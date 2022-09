Stick-uri criptate pentru instituții, cumpărate de STS cu aproape 5 milioane de euro

Aceste echipamente urmează să fie folosite de angajații instituțiilor din telecomunicații speciale și din infrastructurile critice. Afacerea a fost adjudecată de un grup de patru companii, printre care regăsim și o societate controlată de omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu. Din asociere mai face parte o companie care a oferit consultanță primăriilor din Timișoara și București, dar și o firmă care a livrat Camerei Deputaților, anul trecut, calculatoare și echipamente de protecție informatică.

În primăvara acestui an, Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a demarat o achiziție mai mult decât interesantă, publicând pe SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) un anunț de participare prin care făcea cunoscută intenția de a cumpăra, prin încheierea unui acord-cadru, o cantitate semnificativă de dispozitive criptografice de tip „Token USB”.

Potrivit documentației de atribuire, aceste dispozitive sunt necesare pentru „furnizarea serviciului de certificare calificată” și sunt destinate „exclusiv personalului autorizat din cadrul instituțiilor și autorităților publice pentru telecomunicații speciale – infrastructuri critice”.

Piața IT oferă informații destul de amănunțite cu privire la scopul pentru care este folosit un asemenea dispozitiv criptografic. Astfel, aflăm că un astfel de echipament este securizat cu un smart card, prevăzut cu memorie pentru criptare, care importă și stochează chei, certificate digitale și semnături electronice.

Achizițiile vor continua și în următorii doi ani

Caietul de sarcini care a stat la baza acestei achiziții făcute de STS nu este public, astfel încât nu știm în mod concret către ce instituții urmează respectivele dispozitive să fie plasate. Știm, în schimb, atât din anunțul de participare publicat pe SEAP, la data de 31 martie 2022, cât și din anunțul de atribuire, publicat pe SEAP, zilele trecute, despre ce cantități ar fi vorba.

Astfel, în baza acordului-cadru, STS precizează că intenționează să intre în posesia a minimum 50.000 și maximum 200.000 de astfel de dispozitive. Iar în baza fiecărui contract subsecvent pe care urmează, de asemenea, să le încheie, ar trebui achiziționate între 1 și 50.000 de bucăți. Serviciul de Telecomunicații Speciale estimează că va încheia șase astfel de contracte subsecvente, dintre care două anul acesta, două anul viitor și alte două pe parcursul anului 2024. Toate dispozitivele trebuie să intre în posesia autorității contractante și să fie livrate la sediul acesteia, în termen de 24 de luni. Sursa de finanțare a contractului-cadru este bugetul de stat.

S-a bătut palma pentru prețul maxim

În vederea achiziției acestor dispozitive, STS a organizat o licitație restrânsă, iar prețul maxim estimat pentru cele 200.000 de echipamente a fost stabilit la 20 de milioane de lei, fără TVA. La procedura organizată s-au înscris patru operatori economici, care au participat în consorțiu. Este vorba despre SC Romflex Sistem SRL, despre SC Trans Sped SA, despre SC Certsign SA și despre SC Eta2U SRL.

Grupul a solicitat prețul maxim pe care STS era dispus să-l plătească, astfel încât, în data de 18 august 2022, a încheiat cu autoritatea contractantă acordul-cadru nr. 346609/2022, în valoare finală de 20.000.000 de lei fără TVA, respectiv de 23.800.000 de lei cu TVA inclusă (4.857.142,9 euro). Contractul încheiat nu poate fi subcontractat, conform anunțului de atribuire.

Cine se află în spatele companiilor care și-au adjudecat licitația restrânsă

Unul dintre furnizorii STS, SC Certsign SA, este o companie înființată în anul 2006, având drept asociat majoritar o altă companie, pe nume TIU Investments and Management SRL, cu 63,96 la sută din beneficii și pierderi. Al doilea asociat important este o căsuță poștală, cu sediul în Cipru – Nicosia, denumită TIU Holdings LTD. „TIU” este inversarea unor litere din titulatura „UTI”, a celebrului grup UTI deținut de controversatul afacerist Tiberiu Urdăreanu (FOTO), denunțător de profesie la Direcția Națională Anticorupție, în ultima perioadă a mandatului Laurei Codruța Kovesi. Ceilalți doi asociați minoritari ai Certsign SA sunt un anume Adrian Floarea, respectiv un anume Constantin Burdun, ambii cu câte 0,02 la sută din acțiuni. La rândul ei, SC TIU Investments and Management SRL, companie înființată în anul 2019, este acționarul majoritar al UTI Grup SA, cu 73,9115 la sută din acțiuni, urmată de TIU Holdings LTD, cu 26,0885 la sută. De altfel, de la Registrul Comerțului aflăm că TIU Holdings LTD este unicul acționar al TIU Investments and Management SRL, iar administrator este Lucia Urdăreanu, soția lui Tiberiu Urdăreanu.

Al doilea operator din consorțiu, SC Eta2U SRL, este controlat de omul de afaceri Romulus Lucaciu. Compania a derulat, anul acesta, contracte de consultanță cu Primăria Municipiului Timișoara și cu Primăria Generală a Capitalei.

SC Romflex Sistem SRL este deținută, în calitate de unic asociat, de omul de afaceri Ion Ursățeanu. Firma a livrat, anul trecut, Camerei Deputaților 330 de calculatoare, pentru un preț de 1.479.981,2 lei cu TVA și echipamente de protecție informatică, în valoare de 1.839.969,7 lei cu TVA.

Cea de-a patra companie care formează asociația pentru contractul cu STS, SC Trans Sped SA, este deținută de Paul Sîrbu și Camelia Elena Ivan.