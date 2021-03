Raluca Turcan, secondată la minister de fosta nevastă a pesedistului care a condus Comisia SRI

Într-una din edițiile precedente, „Jurnalul” descoperea faptul că fostul deputat Georgian Pop, ex-președinte al Comisiei Parlamentare de Control al activității SRI, rămas fără funcție parlamentară, a fost recuperat de foștii săi colegi, fiind angajat consilier parlamentar la Camera Deputaților. Luna aceasta însă, descoperim că Guvernul Cîțu, partea USR-istă a acestuia, mai exact, a promovat-o pe fosta soție a social-democratului Georgian Pop direct în funcția de secretar de stat al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, condus de liberala Raluca Turcan. Alina Pop, care și-a păstrat numele soțului, deși au trecut cinci ani de la divorțul de acesta, a renunțat la mandatul de consilier local în cadrul Primăriei Sectorului 4, pentru a ocupa funcția de demnitar în Executiv. În ultimii trei ani, aceasta s-a implicat activ în politica USR, de la boicotarea Referendumului pentru Familie, din toamna lui 2018, și explică, în postările de pe o rețea de socializare, că este o femeie liberă, a cărei carieră politică nu are nicio legătură cu faptul că a fost soție de PSD-ist.

Numirea fostei doamne Pop în funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale s-a petrecut chiar de Ziua Internațională a femeii, pe data de 8 martie 2021, prin decizia premierului Cîțu nr. 204/2021. Nu este însă pentru prima dată când Alina Viorica Pop lucrează la Guvernul României. În 19 martie 2009, aceasta depunea o declarație de avere în calitatea sa de consilier în cadrul Secretariatului General al Guvernului. Momentul colaborării sale cu Executivul se petrecea în tulburentul an al alegerilor prezidențiale, în urma cărora Traian Băsescu obținea un al doilea mandat de președinte, iar Guvernul era împărțit între PSD și PDL. Coincidența face ca, după ruperea respectivei coaliții guvernamentale anacronice, PSD părăsind Palatul Victoria și ministerele, pe data de 21 octombrie 2009 i-a încetat și Alinei Pop mandatul la Secretariatul General al Guvernului.

Împotriva Referendumului pentru Familie

Fosta doamnă Pop, care a activat, până anul acesta, ca asistent, respectiv lector universitar în cadrul Universității „Dimitrie Cantemir” din București, a intrat puternic în politică exact în zona adversă celei în care activează Georgian Pop. Informații relevante în acest sens sunt furnizate de postările făcute pe contul său de Facebook, unde Alina Viorica Pop apare în numeroase fotografii alături de lideri ai USR, dar unde, la momente-cheie, a avut chiar și puncte de vedere politice. Spre exemplu, în septembrie 2018, actualul secretar de stat în Ministerul Muncii a postat o fotografie cu eticheta „#Boicot”. În acea perioadă se derula campania aferentă organizării Referendumului pentru Familie, pentru modificarea Constituției, în sensul reglementării căsătoriei ca fiind uniunea dintre un bărbat și o femeie. Pe 6 octombrie 2018, adică exact într-una dintre cele două zile ale referendumului cu pricina, la finalul unei alte postări, actualul secretar din ministerul condus de Raluca Turcan scria: „Ștampila de votare e un obiect serios, iar folosirea ei implică responsabilitate. Ea nu trebuie folosită în orice fel de context, spre amuzamentul copiilor, satisfacția preoților, a corupților și infractorilor, a homofobilor, a rușilor, sau oricui urmărește ca România să bată pasul pe loc. Așa că #boicot!”. Un an mai târziu, cu ocazia alegerilor prezidențiale, Alina Viorica Pop s-a fotografiat în dreptul unui afiș uriaș pe care scria: „Vrei un tur 2 fără PSD? Votează Dan Barna”.

Anti-PSD-istă convinsă

Ca membru al USR, Alina Viorica Pop a candidat, anul trecut, atât la un post de senator, cât și la Consiliul Local al Sectorului 4. În Parlament nu a reușit să fie aleasă, însă în administrația locală bucureșteană da. Iar pe 29 ianuarie 2021, aceasta a denunțat „trădarea” unui liberal care s-ar fi „dat” cu PSD. „La ședința Consiliului Local Sector 4 am aflat stupefiată că un consilier local PNL a trădat majoritatea USR-PLUS-PNL și a ales să voteze cu PSD. Am denunțat în ședință modul în care sunt stabilite procedurile care privesc funcționarea consiliului local. Modul meu tranșant de a pune problema și de a denunța un trădător m-a costat: la nici o oră după încheierea ședinței, după ce am scris public despre ce s-a întâmplat, a apărut pe platforma de știri psnews, intim legată de PSD, o știre denigratoare la adresa mea. Pe scurt, sunt atacată pentru «vina de-a fi fost nevastă». Sunt o femeie liberă, am divorțat acum aproape cinci ani. Intrarea mea în politică s-a petrecut mult după acel moment. Am ales să mă alătur unui partid care dorește schimbarea în România, în modul cel mai profund. USR e cel mai modernist partid pe care România l-a avut până acum”, scria proaspătul secretar de stat.

Din declarația de avere depusă în calitate de candidat la Parlamentul României, în 13 octombrie 2020, rezultă că Alina Pop deține un apartament în București, dobândit, în 2016, prin partaj, și un autoturism Volkswagen Golf. Deține conturi bancare în care a economisit 144.121 de lei și 5.900 de euro, iar, în ultimul an fiscal a realizat venituri salariale de 23.421 de lei (ca lector universitar la Universitatea Dimitrie Cantemir), la care se adaugă 26.652 lei (în calitate de cercetător științific la Universitatea Babeș Bolyai din Cluj-Napoca), 24.000 de lei (în calitate de cercetător științific la Institutul de Cercetare a Calității Vieții) și 98.690 de lei (reprezentând drepturi de autor de la casa de avocatură „Leaua Damcali Deacinu Poenaru și asociații”). Potrivit declarației de interese, este asociat în cadrul unei companii, G.P. Media Research SRL, despre care menționează că se află în procedură de lichidare, și este membru al USR Sector 4.

Fostul partener de viață a avut ghinion. N-a mai fost ales, drept pentru care a fost angajat

Dacă fosta doamnă Pop are succes în cariera politică, nu același lucru se poate spune despre ex-partenerul de viață al acesteia. PSD a decis să nu-l mai introducă pe fostul șef al Comisiei SRI pe listele de candidați la alegerile din 6 decembrie 2020, pentru Parlamentul României. Ghinionul a trecut însă în luna ianuarie, când Georgian Pop s-a angajat, totuși, tot la… Camera Deputaților. Conform unei declarații de avere depuse de fostul parlamentar, la data de 21 ianuarie 2021, Georgian Pop este, în prezent, consilier parlamentar la Departamentul de Studii Parlamentare și Politici ale Uniunii Europene din cadrul instituției conduse de Ludovic Orban. Astfel, fostul parlamentar, bănuit de o relație mult prea cordială cu persoanele aflate la conducerea Serviciului Român de Informații din perioada celebrului „Binom”, a fost recuperat. Georgian Pop nu a mai încăput pe listele de candidați din partea PSD, spun „gurile rele” și datorită nesiguranței doctrinare de care a dat dovadă în ultimii doi ani ca parlamentar. Intrat într-un conflict mocnit cu fosta conducere a formațiunii social-democrate, mai ales după ce a fost înlocuit de la șefia Comisiei de control a SRI, actualul consilier parlamentar s-a supărat atât de tare, în luna februarie a anului 2019, încât și-a anunțat „divorțul” de Grupul Parlamentar al PSD de la Camera Deputaților și intrarea sa în grupul parlamentarilor neafiliați. A rezistat fără apartenență politică până în luna mai a anului 2019, adică în luna alegerilor europarlamentare și a celebrului referendum pe Justiție (încălcat pe bandă rulantă de guvernele Orban și Cîțu), alipindu-se la grupul parlamentar al Pro România din Camera Deputaților, formațiune condusă de Victor Ponta care, ce să vezi, a avut, la rândul ei, ghinion și nu a făcut pragul parlamentar pe data de 6 decembrie. În luna octombrie a anului 2019, și cu votul său, Georgian Pop a contribuit la succesul moțiunii de cenzură depusă împotriva Cabinetului condus de Viorica Dăncilă, după care n-a mai ascultat nici de Victor Ponta. Când liderul Pro România a decis ca niciun parlamentar al formațiunii să nu voteze instalarea lui Ludovic Orban la Palatul Victoria, Georgian Pop, împreună cu alți șase colegi, a ignorant directiva și a dat votul său de încredere pentru Guvernul PNL. Evident, acest lucru a condus la un alt divorț politic și de Pro România. Pentru ca, la doar câteva luni mai târziu, în februarie 2020, Georgian Pop să revină în grupul PSD și să voteze pentru dărâmarea, prin moțiune de cenzură, a Guvernului pe care l-a votat în noiembrie.

Controversata lege a concediului pentru divorț

Interesant, în context, este proiectul de lege pe care fostul deputat Georgian Pop l-a inițiat în 8 octombrie 2018, privind implementarea concediului pentru divorț. Conform acestei inițiative, „cei care au divorțat au dreptul la un concediu pentru divorț de trei zile lucrătoare”, iar „indemnizația de concediu pentru divorț se plătește din fondul de salarii al unității și este egală cu salariul corespunzător perioadei respective. În expunerea de motive, Georgian Pop arăta că, prin oferirea acestor trei zile de concediu pentru divorț, „statul poate ajuta la diminuarea efectelor negative ale divorțului, prin sprijinul acordat pentru acomodarea cu noua situație de viață” și că „indiferent de modul ales pentru a le folosi, persoanele care divorțează trebuie să aibă dreptul la zile libere, fără a le fi afectate zilele de concediu de odihnă, având în vedere că trec printr-un eveniment familial deosebit, tocmai acest eveniment fiind cel care creează nevoia de zile libere pentru soluționarea problemelor pe care le implică”. Legea a intrat, în 9 octombrie 2018, în dezbaterea Senatului, primind avize negative de la Consiliul Economic și Social, de la Consiliul Legislativ, de la Guvernul României, de la Comisia pentru Drepturile Omului și de la Comisia pentru Muncă și Familie. Senatul a respins legea, cu 91 de voturi, niciunul pentru și 4 abțineri.

Al doilea secretar de stat la Ministerul Muncii, fost senator și ex-prefect liberal

Un al doilea secretar de stat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, numit de premierul Cîțu, vine din partea liberalilor. Este vorba despre fostul senator PNL Cătălin Boboc (FOTO). Conform CV-ului acestuia, el și-a început cariera politică în calitate de consilier al ministrului Agriculturii, în perioada 2006-2007, după care, între 2008 și 2012, a fost consilier județean a Consiliul Județean Brăila. În mandatul 2012-2016, Cătălin Boboc a fost senator PNL, iar, în decembrie 2019, a devenit șef de cabinet la Grupul Parlamentar al PNL din Senat. După preluarea guvernării de către primul Executiv Orban, actualul secretar de stat în Ministerul Muncii, coleg cu fosta soție a lui Georgian Pop, Cătălin Boboc a fost numit, temporar, în funcția de prefect al județului Brăila, unde a activat până în data de 7 august 2020. Mandatul său a încetat datorită faptului că a candidat pentru alegerile locale din luna septembrie a anului trecut, pentru un post de consilier în Consiliul Local Brăila. În 25 februarie 2021, Cătălin Boboc a fost numit secretar de stat, în aceeași zi în care premierul Florin Cîțu a semnat „ungerea” Irinei Alexe la Ministerul Afacerilor Interne, a lui Mihai Pasca și George Bogdan Ilea la Ministerul Justiției și a Mariei Ștefania Manea la Ministerul Educației și Cercetării.