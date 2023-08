Tragedia de la Crevedia: amestec exploziv de politică și afaceri "exportat" din Caracal

Doar compania investigată, astăzi, de Parchetul General, a înregistrat, în ultimii cinci ani, o cifră de afaceri totală de 1,3 miliarde de lei. Numai anul trecut, Flagas SRL a realizat, pentru acționarii săi, un profit det de 6,7 milioane de euro. Dacă Doldurea-tatăl a devenit primar, în 2020, la Caracal, pe listele PSD, partid a cărui organizație locală o conduce, Doldurea-fiul era ales, în urmă cu mai bine de un deceniu, în funcția de consilier local la Caracal, pe listele PNG, formațiune fondată de Gigi Becali. Ion Doldurea are, conform declarației de avere depuse în vara acestui an, nu mai puțin de 8 terenuri, cu suprafața de 21.000 de metri pătrați, 16 case, cu suprafața de 5.900 metri pătrați, obiecte de artă de 80.000 de euro, aproximativ 700.000 de euro în conturi și depozite, o jumătate de milion de euro în acțiuni, iar, numai anul trecut, a încasat din chirii 4.650 de euro pe lună.

Ionuț Daniel Doldurea, unul dintre patronii companiei Flagas SRL din Caracal, societate care deține punctul de lucru în care se afla stația GPL unde au avut loc, sâmbătă, cele patru explozii, este fiul actualului primar PSD al municipiului Caracal, Ion Doldurea. Însă, nu doar tatăl este singurul membru al familiei care s-a implicat în politică, ci chiar și Ionuț Daniel. Acesta a ocupat, în urmă cu mai mulți ani, funcția de consilier local la Consiliul Local Caracal, fiind ales, la vremea respectivă, din partea Partidului Noua Generație, fondat de omul de afaceri Gigi Becali.

Acest detaliu reiese dintr-o declarație de interese completată, în 14 iunie 2011, de către Ionuț Daniel Doldurea, document din care rezultă că, la vremea respectivă, acesta era unic asociat la SC Flagras SRL Caracal, dar și acționar al companiei Rombulgaz SA, societate pe care o și administra. În aceeași perioadă, afaceristul depusese și o declarație de interese, conform căreia a lucrat ca și consilier juridic în cadrul Direcției de Patrimoniu și Achiziții a BTT SA. Potrivit documentului citat, Ionuț Daniel Doldurea preciza, de asemenea, că, la momentul respectiv, era asociat unic la SC Flagas SRL și acționar minoritar la SC Rombulgaz SA. Iar, ca apartenență politică, el avea calitatea de membru al PNG (VEZI FACSIMIL).

Cifre de afaceri amețitoare

SC Flagas SRL, compania al cărei punct de lucru a sărit în aer, sâmbătă, a avut, până în ianuarie 2003, sediul social în municipiul Slatina, județul Olt, și era deținută de un anume Florin Gianigi. Apoi, potrivit datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), această companie a trecut în proprietatea familiei Doldurea, mai exact în proprietatea fiului actualului primar de la Caracal, Ionuț Daniel Doldurea, care deține un pachet de 51% din părțile sociale ale societății. Restul de 49% din capitalul social se află în proprietatea partenerului de afaceri al acestuia, Cosmin Ionuț Stîngă.

Numai în ultimii cinci ani, mai exact între 2017 și 2022, conform bilanțurilor contabile depuse de SC Flagas SRL la Ministerul Finanțelor, firma în cauză a avut o cifră de afaceri totală de 1.298.501.531 de lei, din care 62.065.763 de lei în 2017, 79.029.373 în 2018, 112.561,114 lei în 2019, 137.246,204 lei în 2020, 311.681.191 lei în 2021, iar anul trecut a depășit net aceste recorduri, cu o cifră de afaceri de 595.907.886 de lei.

În aceeași perioadă, compania lui Ionuț Daniel Doldurea a avut cheltuieli totale în cifră de 1.139.891.779 lei. Astfel, în 2017, SC Flagas SRL a cheltuit 59.754.551 lei, în 2018 a cheltuit 78.887.122 lei, în 2019 a cheltuit 10.200.693 lei, în 2020 a cheltuit 132.875.813 lei, în 2021 a cheltuit 298.245,410 lei, iar în 2021 a cheltuit 559.928.190 de lei.

Profituri de zeci de milioane de lei pe an

Modul în care această afacere, pe care, la Crevedia, localnicii o denumesc ca fiind clandestină, a generat, doar anul trecut, o cifră de afaceri de 121.613,854,3 euro, cheltuieli în sumă de 114.271.059,2 euro și le-a adus celor doi asociați un profit net de 6.690.238 de euro.

De altfel, în perioada 2017-2022, SC Flagas SRL Caracal a generat profituri nete totale în sumă de 73.139.866 de lei de lei, din care 2,786.723 lei în 2017, 2.852.401 lei în 2018, 8.786.605 lei în 2019, 13.611.560 lei în 2020, 12.320.411 lei în 2021, pentru ca, în 2022, profitul să explodeze, ajungând la 32.782.166 de lei.

Încrengătură de business-uri

Schema intereselor de afaceri a familiei Doldurea nu se oprește, însă, aici. Conform Registrului Comerțului, SC Flagas SRL Caracal a preluat și un lanț de benzinării denumit SC Rombeer Crângasu SRL. Aceasta din urmă a aparținut unui anume Marius Crângasu, până la cesionarea întregului capital social către SC Flagas SRL.

Rombeer Crîngașu SRL deține în prezent 14 stații de carburanți din județele Dâmbovița și Prahova, prin intermediul cărora comercializează angro și cu amănuntul carburanți auto, produse alimentare sau auto și desfășoară activități de spălătorie auto.

La rându ei, SC Rombeer Crângașu SRL a preluat o companie de asigurări din Ploiești, denumită SC Team RBC Agent de Asigurare SRL Prahova.

Mai departe, în 2016, tatăl lui Ionuț Daniel Doldurea, Ion Doldurea, actualul primar al municipiului Caracal, județul Olt, a deținut acțiuni la compania SC Dolchimex SRL, de unde a încasat dividende. Societatea figurează în structura acționariatului unei alte firme din domeniul petrolier, SC Ade Gas Oil Company SRL, alături de Azalis SRL Craiova și Euro Energetic SRL Balș. Și în SC Ade Gas Oil Company SRL figura cu interese primarul Caracalului, Ion Doldurea, respectiv ca membru în consiliul de administrator.

Tot ca administrator îl regăsim pe Ion Doldurea și în compania Voltacom Dol SRL Caracal, companie care se ocupă cu transportul și distribuția energiei electrice, firmă înființată de către primarul Caracalului, împreună cu un anume Eduard Ciocăzanu. În urmă cu câțiva ani, Ion Doldurea a cesionat compania către două firme din Capitală. SC Tecon SRL și Acacia Tree SRL.

Ion Doldurea a mai înființat o altă companie care se ocupă cu carburanții, SC Rombulgaz SA, firmă din acționariatul căreia fac parte primarul municipiului Caracal, soția acestuia, Petra Doldurea, fiii celor doi – Ionuț Daniel Doldurea și Cristian Marian Doldurea, precum și o anume Georgeta.

Primarul din Caracal și-a cumpărat, în 2019, nu mai puțin de 11 apartamente

Tatăl patronului stației GPL din Crevedia, Ion Doldurea, este primar al municipiului Caracal din anul 2020 și este președintele filialei PSD Caracal. În 2016, actualul primar depunea declarații de avere și de interese în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al Spitalului Municipal Caracal.

Ultima declarație depusă de Ion Doldurea datează din 7 iunie 2023 și este un document cu adevărat uluitor. În această declarație, edilul municipiului Caracal notează că deține nu mai puțin de 8 terenuri, în suprafață totală;ă de 20.932,53 de metri pătrați, dintre care un teren agricol, moștenit, în 2014, la Caracal, cu suprafața de 3.645 metri pătrați, șase terenuri intravilane, cumpărate în perioada 2016 – 2019, dintre care cinci la Caracal și unul în București, cu suprafața totală de 11.747,53 metri pătrați, la care se adaugă un teren extravilan, cu suprafața de 5.440 metri pătrați, cumpărat, în anul 2008, în Olănești, județul Vâlcea.

Pe lângă aceste terenuri, declarația de avere a primarului Ion Doldurea mai cuprinde alte 16 clădiri cu suprafața totală de 5.899,76 metri pătrați, Este vorba despre două case de locuit, la Caracal, una de 393,16 metri pătrați construită în 1997, și una cumpărată în 2016, cu suprafața de 98 metri pătrați, la care se adaugă trei spații de producție, tot la Caracal, cu suprafața totală de 4.811,32 metri pătrați, cunpărate sau construite în 1997 și 2018. Ei bine, în 2019, primarul Doldurea și-a cumpărat la Caracal nu mai puțin de 11 apartamente, cu suprafața totală de 598,28 metri pătrați.

Bani peste bani

În același document, edilul menționează că deține obiecte de artă, dobândite în perioada 1994 – 2022, în valoare de 80.000 de euro, dar și că i-a vândut, în 15 martie 2023, unei anume Ileana Pîlșan, un spațiu comercial cu suma de 120.000 de euro.

Ion Doldurea are economii în conturi și depozite bancare de 252.642 de lei, 620.018 euro, 10.029 lire sterline și 10.115 dolari SUA.

Primarul municipiului Caracal notează, de asemenea, că deține 49.964 de acțiuni, în valoare de 499.640 de lei, la SC Rombulgaz SA Caracal, a cărei activitate este suspendată din luna decembrie a anului 2015.

În ultimul an fiscal, Ion Doldurea a realizat venituri de 118.632 de lei pe an ca primar (9.886 de lei pe lună), iar, din trei închirieri, a încasat 273.283 de lei pe an, adică 22.773,6 lei pe lună (4.650 de euro). A mai câștigat 30 de lei din dobânzi bancare, precum și o pensie de 64.716 lei pe an (5.393 de lei pe lună), de la Casa de pensii Olt. Soția sa, Petra Doldurea, este pensionară, cu venituri, în 2022, de 34.050 de lei (2.837,5 lei pe lună).

Edilul din Crevedia, coleg de partid cu tatăl afaceristului petrolist

Nici situația imobiliară a celui de-al doilea primar, care gestionează direct localitatea în care s-a produs tragedia de sâmbătă, nu este mai prejos. Este vorba despre edilul Florin Petre, primarul comunei Crevedia, județul Dâmbovița, care precizează, în declarația de avere completată la data de 12 iunie 2023, că are în proprietate nu mai puțin de 12 terenuri extravilane, în suprafață totală de 34.130 de metri pătrați, la care se adaugă trei terenuri intravilane, cu suprafața totală de 1.730 de metri pătrați.

Toate aceste terenuri au fost cumpărate de primarul Florin Petre în perioada 2006 – 2022, sunt amplasate pe raza comunei Crevedia și totalizează 35.860 de metri pătrați.

Primarul din Crevedia mai deține patru tractoare, două autoturisme Hyundai din 2018, și două Mercedes Benz, fabricate în 1994 și 1996. Florin Petre are datorii de 36.459 euro și 400.000 de lei la Raiffeisen Bank și încă 450.000 de lei la Agrinvest. În ultimul an fiscal, el a încasat 73.008 lei pe an (6.084 lei pe lună) ca primar, iar soția sa, ca administrator al unei întreprinderi individuale, a realizat venituri salariale de 936.968 de lei (80.330,7 lei pe lună). Florin Petre este, de asemenea, membru PSD.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹