9, despre Sebastian Constantin Popescu, care a luat, în 24 noiembrie 2024, 14.683 de voturi (0,15%) și despre Silviu Predoiu, care la alegerile din 24 noiembrie 2024 a luat 11.246 de voturi (0,12%).

Ceilalți competitori sunt Nicușor Dan, Crin Antonescu, Victor Ponta, Lavinia Șandru, Johnt Ion Banu Muscel, Daniel Funeriu și Anamaria Gavrilă.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹