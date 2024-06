Anchetă Jurnalul: Ministrul de Interne al lui Cioloș, în afaceri tip Coldea cu un fost general SRI. Rețeaua de business a pensionarilor ieșiți din Serviciu în 2017

Trei dintre aceștia au intrat, relativ imediat, în afaceri private cu consultanță, pe modelul lui Coldea și Dumbravă. Printre ei se numără și generalul Viorel Adrian Stan, care, în 2018, s-a asociat într-o companie cu fostul ministru de Interne, Petre Tobă. Acesta din urmă fusese pus sub urmărire penală de DNA, în septembrie 2016, pentru că a refuzat să desecretizeze unele documente care vizau DGPI. La două luni după asocierea cu fostul general SRI, Tobă a primit din partea DNA o ordonanță de clasare, procurorii recunoscând că, în dosarul pe care i l-au fabricat, „fapta nu există”. Tot de afaceri cu consultanță s-a apucat, în 2020, și generăleasa Emilia Cristina Posaștiuc, care și-a întemeiat o firmă care, în prezent, se ocupă cu „servicii informaționale”. Din lotul celor pensionați în 2017 face parte și celebra „Anaconda”., generăleasa Elena Istode, la rândul ei patroană de firmă de consultanță, firmă care apare inclusiv în dosarul instrumentat de DNA pe numele lui Florian Coldea și al lui Dumitru Dumbravă.

Primul care a părăsit, oficial, serviciul, este generalul Dumitru Cocoru, partenerul de afaceri al lui Florian Coldea în cele două companii private care se ocupă cu consultanța pentru management și afaceri, pe de o parte, și cu activități imobiliare, pe de altă parte. Prin decretul nr. 587 din 9 iunie 2016, emis de către președintele României, Klaus Iohannis, Dumitru Gheorghe Cocoru, general-locotenent cu trei stele în cadrul SRI, a fost înaintat la gradul de general cu patru stele, urmând ca, începând cu 14 iunie 2016, să fie eliberat din funcția de adjunct al directorului SRI.

Un an și o lună mai târziu, erau trași pe linie moartă, find scoți la pensie, nu mai puțin de zece generali de brigadă cu o stea, ai SRI. Este vorba despre Daniel Zărnescu, Gheorghe Ceaușu, Sorin Gabriel Cozma, Elena Istode, Viorel Adrian Stan, Marioara Morgoș, Vasilică Babiuc, Cornel Vălean, Emilia Cristina Posaștiuc și Constantin Marius Stoica.

Aceste eliberări din funcție veneau după ce, la data de 17 ianuarie 2017, președintele Iohannis emitea două decrete ce păreau, în epoca „Binomului”, imposibile. Primul viza eliberarea din funcția de prim-adjunct al directorului SRI a generalului-locotenent cu trei stele Florian Coldea, iar al doilea decret viza trecerea în rezervă a generalului-locotenent cu trei stele Florian Coldea, din SRI.

Lotul „Coldea” care a părăsit SRI s-a încheiat la data de 28 august 2018, când președintele Iohannis l-a înaintat în gradul de general-maior cu două stele și l-a trecut în rezervă pe generalul de brigadă cu o stea Dumitru Dumbravă.

Petre Tobă, „paradit” de DNA, la 10 luni după ce a acceptat funcția de ministru

O parte dintre acești generali SRI care au făcut parte, în activitatea lor, din echipa lui Florian Coldea, au intrat în afaceri. Asemenea lui Coldea, Dumbravă și Cocoru. Schema pare să fie copiată de la unul la altul, deoarece business-urile au mers, ca și în cazul acestora, ca unse. „Jurnalul” a identificat cel puțin trei generali din lista celor scoși la pensie în anul 2018 care au devenit consultanți în afaceri și management. Unul dintre aceștia este asociat cu un fost ministru de Interne, scos strategic pe „tușă”, în 2016, cu un dosar penal fabricat de DNA, și închis cu clasare după ce fostul demnitar l-a primit în firma sa pe respectivul general SRI.

Respectivul demnitar se numește Petre Tobă, fost șef al Inspectoratului General al Poliției Române, considerat, la vremea respectivă, un apropiat al lui Florian Coldea, pe care Dacian Cioloș, imediat după nominalizarea sa ca premier desemnat, în noiembrie 2015, ca urmare a demisiei lui Victor Ponta, l-a propus pentru a prelua portofoliul Ministerului Afacerilor Interne. Tobă a renunțat la haina de polițist, pentru a deveni politician și a acceptat funcția. El a fost învestit la data de 17 noiembrie 2015.

La data de 1 septembrie 2016, DNA, condusă la acel moment de Laura Codruța Kovesi, cerea președintelui României aviz pentru a-l putea pune pe Petre Tobă sub urmărire penală pentru favorizarea făptuitorului. El era acuzat că „a refuzat, în mod discreționar, declanșarea procedurii de declasificare a unor acte normative a căror încălcare vizează conținutul infracțiunilor de abuz în serviciu și deturnarea de fonduri”. Era vorba despre anchetarea unor achiziții făcute de serviciul secret al MAI – celebrul DGPI, cunoscut și sub denumirea de „Doi și-un sfert”. În 9 noiembrie 2016, Petre Tobă a fost pus sub urmărire penală și a demisionat din funcția de ministru.

Ulterior, procurorii au clasat dosarul, pentru că „fapta nu există”

Nici doi ani mai târziu, la data de 9 septembrie 2018, DNA a dispus soluția clasării dosarului lui Petre Tobă, pe motiv că „fapta nu există”. „Albirea” lui Tobă se petrecea la două luni și 11 zile după ce acesta s-a asociat în firma sa de consultanță cu un general SRI, din lotul „Coldea”, scos la pensie cu un an înainte. În ordonanța de clasare, DNA scria că „au fost epuizate toate mijloacele probatorii, nu au reieșit probe din care să rezulte că fapta întrunește condițiile de tipicitate ale infracțiunii reținute” și că „pretinsul refuz al fostului ministru al Afacerilor Interne de a declasifica documentele respective, materializat într-o adresă transmisă DNA, a avut la bază un răspuns primit de la Administrația Prezidențială - Departamentul Securității Naționale, în care era menționat refuzul de desecretizare și motivele acestuia. (…) Nu există nicio normă legală care să oblige conducătorul unei instituții publice să declasifice un document la cererea organului de urmărire penală”.

Dar ce s-a întâmplat între punerea sub acuzare a lui Tobă și emiterea acestei ordonanțe de clasare? Potrivit Oficiului Național al Registrului Comerțului, la data de 28 iunie 2018, ia naștere compania SC Strategic Intelligence Security Services SRL, care se ocupă cu „activitățile de consultanță pentru afaceri și management”. Firma avea doi fondatori: Petre Tobă, cu 80% din capitalul social, și Viorel Adrian Stan, cu 20%. Acesta din urmă este nimeni altul decât unul dintre cei zece generali SRI scoși la pensie de Iohannis, pe 31 iulie 2017. Viorel Adrian Stan este fost șef al Diviziei W din SRI, care se ocupa cu verificarea ofițerilor SRI. În ultima parte a mandatului său, a condus structura informativă a Direcției Antiteroriste din SRI și este un apropiat al lui Florian Coldea.

Compania lui Tobă și Stan era administrată, la momentul înființării, de Cătălin Lucian Roșan, fost director al Direcției Juridice din IGPR și ex-secretar general al MAI, în scurtul mandat al lui Petre Tobă. În 28 iulie 2020, au loc mișcări în structura acționariatului acestei companii, respectiv Petre Tobă rămâne cu 60% din acțiuni, soția acestuia, Simona Steluța Tobă, devine asociat cu 20%, fostul general SRI Viorel Adrian Stan rămâne cu 10%, iar Călin Lucian Roșan devine asociat cu 10%.

O altă firmă care se ocupă cu editarea ziarelor și revistelor

Firma de consultanță la care facem referire pare să fi urmat rețeta companiilor lui Florian Coldea și Dumitru Dumbravă. Conform bilanțurilor contabile depuse la Ministerul Finanțelor în 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 și 2023, SC Strategic Intelligence Security Services SRL a avut o cifră de afaceri totală de 8.007.602 lei, a înregistrat venituri totale de 8.013.404 lei, a cheltuit suma totală de 3.427.245 de lei și a realizat un profit net de 4.362.849 de lei, ceea ce reprezintă o marjă de profit de peste 53 la sută.

Fostul general SRI Viorel Adrian Stan nu s-a rezumat doar la acest business. În data de 5 septembrie 2018, împreună cu soția sa, Monica Stan, a înființat o altă companie, denumită SC Movis Concept Alfa SRL, care se ocupă cu „activități de editare a cărților, ziarelor, revistelor și cu alte activități de editare”. Bilanțurile contabile depuse pentru anii financiari 2018 – 2023 arată că această societate, care este administrată de Monica Stan, a realizat profituri nete totale de 72.886 de lei, ceea ce reprezintă o marjă de profit, raportată la cifra de afaceri realizată în aceeași perioadă, de peste 60%.

Șefa Centrului de Monitorizare Media din SRI, patroană de firmă cu 80% rată de profit

Pe aceeași listă a generalilor lui Coldea trecuți în rezervă în vara anului 2017, o regăsim pe Emilia Cristina Posaștiuc, general de brigadă cu o stea. Aceasta a fost șefa Centrului de Monitorizare Media, sau cum i se mai spune a Centrului pentru Surse Deschise din SRI. La prima suspendare a lui Traian Băsescu, în 2007, Coldea, împreună cu generăleasa Elena Istode, zisă „Anaconda”, și Emilia Cristina Posaștiuc au lucrat în cadrul unei „celule” care a avut rolul de a furniza materialele pentru aparițiile publice ale președintelui suspendat. Generăleasa se afla la conducerea UM 0289.

La doi ani după ce a fost scoasă la pensie, Emilia Cristina Posaștiuc înființa, la data de 19 februarie 2-20, propria companie de consultanță. Este vorba despre SC Poli Agria Plus SRL, care și-a declarat domeniul de activitate „consultanța în management”. Fostul general SRI este asociatul unic și administratorul acestei societăți.

În 20 octombrie 2022, Posaștiuc a decis să schimbe obiectul principal de activitate al firmei în „activități de servicii informaționale”.

În patru ani de activitate, SC Poli Agria SRL a avut o marjă totală de profit de 80% raportată la cifra de afaceri. Cifra de afaceri totală a fost de 990.795 lei, a încasat venituri totale de 991.045 lei, a avut cheltuieli totale de 211.554 lei și a realizat un profit total net, după plata taxelor și impozitelor aferente, de 756.286 de lei.

„Rețeta”, preluată și de celebra „Anaconda”

Reamintim că, potrivit ordonanței prin care generalii Florian Coldea și Dumitru Dumbravă au fost puși sub urmărire penală de către DNA, în dosarul „Hideg”, procurorii arată că, „din analiza tranzacțiilor efectuate în contul de lei de către casa de avocatură a lui Doru Trăilă, în perioada 2022-2024 au fost efectuate servicii repetate de la anumite grupuri de firme”. S-a constatat, de asemenea, că, după ce a încasat banii, casa de avocatură a efectuat imediat plăți către SC Wise Line Consulting SRL, firma lui Dumitru Dumbravă. „Cea mai mare parte a încasărilor era redirecționată către SC Wise Line Consulting SRL”, se arată în ordonanța citată. Mai mult, din analiza tranzacțiilor efectuate de către SC Wise Line Consulting SRL, rezultă faptul că, după efectuarea încasărilor de la casa de avocatură a lui Doru Trăilă, această firmă a efectuat, la rândul ei, plăți către alte societăți de consultanță, fiind nominalizate SC Strategic Sys SRL, SC Cocoandconsulting SRL și SC Interdiligence Consulting SRL.

Ei bine, SC Cocoandconsulting SRL, una dintre aceste două firme, a fost înființată la data de 18 februarie 2020, avea sediul social în sectorul 3 și și-a declarat drept obiect principal de activitate „consultanța pentru afaceri și management”. Capitalul social, de 200 de lei, este deținut integral de unicul asociat Elena Istode, care are și calitatea de administrator. În data de 29 august 2023, compania și-a mutat sediul social, de acasă de la asociatul unic Elena Istode, într-un alt imobil amplasat în Bulevardul Geniului nr. 46 – 48 (în apropierea Palatului Cotroceni și al sediilor SPP, DGPI și Poliției de Frontieră).

Patroana firmei, Elena Istode, este nimeni alta decât fosta subalternă a lui Florian Coldea, fiind, la rândul ei, general SRI pensionar odată cu ceilalți 9 colegi generali, în vara anului 2017. Personajul este cunoscut sub porecla „Șefa ofițerilor acoperiți” și, în vara anului 2017, a fost trecut în rezervă de către președintele României, Klaus Iohannis. Elena Istode se ocupa de ofițerii acoperiți ai Serviciului Român de Informații, plasați în presă, ANAF și Ministerul Afacerilor Interne, conducând, tot oficial, Direcția de Securitate Economică a SRI. Elena Istode a apărut în mai multe poze din vacanțe exotice petrecute la Monaco și la Cannes împreună cu familia fostului deputat Cristian Rizea, condamnat definitiv pentru spălare de bani.

SC Cocoandconsulting SRL a avut, în nici patru ani de activitate, o cifră de afaceri totală de 2.430.581 de lei, iar profitul total net realizat s-a ridicat la 2.184.849 de lei, adică 48.552,2 lei pe lună (aproximativ 10.000 de euro).

Capii filierei, cele mai consistente cifre de afaceri și profituri

Generalul Dumitru Cocoru (FOTO), administratorul firmelor în care este asociat alături de Florian Coldea, implicate în activitățile anchetate, acum, de DNA, este patronul unei alte firme private. Aceasta se numește SC JustSys Software SRL, a fost înființată la data de 22 mai 2017, se ocupă cu „arhitectură, inginerie și servicii de consultanță legate de acestea”, generalul cu patru stele în rezervă fiind asociatul unic și administratorul societății. Din 2017, până în 2013, firma a avut o cifră de afaceri totală de 1.454.216 lei, a încasat venituri totale de 1.463.319 lei, a cheltuit în total 522.282 de lei și a realizat un profit net total de 1.008.263 de lei, reprezentând o marjă de profit de peste 60%, raportată la cifra totală de afaceri.

„Jurnalul” a dezvăluit că, de la înființare și până la data de 31 decembre 2023, SC Strategic Sys SRL, compania lui Condea și Cocoru anchetată de DNA, a avut o cifră de afaceri totală de 14.188.200 de lei, a încasat venituri totale de 14.214.699 de lei, a cheltuit în total 813.778 de lei și a adus celor doi acționari un profit net total de 12.415.435 de lei. O a doua companie a celor doi, SC Strategic Assets SRL, a avut, în nici trei ani de activitate, o cifră de afaceri totală de 4.993.356 de lei, a încasat venituri totale de 4.994.356 de lei, a cheltuit în total 196.926 de lei și a generat profituri nete în cuantum total de 4.464.761 de lei.

Firma lui Dumitru Dumbravă, care reprezenta legătura dintre casa de avocatură a lui Doru Trăilă și toate aceste companii, SC Wise Line Consulting SRL, a avut, în întreaga ei activitate, o cifră de afaceri totală de 14.392.839 de le (3.052.306,2 euro), care i-a generat fostului general SRI un profit net total de 8.772.404 de lei (1.827.584,2 euro).

