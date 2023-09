Slogan pentru partidul lui Drulă: „Penalii noștri sunt mai buni decât ai lor” Livia Dragnea a USR-ului

În luna noiembrie a anului trecut, când Agenția Națională de Integritate (ANI) a sesizat Parchetul în legătură cu faptele de incompatibilitate și de conflict de interese săvârșite de primărița progresistă, liderul USR a avut o reacție virulentă la adresa ANI, susținând că nu o va suspenda din partid pe primăriță, deoarece nu face obiectul unei acțiuni judiciare. O reacție mult mai dură la adresa ANI a venit din partea lui Drulă în primăvara anului curent, când ANI l-a dat pe mâna procurorilor pe primarul general Nicușor Dan, numind această acțiune drept „o mizerie”. Drulă a revenit, în această vară, spunând că este foarte posibil ca USR să-l susțină pe Nicușor Dan pentru un al doilea mandat. Același Drulă este anunțat, indirect, de către Claudiu Năsui, drept viitorul candidat al USR la alegerile prezidențiale din 2024.

Întrebat, anul trecut, în cadrul unui interviu la RFI, dacă va propune suspendarea lui Clotilde Armand din partid, Cătălin Drulă a declarat: „Nu, nu este în nici un fel o situație de natură judiciară, nu are un dosar în care să fie pusă sub urmărire penală sau trimisă în judecată. Este o acțiune... ANI a dat-o în bară cu foarte multe din aceste acțiuni, cred că putem face o istorie despre constatări ANI, care apoi au fost desființate de justiție”. Între timp, procurorii i-au adus primăriței la cunoștință faptul că are calitatea de suspect. Liderul USR tace.

În schimb, în locul său, vorbește fostul ministru al Economiei, deputatul Claudiu Năsui, care, în urmă cu două zile, a declarat pentru portalul news.ro, că USR va lua, cel mai probabil, în curând, o decizie „de susținere a lui Cătălin Drulă la alegerile prezidențiale de anul viitor, deoarece acesta este președintele partidului și are cele mai multe șanse să fie o locomotivă electorală”.

Armand nu demisionează și anunță că „merge mai departe”

Ancheta penală în care Clotilde Armand este suspectă a plecat de la o sesizare a Agenției Naționale de Integritate, care a constatat că primărița USR s-a numit în funcția de manager al unui proiect finanțat prin fonduri europene, încasând, cu încălcarea legii, venituri de 18.720 de lei. Edilul USR a încercat, fără succes până în prezent, să scape de aceste acuzații, acționând ANI în judecată. Instanța a respins cererea de suspendare a raportului inspectorilor, iar procesul va fi reluat în luna octombrie. În acest dosar, a încercat să intervină chiar USR Sector 1, organizație politică la conducerea căreia se află însăși Clotilde Armand, însă cererea de intervenție a fost respinsă de judecători.

După anunțul Parchetului, Clotilde Armand nu doar că nu și-a dat demisia din partid sau să fi fost suspendată din formațiunea progresistă, dar, mai mult, aceasta lasă de înțeles că vrea să candideze pentru un nou mandat la Primăria Sectorului 1. Într-o postare pe Facebook, Armand susține că este „impresionată de mesajele de susținere” primite și anunță: „voi continua să îmi fac datoria”. „Eu nu am făcut nimic ilegal. Am încredere în justiție. (…) Pentru opozanții mei politici, care au intrat în campania electorală: Nu vă faceți griji pentru mine, fiindcă nu plec nicăieri. Stau aici și lupt cu voi. (…) Nu facem niciun pas înapoi”, scrie primărița proaspăt suspectă penal.

„Fără penali la primărie” rămâne doar pe hârtie

Atitudinea lui Clotilde Armand vine exact pe contrasensul acțiunilor politice și publice pe care aceasta le-a derulat atunci când era vorba despre alți oameni politici aflați în situația ei. În timpul protestelor #rezist din Piața Victoriei, Armand a fost prezentă acolo. La 21 iulie 2018, aceasta publica pe contul său de socializare o fotografie a lui Liviu Dragnea, căruia un protestatar #rezist îi flutura în față o pereche de cătușe, la care a atașat următorul text: „Domnule Dragnea, chiar dacă veți continua să vă păstrați funcția de președinte al Camerei Deputaților, în lipsă de onoare, (…) noi, toți cetățenii cinstiți ai acestei țări, suntem siguri că vom câștiga lupta noastră”.

În 4 noiembrie 2022, cu doar câteva zile înainte ca ANI să o dea pe Clotilde Armand pe mâna procurorilor, Cătălin Drulă scria pe pagina sa de Facebook: „Fără penali la primărie și în parlament. După 5 ani de când am strâns semnături pentru inițiativa «Fără penali», în sfârșit avem aceste legi promulgate, care interzic condamnaților penal să candideze la alegerile locale și parlamentare. Lupta nu este câștigată pe deplin până nu scriem asta și în Constituție”.

Cătălin Drulă numește rapoartele ANI drept „hărțuire” la adresa politicienilor cinstiți din Opoziție

Dacă în cazul lui Clotilde Armand Cătălin Drulă a dojenit doar ANI, în 16 februarie 2023, când inspectorii de integritate l-au dat pe Nicușor Dan pe mâna procurorilor, liderul USR a explodat. Tot printr-o postare pe Facebook, Drulă a afirmat: „Mizeria ANI de astăzi la adresa lui Nicușor Dan e doar încă o dovadă a politizării acestei instituții care hărțuiește politicienii și primarii din Opoziție. (…) Justiția este pusă sub papuc, iar politicienii onești din Opoziție, care deranjează mafia, primesc câte un ANI, câte un DLAF, câte o Curte de Conturi, câte un corp de control. Va veni ziua în care vom depolitiza în mod real aceste instituții și justiția va fi cu adevărat independentă”.

Reamintim că primarul general are un dosar penal în lucru, după ce DNA a primit, la 9 martie 2023, o sesizare de la ANI, care constituie dosarul penal 99/P//2023. La dosar există și o sesizare făcută la DNA de Ministerul Finanțelor, fiind adus la cunoștința procurorilor faptul că Nicușor Dan a încălcat normele legale cu privire la atribuțiile Primăriei Capitalei și a dispus plata din fondurile Municipiului București a nu mai puțin de 18 amenzi primite ca persoană fizică, în valoare de 116.000 de lei. DNA și-a declinat competența în favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București în legătură cu continuarea cercetărilor sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conflict de interese, care este pedepsită cu închisoarea de la 1 la 5 ani și cu interzicerea dreptului de a mai ocupa o funcție publică, respectiv a infracțiunii de deturnare de fonduri, care este pedepsită cu închisoarea de la 1 la 5 ani.

La câteva zile după devoalarea acestor informații, într-un interviu acordat Prima News, Cătălin Drulă a declarat că formațiunea pe care o conduce ar putea decide să-i susțină din nou candidatura lui Nicușor Dan în 2024, pretextând că o nouă candidatură a Gabrielei Firea pentru Primăria Capitalei ar reprezenta o sfidare la adresa bucureștenilor. „Susținem o soluție în continuare de dreapta pentru București. Care să aibă grijă față de banul public, să ducă proiectele la îndeplinire. Avem un parteneriat cu Nicușor Dan, îl susținem în prezent”, a afirmat liderul USR.

