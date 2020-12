Surprizele din declarațiile de avere ale coaliției PNL-USRPLUS-UDMR. Guvernul Cîțu locuiește în 5.000 m2 de case și 1.000.000 m2 de „curte”

Noul premier, împreună cu cei doi vicepremieri și cu cei 18 miniștri învestiți, ca urmare a formării Coaliției „de dreapta”, după alegerile parlamentare din data de 6 decembrie, să lăfăiă, potrivit declarațiilor de avere pe care le-au depus, cu ocazia candidaturilor lor, fie pentru Senat, fie pentru Camera Deputaților, fie pentru diverse posturi alese în administrația locală, în peste un milion de metri pătrați de terenuri. Mai exact, în 1.005.121,6 metri pătrați de terenuri intravilane, agricole, forestiere și extravilane. Aceeași echipă guvernamentală posedă 33 de clădiri de locuit sau spații comerciale, a căror suprafață totală este de peste o jumătate de hectar. Concret, vorbim de 5.503,07 metri pătrați. Guvernul Cîțu are, de asemenea, în garajele private ale miniștrilor, 21 de autoturisme, investind, totodată, aproape 70.000 de euro în obiecte de artă și bijuterii. Banii din conturi, plasamente sau alte investiții făcute de cei în cauză se ridică la ordinul milioanelor de lei, al milioanelor de euro și al zecilor de mii de dolari SUA.

„Jurnalul” a studiat toate declarațiile de avere cu care premierul Florin Cîțu, vicepremierii Dan Barna și Kelemen Hunor, precum și cei nouă miniștri de la PNL, cei șase de la USR-PLUS și cei trei de la UDMR își preiau mandatele în Guvernul de coaliție. Cu excepția noului ministru UDMR al Tineretului și Sporturilor, Eduard Novak, a cărui cea mai recentă declarație de avere este din 2016, când a candidat la un post în administrația locală și în care menționează că nu deține nimic, toți ceilalți colegi ai săi sunt plini de bani, averi și acțiuni în companii de stat sau private.

Premierul latifundiar

Primii pe care i-am cuantificat sunt cei trei capi ai Guvernului – Florin Cîțu, Dan Barna și Kelemen Hunor. Aceștia dețin 767.969 de metri pătrați de teren. Premierul Florin Cîțu menționează, în declarația sa de avere, că are un hectar de teren agricol în comuna Golești, județul Vâlcea, primit donație de la părinți, precum și 75 de hectare de pădure în comuna Voineasa, județul Vâlcea, primite, de asemenea, cu titlu de donație, de la părinți. Vicepremierul Dan Barna are în proprietate 1.251 de metri pătrați de fâneață, moșteniți în perioada 2016-2017, în județul Sibiu. Iar Kelemen Hunnor are trei terenuri intravilane, în suprafață totală de 2.007 metri pătrați, în Cluj-Napoca și Cristuru Secuiesc, la care se adaugă două terenuri agricole, în suprafață totală de 4.711 metri pătrați în aceleași zone.

Cei trei mai dețin opt proprietăți imobiliare, cu suprafața totală de 1.006,47 metri pătrați. Florin Cîțu declară o casă, de 130 de metri pătrați, în Golești, primită donație în anul 2014, și un apartament în București, tot de 130 de metri pătrați, achiziționat prin credit ipotecar, în 2007. Dan Barna are trei apartamente, dintre care două în Sibiu și unul în București, în suprafață totală de 360 de metri pătrați. Kelemen Hunor are tot trei proprietăți, dar case. Două în Cluj-Napoca și una în Cristuru Secuiesc, cu suprafața totală de 439,7 metri pătrați. Kelemen Hunor este și singurul dintre cei trei șefi de la Palatul Victoria care deține mașină personală. Liderul UDMR are un autoturism Ford Fiesta, fabricat în anul 2004.

Barna le-a dat „clasă” în privința banilor

Spre deosebire de Florin Cîțu, care nu deține obiecte de valoare, Dan Barna declară că are în proprietate un tablou floral cu personaj feminin, dobândit în anul 2020, la o valoare de 8.500 de euro. Kelemen Hunor precizează că deține mai multe tablouri pictate de artiști contemporani, intrate în posesia sa în perioada 2006 – 2010, în valoare de 6.000 de euro.

Florin Cîțu, Dan Barna și Kelemen Hunor dețin în conturi și depozite bancare suma totală de 2.227.911,55 lei, 106.526,62 de euro și 134,93 dolari SUA.

Noul premier are un singur cont curent, deschis la Raiffeisen Bank, în care a economisit 492.000 de lei. În schimb, Dan Barna deține în bănci 1.384.123,42 de lei, 106.026,62 de euro și 134,93 dolari SUA. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, are plasați în bancă 351.788,13 lei și 500 de euro.

În ceea ce privește plasamentele și investițiile făcute de aceiași trei șefi ai noului Executiv, acestea se ridică la 93.236,24 de lei și 30.600 de euro.

Suma de 30.600 de euro reprezintă un împrumut acordat de premierul Florin Cîțu către o persoană fizică, în timp ce suma în lei reprezintă plasamentele, investițiile și împrumuturile liderului USR, Dan Barna, la Riscky Business, CMP, TLV, Tradeville, o persoană fizică și Uniunea Salvați România.

Liberalii conduc la bogăție. Virgil Popescu conduce topul PNL din Guvern

Cei nouă miniștri din partea Partidului Național Liberal dețin, împreună, 160.790 de metri pătrați de terenuri, 18 proprietăți imobiliare cu suprafața totală de 3.075,51 metri pătrați, 12 mașini, obiecte de valoare de 55.000 de euro, iar în conturi au 1.335.244,77 lei, 674.546,43 euro și 30,78 dolari SUA.

Astfel, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, deține patru terenuri, în suprafață totală de 18.750 de metri pătrați. Bogdan Aurescu, de la MAE, nu are astfel de proprietăți. Ministrul Apărării, Nicolae Ciucă, are două terenuri intravilane de 3.427 metri pătrați. În schimb, ministrul Energiei, Virgil Popescu, este un veritabil latifundiar, cu 16 terenuri intravilane, agricole și forestiere, majoritatea moștenite, în suprafață totală de 127.334 de metri pătrați. Ministrul de Interne, Lucian Bode, și cel al Culturii, Bogdan Gheorghiu, nu dețin pământuri. Ministrul Agriculturii are două terenuri, în suprafață totală de 5.800 metri pătrați, iar proaspătul ministru al Muncii, Raluca Turcan, are două terenuri de 4.000 de metri pătrați.

La capitolul imobile, Alexandru Nazare are o casă, primită moștenire, cu suprafața de 636 metri pătrați, în Focșani. Bogdan Aurescu deține trei apartamente în București, cu suprafața totală de 188,18 metri pătrați. Nicolae Ciucă are o casă, construită în Balotești, cu suprafața de 232,34 metri pătrați, iar Virgil Popescu are două apartamente, o casă de locuit și o casă de vacanță, cu suprafața totală de 412,92 metri pătrați. Lucian Bode are și el o casă și un apartament de 410,3 metri pătrați, în timp ce noul ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu, deține un apartament în București și o casă în Otopeni, în suprafață totală de 558,5 metri pătrați. Adrian Oros are două apartamente și o casă, în suprafață totală de 405,47 metri pătrați, iar Bogdan Gheorghiu are un apartament de 129,80 metri pătrați. Raluca Turcan declară proprietatea unui apartament de 102 metri pătrați, la Sibiu.

La capitolul mașini, nu toți miniștrii liberali dețin așa ceva. Bogdan Aurescu are un autoturism Mini, fabricat în 2015. Nicolae Ciucă are o Toyota Corolla din 2006 și o Toyota Rav 4 din 2020. Lucian Bode deține un Mercedes din 2008 și un Volvo din 2012. Sorin Cîmpeanu are o Dacia din 1980, un Fiat din 1973 și un BMW din 2013. Bogdan Gheorghiu deține un Mercedes din 2011, iar Adrian Oros are un BMW din 2009 și o Skoda din 2018. Raluca Turcan are o Toyota din 2008.

Conturile bancare arată în felul următor: Alexandru Nazare – 3.583 de lei și 55 de euro; Bogdan Aurescu – 326.852 de lei și 115.656,48 de euro; Virgil Popescu – 309.433,42 de lei, 134.851 de euro și 30,78 de dolari SUA; Sorin Cîmpeanu - 196.756 de lei și 5.000 de euro; Bogdan Gheorghiu – 85.571,55 de lei și 80,005,70 de euro; Adrian Oros – 49.783 de lei; Raluca Turcan – 358.165 de lei și 338.968 de euro.

Liberalii au făcut și plasamente. Bogdan Aurescu și-a împrumutat mama cu 29.600 de lei, pentru achiziția unei mașini. Virgil Popescu are acțiuni și împrumuturi acordate către Automotor SRL, Rolavist SRL, Vilaro Design SRL, PJIMM MH, Marcela Popescu, Lavist SRL și Vialist Consult SRL, de 1.031.607,33 de lei și 14.200 de dolari SUA. Sorin Cîmpeanu a împrumutat o persoană fizică cu 8.000 de euro și deține acțiuni la ITM Amiro, de 1.000 de lei, Bogdan Gheorghiu are acțiuni și împrumuturi acordate, în valoare de 38.614,12 lei și 37.000 de euro. Raluca Turcan, prin soțul ei, deține acțiuni la SIF Muntenia, Arthur And Regents SRL și Newgate Veritas SRL, în sumă de 4.430 de lei.

Miniștrii USR-PLUS vin tare din urmă

Cei șase miniștri de la USR-PLUS au, împreună, 25.278,6 metri pătrați de teren, 5 proprietăți imobiliare cu suprafața totală de 974,1 metri pătrați, dețin șase mașini și au economii de 814.940,95 de lei, 138,545,98 de euro și 77.994,85 de dolari SUA.

Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății, are două terenuri în Brănești, Dâmbovița, cu suprafața totală de 3.590 metri pătrați. Colegul de la Transporturi, Cătălin Drulă, deține un teren intravilan în Mogoșoaia, de 1.490 metri pătrați. Claudiu Năsui, noul ministru al Economiei, are un teren intravilan de 10,6 metri pătrați, iar ministrul Digitalizării, Ciprian Teleman are două terenuri intravilane în suprafață totală de 20.188 metri pătrați.

Ministrul Justiției, Stelian Ion, deține un apartament, la Constanța, de 67 de metri pătrați. Vlad Voiculescu are în proprietate un spațiu comercial de 109 metri pătrați. Ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, are un apartament de 89,1 metru pătrați, iar Claudiu Năsui are două apartamente, cu suprafața totală de 148 metri pătrați. Ciprian Teleman are o casă cu suprafața de 534 de metri pătrați.

Stelian Ion deține un Volkswagen Tiguan din 2008 și un Volkswagen Sharan din 2014. Cătălin Drulă are un BMW din 2012, iar Claudiu Năsui are un Mercedes din 2016. Ciprian Teleman deține un Tico, din 1999, și un Opel Corsa, din 2004.

Situația financiară din conturi și depozite a miniștrilor USR-PLUS arată așa: Stelian Ion – 152.045 de lei și 2.132 de euro; Vlad Voiculescu – 87.892,8 lei, 40.837,61 de euro și 2.000 de dolari SUA; Cătălin Drulă - 237.209 lei, 53.531 de euro și 61.340 de dolari SUA; Cristian Ghinea – 99.415 lei, 11.087 de euro și 1.920 de dolari SUA; Claudiu Năsui – 144.354,39 de lei, 27.938,75 de euro și 9.715,23 de dolari SUA; Ciprian Teleman – 94.024,76 de lei și 3.019,62 de dolari SUA.

La capitolul plasamente și investiții, Vlad Voiculescu declară acțiuni la Erste Bank și un împrumut acordat unei persoane fizice în sumă totală de 248.713,05 lei. Cătălin Drulă deține acțiuni la BRD, Zipline International Inc, SIF Moldova, OMV Petrom, Transelectrica, Transgaz, Banca Transilvania și Boeing de 22.037 de lei și 11.056 de dolari SUA. Claudiu Năsui a investit 303.579,2 lei în acțiuni la Banca Transilvania, Muntenia Global Intest sau Vio Carphaterra.

Demnitarii UDMR stau mai rău. Dar nu chiar atât de rău

Doar doi dintre cei trei miniștri ai UDMR din Guvernul Cîțu au proprietăți și trecute în declarațiile de avere.

Cseke Attila, ministrul Dezvoltării și Administrației, are un teren intravilan la Oradea, în suprafață de 1.684 metri pătrați. Acesta mai deține o casă, tot la Oradea, cu suprafața de 191 metri pătrați, precum și două autoturisme – o Skoda Superb din 2017 și un Volkswagen Golf din 2019. Cseke Attila are în conturi și depozite 98.751 de lei și 25.285 de euro. El mai declară că a împrumutat către UDMR, în campania electorală, suma de 50.000 de lei.

Tanczos Barna, noul ministru al Mediului, deține două terenuri intravilane și trei terenuri agricole în Sîncrăieni, județul Harghita, în suprafață totală de 49.400 de metri pătrați, precum și o casă cu suprafața de 283 metri pătrați. Are în conturi 505.634 de lei și 3.939 HUF și a împrumutat societatea SC Green Farm SRL cu suma de 60,390 de lei.