SRI vrea să se odihnească după ce a pierdut războiul hibrid: își renovează hotelul de la băi, pe Valea Oltului

Este vorba despre un hotel din Călimănești-Căciulata, pentru care SRI pune la bătaie peste 46,65 de milioane de lei cu TVA, la care se adaugă 8,82 de milioane de lei cu TVA, reprezentând eventuale cheltuieli suplimentare. Anul acesta, instituția a mai folosit fonduri europene pentru reabilitarea unui alt hotel, din Băile Olănești. Recent, instituția a contractat servicii de renovare a Academiei Naționale de Informații, tot pe fonduri europene.

Serviciul Român de Informații, prin intermediul deja bine cunoscutei UM 0929 București, a scos la licitație, în data de 18 noiembrie 2024, un contract privind achiziția de servicii de proiectare și execuția de lucrări în cadrul Proiectului „Renovare integrală a imobilului «Călimănești-Căciulata»”.

Într-un anunț de participare publicat pe SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice), SRI arată că achiziția este finanțată prin Programul Operațional Sud-Vest Oltenia 2021 - 2027, Prioritatea 3. Eficiență energetică și infrastructură verde, Obiectivul „Perfecționarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră”, Operațiunea - Investiții în clădirile publice, în vederea asigurării și creșterii eficienței energetice și măsuri pentru utilizarea unor surse regenerabile de energie.

Valoarea totală estimată a acestei afaceri se ridică la 39.091.635,14 lei fără TVA, respectiv la 46.519.0455,82 de lei cu TVA inclusă (9.453,692,82 de euro). Concret, amenajarea teritoriului va costa 354.000 de lei fără TVA, respectiv 421.260 de lei cu TVA inclusă, cheltuielile cu utilitățile se vor ridica la 226.000 de lei fără TVA, respectiv la 268.940 de lei cu tot cu TVA, proiectarea și asistența tehnică vor costa 1.430.419,14 lei fără TVA, respectiv 1.702.198,8 lei cu TVA inclusă, iar construcțiile, montajul și alte activități de specialitate au fost bugetate cu 36.745.216 lei fără TVA, respectiv cu 43.726.807 lei cu TVA inclusă. În afară de aceste sume, SRI a mai alocat un buget suplimentar de 336.000 de lei fără TVA, respectiv de 399.840 de lei cu TVA, pentru organizarea de șantier, precum și de 10.5496.957,43 de lei cu TVA, pentru cheltuieli suplimentare.

Locația, folosită și pentru „reabilitarea post-COVID”

În același anunț se precizează că pentru atribuirea afacerii va fi organizată o licitație deschisă, contractul are o durată de 17 luni, criteriul de atribuire este cel mai bun raport calitate-preț, iar ofertele urmează să fie deschise în data de 20 mai 2025.

Conform caietului de sarcini care stă la baza acestei achiziții, obiectivul de investiții se află amplasat pe un teren cu suprafața de 6.283 de metri pătrați, situat în intravilanul oraşului Călimănești, în zona cu destinație specială. „Imobilul este destinat refacerii capacității de muncă și instruirii personalului instituției, având spații pentru acordarea de servicii medicale de recuperare, medicină fizică şi balneologie în regim ambulatoriu de specialitate”, se arată în documentul citat. Concret, „misiunea bazei de recuperare este optimizarea calității vieții prin restabilirea funcționalității, reducerea durerilor, reechilibrarea posturală, evitarea intervențiilor chirurgicale, reabilitarea după intervenții chirurgicale, îmbunătățirea calității vieții, reducerea stresului și anxietății. Principalele patologii abordate cuprind întreaga paletă de sindroame algice, afecțiuni posttraumatice, neuromusculare, metabolice, locomotorii, reumatologice, neurologice, respiratorii, cardiovasculare, reabilitare post-COVID. Baza de tratament deservește pacienții cazați în Căminul de Garnizoană Vâlcea. De asemenea, corpurile dispun de facilităţile necesare pentru a sprijini derularea activităților specifice instituţiei”.

În prezent, clădire prezintă degradări semnificative

Din aceeași documentație de atribuire, mai aflăm că imobilul în cauză are ca destinație refacerea capacității de muncă, instruirea personalului și alte activități specifice instituției, corpurile C1 și C3 fiind edificate în anii 1970-1972. În acest sens, se precizează că primul corp, C1, are destinația de clădire administrativă, în timp ce corpul C2 reprezintă clădire anexă alipită corpului C1, având funcțiunea de punct geotermal. Și acest corp va fi reabilitat, însă cheltuielile intervențiilor ce urmează a fi efectuate asupra sa sunt integral de natură neeligibilă. În ceea ce privește corpul C3, acesta are destinația de clădire de sănătate.

Se arată că rezistența termică a elementelor exterioare de construcție (pereți exteriori opaci, parte vitrată și planșeu) nu este în conformitate cu reglementările în vigoare, valorile situându-se sub valorile minime obligatorii. „Cele trei corpuri prezintă degradări în zona soclului, cauzate de infiltrații din apele pluviale și a degradării trotuarului perimetral (...). Din punct de vedere funcțional, corpurile nu sunt echipate corespunzător, iar instalațiile sunt degradate și depășite tehnic”, se subliniază în caietul de sarcini citat.

Afaceri similare, cu repetiție, din fonduri PNRR

Reamintim că această operațiune de renovare vine după ce, în ultimul an și jumătate, astfel de contracte au fost parafate de SRI și pentru hotelurile din Mamaia și Băile Olănești, precum și sediul Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul”. În aceste situații, au fost folosiți bani din PNRR. În cazul Academiei Naționale de Informații, este vorba despre aproape 22,2 milioane de lei care vor intra în derularea unui contract de lucrări și asistență tehnică, atribuit, fără licitație, unei asocieri de firme care a lucrat și la celelalte două proiecte.

Anul acesta, SRI a mai încheiat un contract de 8,3 milioane de euro pentru refacerea Hotelului „Neptun”, din Mamaia, edificiu pe care vrea să-l transforme într-unul „prietenos cu mediul”. Mai exact, hotelul va fi dotat cu panouri fotovoltaice, cu panouri solare, cu pompe de căldură și cu o parcare pentru mașini electrice, investiția având drept scop „refacerea capacității de muncă”. Lucrările sunt efectuate de aceeași asociere de firme care, în luna martie, a mai primit de la SRI un contract de peste 4,5 milioane de lei pentru reabilitarea unui alt hotel din Băile Olănești, tot cu bani din PNRR. Relevant este că, în primăvara acestui an, SRI a mai încheiat cu exact aceeași asociere de firme un alt contract care viza prestarea de servicii de proiectare și a lucrărilor pentru reabilitarea unui hotel din Băile Olănești, aflat în administrarea SRI. De data aceasta, este vorba despre un contract atribuit fără licitație. Aproape 22,7 milioane de lei, fonduri asigurate prin PNRR, urmau să fie cheltuite de UM 0929 București pentru acest obiectiv, desfășurat pe o suprafață de 6,7 hectare, compus din două corpuri de clădire construite înainte de 1989. După refacerea energetică a acestor clădiri, agenții SRI își vor putea reface, și aici, capacitatea de muncă și se vor putea pregăti profesional.