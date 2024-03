SRI mai cheltuie 4,6 milioane de euro, bani din PNRR, pentru renovarea unui hotel din Băile Olănești

Serviciul Român de Informații a atribuit contractul de lucrări finanțat Fonduri PNRR referitor la renovarea energetică aprofundată a hotelului din Olănești, preluat, în urmă cu zece ani, de la RA-APPS. În 26 septembrie 2023, SRI, prin intermediul Unității Militare UM 0929 București, publica pe SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) un anunț de participare în acest sens, însă fără a organiza o licitație deschisă, ci o procedură simplificată de selecție de oferte.

Atunci, bugetul alocat acestui proiect de investiții se ridica la 2.070.909,07 lei fără TVA, adică la 24.643.824,3 lei cu TVA inclusă (5.029.351,9 euro). La procedura simplificată de selecție de oferte organizată de serviciul secret intern s-au prezentat trei ofertanți, iar săptămâna trecută, mai exact în data de 20 martie 2024, SRI a și parafat contractul. Acesta are numărul 69/2024 și se ridică la o valoare finală negociată de 19.063.848 de lei fără TVA, respectiv de 22.685.979.12 lei cu tot cu TVA (4.629.791,7 euro). Afacerea a fost adjudecată de o asociere compusă din companiile Ro Construct Center SRL, Euras SRL, Steand AG SRL, Procad Business SRL și Noma Roof Expert SRL.

Conform caietului de sarcini care a stat la baza acestei achiziții, este vorba atât despre lucrări de proiectare, cât și despre lucrări de execuție, iar finanțarea este asigurată prin PNRR/ 222 – Componenta 5 „Valul renovării”, Axa 2 – „Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice”, Operațiunea B2 – „Revovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice”.

Regimul juridic al clădirii, stabilit printr-un HG secretizat

Concret, investiția vizează un imobil amplasat în Băile Olănești, pe strada Salcâmilor, la numărul 2, aflat în administrarea SRI, prin UM 0461 București. Scopul investiției îl reprezintă realizarea lucrărilor de îmbunătățire a performanței energetice a clădirilor (termoizolarea anvelopei și reabilitarea, modernizarea instalațiilor de încălzire/ răcire, ventilare/ cimatzare, prepararea apei calde de consum și de iluminat), prin care se urmărește reducerea consumurilor energetice, modernizarea instalațiilor electrice, instalarea unui sistem de management energetic, precum și proiectarea și instalarea sistemelor de limitare și stingere a incendiilor și a instalațiilor de climatizare, de alarmare și alertare în caz de incendiu și împotriva efracției.

Terenul pe are se află clădirea are o suprafață de 67.533 de metri pătrați și se află în intravilanul orașului Băile Olănești, în zona cu destinație specială. Imobilul face obiectul unei Hotărâri de Guvern Secrete, S-597 din 5 noiembrie 2020, se află în domeniul public al statului și în administrarea SRI. Obiectivul de investiții propus pentru „creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei” are destinația de clădire administrativă și este format din două corpuri de clădire, construite în perioade diferite, conectate între ele la nivelul căilor de comunicație interioară.

Încă 9,4 milioane de euro, pentru Hotelul Neptun, din Mamaia

Astfel, Corpul C1 are, potrivit documentației de atribuire, un regim de înălțime format din subsol, demisol, parter și 4 etaje, fiind construit în anul 1989. „Corpul are un aspect monumental, cu elemente decorative arhitecturale deosebite, deși nu este clasificat în lista monumentelor istorice”, arată SRI. Corpul C2 este tot o clădire administrativă, cu regim de înălțime format din demisol, parter și un etaj, construit în anul 1972.

Conform caietului de sarcini citat, trebuie executată amenajare exterioară și refaceri la nivelul elementelor decorative, „pentru aducerea lor la stadiul architectural inițial”. „Din punct de vedere funcțional, clădirea nu este echipată corespunzător, iar instalațiile sunt depășite tehnic. Clădirea nu este termoizolată”, mai explică cei de la Serviciul Român de Informații.

Corpurile de clădire C1 și C2 au ca destinație „facilități pentru activități de reprezentare, refacerea capacității de muncă a personalului și de pregătire profesională”.

De altfel, „Jurnalul” a dezvăluit, într-una dintre edițiile precedente, faptul că Serviciul Român de Informații a mai anunțat, în 29 iunie 2023, intenția de a cheltui 46.300.577,4 lei cu TVA (9.449.117,8 euro) pentru proiectarea și execuția unui proiect care vizează reabilitarea energetică aprofundată a Hotelului Neptun, din Mamaia.

Și în acest caz, banii pentru finanțare vin tot din PNRR, iar achiziția se află încă în derulare. Cu aceste fonduri, SRI dorește îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii, fiind vizați pereții exteriori, ferestrele, tâmplăria, precum și planșeul peste ultimul nivel.

Patronul unuia dintre constructori, cercetat de DNA și condamnat cu suspendare

Așa cum am arătat mai sus, contractul privind renovarea de la Băile Olănești a fost adjudecat de o asociere de companii, al cărei lider este societatea SC Ro Construct Center SRL, cu sediul în Pitești, județul Argeș.

Presa locală dezvăluie că, în prezent, societatea este controlată, la nivel oficial, de către un anume Andrei Traian Roșculescu. Acesta din urmă este fiul patronului de facto al firmei, respectiv Șerban Roșculescu. Seniorul, în calitatea sa de om de afaceri, a fost trimis în judecată, în luna decembrie a anului 2016, de către procurorii Direcției Naționale Anticorupție, într-un dosar care viza mituirea cu 200.000 de lei a fostului vicepreședinte al Agenției Naționale a Medicamentului, Lazăr Iordache.

Potrivit unui comunicat de presă al DNA, de la momentul respectiv, banii au fost dați pentru ca Iordache să-și folosească influența pe lângă responsabilii Ministerului Sănătății, în vederea asigurării suplimentării fondurilor necesare finalizării stațiilor de epurare ale unui spital, proiect câștigat de societatea administrată de Șerban Roșculescu.

Lazăr Iordache a făcut cu procurorii un acord de recunoaștere a vinovăției, iar Roșculescu a fost trimis în judecată într-un dosar separate față de primul. La data de 5 iulie 2018, Curtea de Apel București l-a condamnat pe Șerban Roșculescu la o pedeapsă de trei ani de închisoare cu suspendare, pe o perioadă de încercare de patru ani, pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență. Decizia instanței este definitivă.