Șerban Nicolae Răzvan, un condamnat penal la conducerea Administrației Bazinale de Apă Jiu

„Având în vedere Decizia Directorului General al ANAR cu nr. 445/16.08.2022, vă comunicăm că, începând cu data de 16.08.2022, a fost numit să exercite funcția de Director al Administrației Bazinale de Apă Jiu domnul inginer Șerban Nicolae Răzvan”, informează reprezentanții ABA Jiu.

În data de 10.03.2023, Șerban Nicolae Răzvan a fost condamnat la o pedeapsă de 10 luni de închisoare pentru loviri sau alte violențe, în urma unui scandal care a avut loc în 2018. Magistrații Curții de Apel Craiova au decis amânarea aplicării pedepsei cu închisoarea pe un termen de supraveghere de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, respectiv de la 10 martie. Curtea a considerat că judecătorii de la prima instanță au fost prea blânzi, au desființat în parte sentinţa penală apelată și i-au aplicat inculpatului, ATENȚIE, trei pedepse de câte 6 luni de închisoare fiecare, pe care le-au contopit în 10 luni.

”În temeiul art. 421 alin.1 pct. 1 lit. b C.p.p. respinge, ca nefondate, apelurile declarate de inculpatul Şerban Răzvan Nicolae şi Drăghina Emanuel Valentin Darius, împotriva sentinţei penale nr. 1387 din data de 26 mai 2022, pronunţată de Judecătoria Craiova în dosarul nr.14259/215/2020. În baza art. 421 pct. 2 lit. a C.p.p., admite apelurile declarate de Ministerul Public-Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova şi apelanţii-părţi civile Drăghina Dan şi Drăghina Gheorghe împotriva sentinţei penale nr. 1387 din data de 26 mai 2022, pronunţată de Judecătoria Craiova în dosarul nr. 14259/215/2020. Desfiinţează, în parte, sentinţa penală apelată şi, rejudecând: În baza art. 396 alin. (1), (4) C. proc. pen. raportat la art. 83 C. pen., stabileşte pedeapsa de 6 luni închisoare în sarcina inculpatului Şerban Răzvan Nicolae, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 193 alin.2 C.p. . (persoana vătămată Drăghina Dan) În baza art. 396 alin. (1), (4) C. proc. pen. raportat la art. 83 C. pen., stabileşte pedeapsa de 6 luni închisoare în sarcina inculpatului Şerban Răzvan Nicolae, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 193 alin.2 C.p. . (persoana vătămată Drăghina Gheorghe) În baza art. 396 alin. (1), (4) C. proc. pen. raportat la art. 83 C. pen., stabileşte pedeapsa de 6 luni închisoare în sarcina inculpatului Şerban Răzvan Nicolae, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 193 alin.2 C.p.. (persoana vătămată Elisaveta Iuliana) În baza art. 39 alin.1 lit. b C.p. stabileşte faţă de inculpatul Şerban Răzvan Nicolae pedeapsa cea mai grea de 6 luni închisoare, la care se aplică un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse, urmând ca pedeapsa finală stabilită să fie de 10 luni închisoare. În baza art. 83 alin. (1), (3) C.pen., amână aplicarea pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere stabilit în condiţiile art. 84 C. pen., de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În baza art. 85 alin. (1) C. pen., pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Dolj, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 86 alin. (1) C. pen., pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. (1) lit. c) – e) se comunică Serviciului de Probaţiune Dolj. În baza art. 404 alin (3) C. proc. pen., atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere. Reformează sentinţa penală apelată în ceea ce priveşte latura civilă a cauzei şi, în consecinţă: Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Drăghina Gheorghe şi obligă inculpatul Şerban Răzvan Nicolae la plata sumei de 1000 de lei către partea civilă Drăghina Gheorghe, reprezentând daune morale. Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Drăghina Dan şi obligă inculpatul Şerban Răzvan Nicolae la plata sumei de 1000 de lei către partea civilă Drăghina Dan, reprezentând daune morale. Respinge acţiunea civilă formulată în nume propriu de succesorul Drăghina Emanuel Valentin Darius, ca nefondată. Înlătură din cuprinsul sentinţei penale dispoziţia de obligare a persoanei vătămate Drăghina Dan la plata sumei de 1000 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate, care nu sunt contrare prezentei decizii. În baza art. 275 alin. 2 C.p.p., obligă inculpatul Şerban Răzvan Nicolae la plata sume de 200 de lei şi Drăghina Emanuel Valentin Darius la plata sumei de 100 de lei, către stat, reprezentând cheltuieli judiciare. În baza art. 275 alin. 3 C.p.p., cheltuielile judiciare cu privire la apelurile admise vor rămâne în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată prin punerea deciziei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, data de 10 martie 2023.

Document: Hotarâre 396/2023 10.03.2023”

Trebuie precizat faptul că, inițial, dosarul de urmărire penală a fost clasat, însă soluția a fost atacată, iar cauza a fost trimisă la parchet, în vederea completării cercetărilor. Prima instanță de judecată a reținut că ”se poate contura o activitate infracțională a inculpatului doar în ceea ce privește acțiunea de a pulveriza cu spray lacrimogen înspre persoanele vătămate. Astfel, pentru a se reţine circumstanţa atenuantă a provocării nu este suficient ca persoana vătămată să aibă o comportare injurioasă sau ameninţătoare, ci se cere ca aceasta să dovedească o agresivitate sau o altă comportare care să fie considerată gravă, de natură să cauzeze inculpatului o stare de puternică tulburare sau emoţie, încât acesta să nu fie în stare să se abţină de la ripostă prin săvârşirea infracţiunii. Legea nu cere ca fapta agentului provocator să fie la fel de gravă ca riposta celui provocat, dar pentru existenţa unei puternice tulburări sau emoţii se presupune, de regulă, ca faptele celor în cauză să aibă o semnificaţie apropiată”.

Odată cu numirea lui Șerban Nicolae Răzvan la conducerea ABA Jiu au început și problemele administrative, în sensul în care acesta a început, prin licitații trunchiate, să pună mâna prin interpuși pe anumite imobile aflate în așa-zisa administrare a ABA Jiu. Mai mult atât, acesta cât și ceilalți directori au distrus piscicultura din zona olteniei prin faptul că nu au eliberat autorizații de gospodărire a apelor, cu toate că acestea sunt reglementate prin lege. În numerele următoare vom arăta cum se fac licitațiile la ABA Jiu, pentru a satisface clientela politică sau pe cea personală a actualui director și cum se sifonează banii publici și europeni.

Aflat în funcția de director, Șerban Nicolae Răzvan a dat în judecată propia instituție pe care o conduce pentru, ATENȚIE, spor pentru condiţii de muncă periculoase sau vătămătoare în cuantum de 15%. Oare care sunt condițiile de muncă foarte grele în care lucrează acest director, între licitații și petreceri, pentru care are nevoie de un spor de 15%?

Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ APELE ROMÂNE şi, în consecință, respinge acțiunea formulată de reclamantul ŞERBAN RĂZVAN - NICOLAE în contradictoriu cu aceasta, ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă. Admite, în parte, cererea formulată de reclamantul ŞERBAN RĂZVAN - NICOLAE în contradictoriu cu pârâta Administraţia Bazinală de Apă Jiu. Obligă pârâta Administraţia Bazinală de Apă Jiu la plata către reclamant a sporului pentru condiţii de muncă periculoase sau vătămătoare în cuantum de 15% prevăzut de art. 10 lit.a din Anexa VII la legea nr. 153/2017, începând cu data la care salariul de bază al acestuia a ajuns la nivelul maxim prevăzut pentru anul 2022, cu respectarea limitărilor impuse de Legea nr. 153/2017, actualizat cu rata inflaţiei. Obligă pârâta la plata dobânzii legale pentru diferenţele de drepturi salariale mai sus menţionate, calculată începând cu data scadenţei lunare a fiecăreia până la data plăţii efective. Obligă pârâta să emită decizii de salarizare în care să fie cuprins sporul anterior menţionat. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a se depune la Tribunalul Dolj. Pronuntată azi, 16.X.2023, prin punerea solutiei la dispozitia părtilor prin mijlocirea grefei instantei.

Document: Hotarâre 2035/2023 16.10.2023

Corupția din România, în special la Apele Române, este un fenomen perceput ca fiind generalizat și care cuprinde toate structurile și nivelurile acestei instituții.

Tot de numele acestui director se leagă și un alt scandal. Angajații ABA Jiu și structurile subordonate, respectiv sistemele de gospodărire a Apelor (SGA) de la Dolj, Gorj, Mehedinți și Sistemul Hidrotehnic Independent Petroșani au participat, în data de 17.05.2023, la o petrecere pe un vas aparținând ANAR, la Orșova. Majoritatea angajațiilor și-au luat o zi de concediu pentru a lua parte la eveniment, însă problema este că deplasarea s-a făcut pe cheltuiala instituției. Dar despre acest eveniment, care nu a fost singular, vom reveni cu amănunte.

Având în vedere aceste motive, directorul Administrației Naționale Apele Române, de urgență, ar trebui să-l suspende din funcția de director pe Șerban Nicolae Răzvan deoarece aduce o pată imaginii, și așa șifonate, a ABA Jiu.

Va urma.