„Comisarul Cattani” de la Protecția Consumatorului și misterele unei declarații de avere

Comisariatul Regional Centru - Brașov, entitate a ANPC cu rol de verificare și control peste șase județe importante și prospere ale României (Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu, Alba), a fost instituția care i-a adus lui Susanu renumele de „comisarul Cattani”. Tot la șefia Comisariatului se afla Susanu când au început să apară informații privind averea sa: una care atrăgea atenția mai ales prin seriile suspecte de achiziții de bunuri.

În timp ce la precedenta campanie electorală încerca să-și folosească instituția și „renumele” - candidând pentru fotoliul de primar al Brașovului - Susanu își extindea și declarația de avere. Doar între 2021 și 2022, pe declarația depusă la Agenția Națională de Integritate apar nu mai puțin de cinci terenuri achiziționate în intravilanul municipiului de sub Tâmpa. O dată cu neclaritățile averii au început și luptele interne în cadrul instituției, iar „Cattani” a intrat într-o dispută cu șefii ANPC în urma căreia a fost suspendat din funcție. Cazul acestuia este încă judecat de instanțe, iar Sorin Susanu așteaptă decizia privind litigiul de muncă. În paralel însă, neconcordanțele privitoare la averea strânsă nu au fost lămurite.

Sorin Susanu susține acum că toate bunurile cumpărate au fost din veniturile obținute și declarate. „Acestea sunt compuse din veniturile salariale, chirie, veniturile soției sau bani proveniți din vânzarea unor bunuri”, declară Susanu. Un exercițiu simplu arată însă cel puțin o neclaritate: în declarația de avere completată în 2022 pentru justificarea averii strânse în 2021, fostul șef al „Protecției Consumatorilor” din zona Brașov-Centru arată că deține cinci terenuri proaspăt achiziționate în intravilanul municipiului Brașov. În total 2.839 de metri pătrați. Potrivit unui studiu oficial al Camerei Notarilor Publici privind valorile minime ale proprietăților imobiliare din județul Brașov, valoarea terenurile achiziționate de Susanu ar cam depăși averea familiei strânsă într-un întreg an.

Astfel, dacă terenurile lui „Cattani” nu ar fi agricole și s-ar situa în zona A a Brașovului, acestea ar fi valorat în 2021, aproximativ 521.000 de euro, prețul minim fixat de notarii publici fiind de 919 lei pentru un metru pătrat. Conform declarației de avere, Sorin Susanu înregistrase în acel an (perioada în care achiziționase respectivele terenuri) următoarele venituri: 135.000 de euro în urma vânzării unei proprietăți, 68.452 de lei - salariul, 153.265 de lei - câștigurile soției și 36.000 de euro - bani obținuți din chirie. Un total de 215.000 de euro, calculat la raportul leu/euro în anul 2021. Calculul venituri-achiziții arată, astfel, un deficit de 306.00 de euro.

Un rezultat rezonabil ar fi dacă terenurile apărute în declarația de avere s-ar situa în zona C a Brașovului: atunci deficitul ar fi de aproximativ 32.000 de euro. În zona C, prețul minim calculat de notarii brașoveni în 2021 era de 435 de lei pentru un metru pătrat.

Singura posibilitate în care Susanu cu tot venitul său anual ar fi putut să acopere valoarea minimă de piață a celor cinci terenuri ar fi fost ca acestea să fi fost în zona D a municipiului, acolo unde prețul minim fusese stabilit de notari la 143 de lei pentru un metru pătrat. Adică, un total de 81.195 de euro.

Neclarități de avere

Neclaritățile din declarațiile de avere ale lui „Cattani de Brașov” continuă tot la capitolul imobiliare. Explicații sunt puține pentru imobilele de lux din proprietate. Cele două case au atras invidia multora, mai ales că stilul nu se potrivește deloc cu cel al unui funcționar public. În plus, comparând declarația de avere din 2021 cu cea completată în anul precedent, se poate observa dispariția unui teren. E drept, mic, de 61 de metri pătrați. Intravilan în municipiul Brașov.

Misterioase sunt alte neclarități care apar comparând declarațiile de avere ale fostului șef al „Protecției Consumatorilor” Brașov-Centru. Astfel, în declarația din 2021, Sorin Susanu arată că avea un cont deschis la BCR în 2013. Suma era de 109.000 de lei, adică aproximativ 22.000 de euro. În declarația de avere din 2022, Susanu apare tot cu un cont la BCR. Doar că e deschis în 2015 și e în valută. De… 66.477 de euro! Profit, mai ales în condițiile în care fuseseră, deja, achiziționate și cele cinci terenuri în intravilanul Brașovului, iar capitolele celorlalte bunuri (bijuterii, tablouri, autoturisme) nu suferiseră mari modificări

O diferență se înregistrează și la capitolul chirii, acolo unde în declarația din 2021, „Cattani de Brașov” arată că încasa pentru un teren din Calea București, o chirie anuală de aproximativ 21.000 de euro. Peste un an, suma se schimbă, este de 36.000 de euro!

Proprietățile din Germania? „Mmm… mda… ăăă...”

Interesanta avere a fostului șef al comisariatului de la Brașov continuă cu proprietățile din străinătate. Susanu arată că deține trei terenuri și trei case de locuit în Germania. La Munchberg o zonă istorică în landul Bavaria - la granița cu Cehia, aproape de Karlovy Vary - funcționarul public are 170 de metri pătrați de teren și o casă de locuit cu o suprafață înscrisă de 185 de metri pătrați!

La 260 de kilometri distanță de prima sa proprietate, Susanu a mai achiziționat un teren și o casă pentru locuit. Așa cum arată documentele depuse la Agenția Națională de Integritate, Susanu deține 190 de metri pătrați în intravilanul localității Sebnitz și un imobil pe aceeași suprafață. Proprietatea a fost achiziționată în 2015 și se află într-o zonă pitorească de munte, aproape de o rezervație naturală care atrage turiști.

Helmbrechts este un orășel aflat tot în landul Bavaria, între Nurnberg și Leipzig. Aici se află altă proprietate a lui „Cattani de Brașov” înscrisă în declarația de avere. A fost ultima achiziționată - în 2017 -, iar documentele arată că Susanu deține 680 de metri pătrați de teren și o casă de locuit de 120 de metri pătrați.

Despre aceste proprietăți, Susanu spune că „sunt descrise cu exactitate ca suprafață, nu înțeleg ce chestiuni suplimentare să vă spun în funcție de programul meu de natură personală și de deplasările pe care le realizez în timpul liber”. Despre eventualele câștiguri realizate în urma unor eventuale chirii percepute pentru cele trei proprietăți Susanu se bâlbâie: „ele… mm… mda… oricum… dacă ar fi fost altfel ar fi apărut...”. Insistențele privitoare la posibilele sume câștigate din chiriile externe care nu s-ar regăsi în declarațiile de avere au fost ignorate de „Cattani”: „.........vă rog!”. Și a trecut la alt subiect.

Conform ultimelor statistici ale pieței imobiliare din Germania, chiria medie este de 11 euro pe metru pătrat pentru un apartament obișnuit. Într-un oraș mai mic, fără importanță, minimumul este de 6 euro pe metru pătrat, pe lună. În aceste condiții, dacă toate proprietățile lui Susanu ar fi închiriate doar la prețul minim, profitul anual din chirii ar fi de 35.640 de euro.

Ordine către subalterni: rezolvați contractul de gaze!

Tot imobilele i-au adus ultimul necaz fostului șef de la „Protecția Consumatorilor”, pe zona Centru-Brașov. Un comisar din cadrul instituției, aflat mult timp în subordinea lui „Cattani de Brașov” a dezvăluit, sub semnătură, că în mai multe rânduri a fost rugat de Sorin Susanu să intervină la agenții economici pe care îi verifica pentru rezolvarea unor probleme personale. „...în activitatea desfășurată în cadrul instituției m-am ocupat de soluționarea reclamațiilor din domeniul utilităților (gaze naturale, energie electrică, furnizare apă, servicii de salubritate) colaborând în acest sens cu furnizorii respectivi și am fost rugat în repetate rânduri, de către domnul Susanu Sorin, în calitate de comisar șef, să intervin la acești furnizori pentru soluționarea sau urgentarea soluționării diverselor aspecte pentru adresele sale din Brașov... Astfel, am fost rugat să intervin pentru: ridicarea de diverse deșeuri la ambele adrese; ridicarea de deșeuri rezultate din construcții, la una din adrese; pentru lipsa energiei electrice la una din adrese, m-a rugat să sun pentru reconectare, respectiv pentru prelungirea contractului provizoriu de energie (menționez că la respectiva adresă energia electrică se furniza pe contract de organizare de șantier) (!); pentru reînnoirea contractului de furnizare de gaze naturale la una din proprietăți; pentru o solicitare în baza unui aviz nefavorabil primit de domnul Susanu de la distribuitorul de gaze naturale pentru lucrări la o a treia adresă și pentru soluționarea unor întârzieri în avizarea instalației electrice definitive la una din adresele sale”. Vizavi de toate aceste acuze, cuprinse într-o plângere redactată în urmă cu o lună, Sorin Susanu spune: „În niciun caz, nu discutăm despre astfel de aspecte. Din contră!”. Apoi trece subiectul, brusc, la războiul personal purtat cu conducerea ANPC.

Sorin Susanu: „Am câștigat tot!”

După discuția avută cu domnia sa, Sorin Susanu ne-a transmis un mesaj: „Ca urmare a discuției purtate, vă rog respectuos (…) să transmiteți corect și complet punctul meu de vedere. Vă mulțumesc că mi-ați dat posibilitatea să vă explic aspectele despre care doreați detalii și (…) în contextul demersurilor juridice existente în desfășurare, anumite aspecte vor putea fi clarificate în momentul în care acestea se finalizează. (…) Tocmai stabilitatea mea financiară mi-a oferit posibilitatea de a nu accepta compromisurile pe care președintele ANPC mi le cerea și am putut să susțin demersurile juridice pe care le-am câștigat pe toate până în acest moment. (…) Este important de precizat și faptul că de aproximativ 2 ani nu mai ocup nicio funcție publică”, a transmis fostul șef al Protecției Consumatorilor Brașov-Centru.

Casele moderne deținute direct sau prin interpuși de fostul șef al „Protecției

Consumatorilor” Brașov, devoalate de actualul președinte al ANPC cu care Susanu se află în diferite litigii (Sursa: pagina FB, Horia Constantinescu)

