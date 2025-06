6 soluții naturale împotriva celulitei infecțioase

Cauzele acesteia pot fi multiple, de la eczemă și psoriazis, la înțepături de insecte, care favorizează intrarea bacteriilor în piele. Acestea pot provoca inflamație și durere în zonele afectate.

Toodată, aspectul neplăcut al pielii îți poate afecta încrederea în tine. Pe lângă creme și loțiuni, poți apela și la câteva tratamente simple.

Celulita infecțioasă nu este contagioasă dar se poate răspândi dacă ai tăieturi, răni, incizii chirurgicale sau leziuni ale pielii și intri în contact cu o persoană purtătoare a bacteriei care provoacă infecția. Este asfel important să ai o igienă adecvată și să eviți contactul cu rănile deschise.

Remedii naturale

Usturoi

Usturoiul are efecte antibacteriene, antivirale și antifungice. Ajută astfel la scăderea inflamației și combaterea bacteriilor. Îl poți lua și sub formă de supliment alimentar.

Echinacea

Echinacea are proprietăți antimicrobiene și antiinflamatoare. Poți consuma echinacea sub formă de ceai sau o poți aplica sub formă de cremă sau gel direct pe zona afectată.

Păpădie

Frunzele de păpădie oferă proprietăți antioxidante, care pot opri efectele dăunătoare ale radicalilor liberi. Vitamina C din păpădieipoate ajuta la tratarea celulitei infecțioase. Poți bea ceai de păpădie sau poți prepara o pastă din frunzele plantei. Frunzele se zdobesc și se combină cu apă.

Gălbenele

Gălbenelele au proprietăți calmante și ajută tratarea inflamației provocate de celulita infecțioasă. Pot stimula fluxul de sânge și accelerează procesul de vindecare a rănilor. Poți aplica cremă de gălbenele sau ceai pe suprafețele afectate.

Extract din semințe de grepfruit

Extractul din semințe de grepfrutpoate contribui la eliminarea bacteriilor tip stafilococi. Are proprietăți antiinflamatoare și poate ajuta la diminuarea durerii și a inflamație.

Ulei de cocos

Uleiul de cocos conține acizi grași cu lanț mediu. Acidul lauric poate lupta împotriva infecțiilor bacteriene, hidratează și catifelează pielea. Îl poți aplica zilnic, direct pe piele.

Ulei de oregano

Uleiul de oregano conține carvacrol și timol, două substanțe cu proprietăți antiinflamatoare, antibacteriene și antifungice. Se aplică direct pe piele și se menține pe suprafețele pielii timp de câteva ore. Poate ajuta la ameliorarea durerii și poate îmbunătăți circulația sângelui, potrivit medicool.ro.