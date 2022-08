Primăria lui Mihai Chirica a cumpărat timbre de peste 100.000 de euro

Concret, este vorba despre un contract privind furnizarea de mape filatelice cu timbre, iar, potrivit unui anunț de atribuire publicat de către Primăria Municipiului Iași pe portalul SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice), aceste produse filatelice se referă la cinci titluri.

Primul titlu este „Mihail Kogălniceanu, marele Om de Stat al României Independente”. Al doilea se numește „Dimitrie Cantemir, 300 de ani de la ultima Scriere Istorică. Hronicul Vechii Româno-Moldo-Valahii”.

Cel de-al treilea titlu al mapelor filatelice ce urmează să intre în posesia Primăriei Iași, instituție condusă de celebrul Mihai Chirica, este „Regii României Mari. Centenarul Încoronării”, iar al patrulea titlu achiziționat este „Dimitrie Cantemir, marele domnitor și cărturar al Moldovei”.

Ultimul titlu este „Octav Băncilă, 150 de ani de la naștere”.

Atribuire directă

Potrivit sursei citate, „aceste timbre reprezintă personalități de seamă ale istoriei Municipiului Iași, oraș regal, capitală istorică și culturală a României”. Mapele filatelice cu timbrele enumerate mai sus trebuie să intre în posesia Primăriei Municipiului Iași în maximum șase luni de la momentul încheierii contractului, iar plata lor va fi asigurată din fonduri bugetare.

Din același anunț, instituția condusă de Mihai Chirica precizează că atribuirea contractului s-a făcut fără publicarea prealabilă a vreunei invitații la o procedură concurențială în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și nici nu s-a organizat vreo licitație electronică. Iar justificarea alegerii acestei proceduri de achiziție este aceea potrivit căreia „lucrările, produsele sau serviciile pot fi furnizate numai de un anumit operator economic, pe motiv de protecție a unor drepturi exclusive, inclusiv a unor drepturi de proprietate intelectuală, în baza articolului 104 alineat 1 litera «b» și alineat 2 litera «c» din Legea nr. 98/2016”.

Una dintre colecțiile de timbre, emise în 182 de exemplare

Valoarea estimată inițial a acestei achiziții era de 442.500 de lei fără TVA și este și valoarea finală la care s-a încheiat, în cele din urmă, afacerea. La procedura negocierii directe s-a înscris un singur ofertant, mai exact SC Romfilatelia SA, cu care, în data de 29 iunie 2022, Primăria Municipiului Iași a și parafat contractual având numărul 78336/2022, în valoare finală de 526.575 de lei cu TVA inclusă (107.464,3 euro).

Toate cele cinci titluri ale mapelor filatelice cu timbre, comandate de autoritatea contractantă, sunt emisiuni ale SC Romfilatelia SA. Pe site-ul companiei este publicat, spre exemplu, faptul că titlul „Octav Băncilă, 150 de ani de la naștere” (VEZI FACSIMIL), cumpărat de Primăria Municipiului Iași, este o mapă filatelică realizată într-un titraj limitat de 182 de exemplare, echipate cu blocul filatelic special de patru timbre nedantelate ale emisiunii.

Terenul și casa, pe numele fiului minor. Datoriile, la o persoană fizică anonimizată

Conducătorul instituției care a făcut aceste achiziții „urgente:”, Mihai Chirica, de la PNL, s-a reîntors la serviciu, în 11 februarie 2022, după ce, anterior, DNA l-a pus sub control judiciar într-un dosar în care este cercetat pentru comiterea infracțiunii de fals intelectual. Instanța de judecată a ridicat controlul judiciar, astfel încât Chirica a putut să-și reia atribuțiile de primar al municipiului Iași. Dosarul în care este urmărit penal are legătură cu fapte de corupție cu privire la extinderea unui imobil din Iași. Procurorii de la DNA susțin că blocul în cauză a fost construit și intabulat ilegal.

Mihai Chirica a completat, în data de 14 iunie 2022, o nouă declarație de avere din care rezultă că are în proprietate, pe numele său, două terenuri agricole. Unul de 1.400 de metri pătrați, din 2004, iar al doilea de 4.200 de metri pătrați, din 2008. În declarația de avere mai figurează un teren intravilan, în Iași, dobândit în anul 2019, trecut pe numele fiului minor al edilului, Ștefan Chirica.

De asemenea, primarul are pe numele său un apartament în Iași, cu suprafața de 70 de metri pătrați, achiziționat în anul 2011, un apartament, tot la Iași, pe numele soției, Cristina, cu suprafața de 72 de metri pătrați, achiziționat în anul 2012, precum și o casă de locuit, trecută pe numele aceluiași fiu minor, cu suprafața de 136 metri pătrați, achiziționată în anul 2019.

Primarul Iașiului nu are mașini, nu deține bunuri de valoare, nu are plasamente sau investiții, deține în conturi și depozite bancare suma de 20.200 de lei și are o datorie, către o persoană fizică, de 100.000 de lei, contractată în anul 2014, cu scadență în 2023. Ca primar, Mihai Chirica a realizat, în ultimul an fiscal, venituri de 164.268 de lei (13.689 de lei pe lună), dar și venituri din chirii, în sumă de 5.000 de euro. Soția, Cristina Chirica, a câștigat 60.000 de lei, în calitate de salariat al SC Lactahan SRL Neamț.